Así están las cuentas de las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda de cara a la segunda vuelta presidencial: esto es lo que se han gastado

Abelardo de la Espriella lidera la financiación y el gasto de campaña en Colombia antes de la segunda vuelta presidencial, con créditos por $17.500 millones y desembolsos por $10.025 millones - crédito AP

A cuatro días de la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella lidera los reportes de financiación y gasto de campaña en Colombia, con créditos por $17.500 millones y desembolsos por $10.025 millones, mientras Iván Cepeda registra ingresos por $10.000 millones y gastos mucho menores, en una contienda cuyo tope legal asciende a $18.243 millones, de acuerdo con la plataforma Cuentas Claras y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La diferencia entre ambas campañas también se refleja en el ritmo del gasto. Según los reportes publicados en la plataforma Cuentas Claras, Cepeda había informado inicialmente egresos por cerca de $3.000 millones, pero en la actualización más reciente la cifra reportada bajó a $644 millones, con pagos concentrados en impresión de periódicos y pauta radial.

PUBLICIDAD

Ese límite de $18.243 millones para la segunda vuelta fue fijado tras el reajuste con el IPC que hizo el CNE en febrero de este año. Por ahora, las dos candidaturas están por debajo de ese techo, aunque la de De la Espriella se acerca mucho más.

De acuerdo con Cuentas Claras, la campaña de Abelardo de la Espriella en segunda vuelta se financia con un crédito del Banco GNB Sudameris por $17.500 millones. El candidato del movimiento Defensores de la Patria ya reportó gastos por $10.025 millones.

PUBLICIDAD

La campaña de Abelardo de la Espriella concentra la mayor parte de sus egresos en propaganda electoral, con $9.487 millones destinados a publicidad - crédito Cuentas Claras

La mayor parte de ese dinero fue a propaganda electoral. Según los registros incluidos, $9.487 millones se destinaron a ese rubro y se pagaron sobre todo a dos empresas: Industrial Party S.A.S., que recibió $6.487 millones, y Acomedios Publicidad y Mercadeo, con $3.000 millones.

La campaña de De la Espriella, también reportó otros pagos. A Huella Electoral S.A.S. le giró $357 millones por servicios profesionales especializados; a la agencia Dávila P&M S.A.S., $166 millones por apoyo creativo en publicidad, mercadeo y proyección de contenidos; y $8,7 millones por derechos de piezas musicales usadas el 14 de junio en el cierre de campaña.

PUBLICIDAD

Los egresos menores de dicha campaña incluyen $3,7 millones en servicios de ambulancia y $1,4 millones en gastos de oficina.

Iván Cepeda reporta ingresos por $10.000 millones y gastos por $644 millones en la segunda vuelta presidencial, según Cuentas Claras y el Consejo Nacional Electoral - crédito Cuentas Claras

Por su parte, la campaña de Iván Cepeda, del Pacto Histórico, reportó ingresos por $10.000 millones provenientes de un crédito con la Cooperativa Financiera JFK.

PUBLICIDAD

En la información más reciente, Cepeda registra gastos por $644 millones. Ese total incluye $240 millones por impresión de periódicos con la casa editorial El Tiempo y $403 millones en pauta radiofónica en Caracol Radio.

Así mismo, la campaña había gastado cerca de $3.000 millones y que casi todo ese dinero había ido a propaganda, con pagos a medios de comunicación, empresas dedicadas a la instalación de vallas y pauta en redes sociales. También se precisa que se pidieron cerca de 240 vallas a nivel nacional.

PUBLICIDAD

La disputa financiera acompaña el pulso político de fondo entre dos propuestas de país para los próximos cuatro años: una que plantea continuidad con los cambios impulsados por Gustavo Petro y otra que propone un viraje hacia la derecha

La disputa financiera entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda acompaña una contienda política entre la continuidad del proyecto de Gustavo Petro y un viraje hacia la derecha - crédito Reuters

La asimetría de recursos no comenzó en la segunda vuelta. En la primera, según los reportes consignados por la plataforma Cuentas Claras, De la Espriella recibió $36.003 millones, casi todos provenientes de préstamos de Bancolombia por $16.000 millones, Bbva por $5.000 millones y Banco de Bogotá por $15.000 millones.

PUBLICIDAD

A esos ingresos se sumaron donaciones en especie del jefe, el tesorero y el gerente de campaña. Cada uno valoró ese trabajo en $1 millón.

En gasto, De la Espriella reportó $36.628 millones. El mayor rubro fue propaganda electoral, con $23.523 millones; Acomedios recibió casi $7.000 millones en un contrato de mercadeo y publicidad, mientras Industrial Party obtuvo más de $13.000 millones por pagos de microperforados a nivel nacional.

PUBLICIDAD

La campaña también pagó casi $2.000 millones a CPT Expréss por impresión de periódicos, tarjetones, material publicitario, camisetas, vallas y volantes. Estrategia & Poder S.A.S. tuvo un contrato por casi $4.000 millones; Huella Electoral superó COP 1.000 millones por actividades de control electoral; y la encuestadora AtlasIntel recibió más de $300 millones por servicios de seguimiento electoral.

Cepeda, por su parte, recibió $15.000 millones en la primera vuelta, todos prestados por Confiar Cooperativa Financiera. Sus gastos ascendieron a $21.635 millones, de los cuales $14.296 millones fueron a propaganda electoral, con pagos a Comercializadora ECO, Muravi S.A.S., Samat Publicidad, Vision Publisher, Caracol Televisión, RCN, Casa Editorial El Tiempo, Caracol Radio, RCN Radio y Facebook, entre otros.

PUBLICIDAD

El segundo mayor rubro de Cepeda en la primera vuelta fueron los eventos, con $4.125 millones. La mayor parte de esos recursos se concentró en Carlos Alberto Santamaría, contratista que organizó la mayoría de actividades de esa campaña.