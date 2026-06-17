Armando Benedetti desmintió ser fórmula política en próximo gobierno: “Me voy a dedicar a mamar gallo, a quedarme callado”

Armando Benedetti, ministro del Interior, va a descansar una temporada tras cierre del Gobierno Petro - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció en una entrevista cuáles serán sus actividades tras el cierre del Gobierno Petro, con la posesión de un nuevo presidente el 7 de agosto de 2026 y, sin miramientos, descartó rumores que lo vinculaban junto al presidente Gustavo Petro en una supuesta fórmula electoral para el próximo ciclo de comicios regionales.

El alto funcionario aclaró que no existe ningún plan para que ni el jefe de Estado ni él aspiren a alguna gobernación o a una alcaldía: “Ojalá fuera así, ganamos rápido, gano rápido. Pero eso es mentira. Descartado”, aseguró en entrevista con Semana.

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El también exsenador explicó que, por el momento, tampoco tiene planes de iniciar una campaña electoral o de postularse para algún cargo público. Sostuvo que, en cambio, planea tomarse un tiempo alejado de la vida pública.

Armando Benedetti confirmó que no participará como fórmula electoral de nadie en el futuro gobierno - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Me voy a dedicar a mamar gallo, a quedarme callado, a aprender a jugar golf. Siempre dije que iba a aprender a jugar golf cuando estuviera viejo, ya estoy viejo”. Añadió que permanecerá en pausa entre cuatro y seis meses antes de considerar si existen condiciones reales para regresar a la política.

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Benedetti sí haría empalme con nuevo ministro del Interior, así gane Abelardo de la Espriella

Sobre el escenario que encontrará el próximo mandatario de Colombia, Benedetti expresó que, con el Gobierno Petro, el país “se acostumbró a que legislaran para las clases bajas y para la gente que llaman o dicen el pueblo”, y que en la gestión actual las políticas se orientaron hacia sectores populares.

Por eso, el jefe de la cartera del Interior se refirió a la existencia de una “fractura social” y advirtió que espera que esa división no derive en hechos de violencia.

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Incluso, comentó que sí realizará un empalme con el nuevo ministro del Interior, incluso, si gana Abelardo de la Espriella.

Armando Benedetti haría un empalme con un eventual gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Reuters/@adeguerrerocovo - @armandobenedetti/Instagram

En ese contexto aseguró en el mismo diálogo que está dispuesto a colaborar con la transición si así lo requiere el equipo entrante. Reconoció que, sin importar los resultados, “la voluntad popular ya decidió y ellos decidirán qué se hace. Yo no voy a ser obstáculo ni piedra para la campaña de Abelardo de la Espriella”, afirmó a la vez que aseguró que no pondrá trabas y que su objetivo será facilitar la entrega de la cartera si es necesario.

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Agregó: “Si el pueblo le da el poder para ser presidente de la República y él designa o delega en unos ministros para hacer gobierno, ¿yo por qué me voy a estar oponiendo a eso?”.

El dirigente manifestó su intención de “ayudar y hacer el empalme aquí y explicarle las verdades de las cosas” a quien asuma funciones en el ministerio, incluso ofreciendo consejos si los nuevos funcionarios los solicitan.

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Benedetti también reflexionó sobre la tradicional expectativa que genera el nombramiento de ministros tras una elección presidencial. “A este país le fascina sonajero de ministros, es de lo que más entretiene al país”, comentó.

Armando Benedetti desestimó versiones sobre participación electoral y cuestionó a Carlos Carrillo - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

De hecho, mostró contrariedad con el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo por afirmar que, en caso de una victoria electoral de Abelardo de la Espriella, “se incendiaría el país”.

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Me quedo sorprendido, primero; eso no se hace, porque hay que respetar la voluntad popular. Si la voluntad popular es nítida, libre y se da, esa hay que respetarla. Y todos tenemos que tener esa conciencia como colombianos, que hay que respetar la voluntad popular que se dé el próximo 21 de junio. Y no se pueden hacer esas aseveraciones, porque ya están presupuestando o previendo qué va a hacer el candidato Abelardo de la Espriella si es presidente“, dijo en la entrevista con el medio.