Petro reveló su discurso para asumir la presidencia temporal del Consejo de Seguridad de la ONU: el nazismo y Elon Musk serán protagonistas

El presidente Petro ya está en Nueva York para participar en el Consejo de Seguridad de la ONU- credito Andrea Puentes/Presidencia

El jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, anticipó que usará la presidencia temporal de Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU para plantear una alarma doble: la falta de regulación pública de la Inteligencia Artificial (IA) y la ausencia de una descarbonización global planificada.

En el texto con el que anunció su intervención, sostuvo que ambas amenazas ya están alterando la frontera entre verdad y mentira y empujan a la humanidad hacia la deshumanización y la guerra.

PUBLICIDAD

El mandatario colombiano agregó un dato puntual para argumentar esa advertencia: relató que una publicación suya con una referencia al saludo fascista, sin contexto, alcanzó a 35 millones de personas por efecto de algoritmos de expansión y viralidad. A partir de ese episodio, afirmó que pudo comprobar cómo operan las redes cuando se mencionan símbolos nazis.

El mandatario colombiano sostuvo que la ausencia de regulación de la inteligencia artificial y la descarbonización global son las mayores amenazas contra la humanidad - crédito @petrogustavo/X

En su análisis, Petro habló de Belfast, de Colombia, de Estados Unidos y de Europa como escenarios de un mismo fenómeno. Su tesis es que la manipulación del imaginario popular a través de la IA y redes favorece discursos violentos, alienta ataques contra migrantes y empuja a sectores pobres y trabajadores a respaldar a dirigentes que, según expuso, prometen recortar derechos y democracia.

PUBLICIDAD

El presidente colombiano también vinculó esa dinámica con una disputa de poder entre intereses privados de Estados Unidos y China. Conforme a lo que escribió, el desarrollo de la inteligencia artificial en un entorno de competencia por ganancias privadas conduce a agresiones contra pueblos asociados a la migración y el petróleo.

Petro vinculó la inteligencia artificial con la expansión de discursos nazis y antimigrantes

Al explicar el eje de su mensaje ante el organismo internacional, Petro escribió que “los dos hechos de más inseguridad para la humanidad son: una inteligencia artificial sin regulación pública y una crisis climática sin planificar globalmente la descarbonización de la vida económica”.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, sostuvo que el uso de nuevas tecnologías de la comunicación, en especial redes e inteligencia artificial, “borran de tal manera la frontera entre verdad y mentira, transformando una en otra, que se acaba con la humanidad”, una afirmación que acompañó con una referencia al físico Stephen Hawking.

El jefe de Estado se volvió a pronunciar por su apologia al nazismo en una publicación en X - crédito @petrogustavo/X

Petro ubicó en Belfast, capital de Irlanda del Norte que protagoniza varios disturbios, uno de los ejemplos más visibles de esa deriva. Allí, dijo, “están quemando la casa de los migrantes”, mientras en Colombia, según su descripción, el imaginario popular empuja al pueblo a votar “por sus asesinos”.

PUBLICIDAD

El gobernante atribuyó ambos procesos a la acción de redes internacionales financiadas por “pocos multibillonarios y del genocida”. Petro también afirmó que en Irlanda del Norte actúa “un nazi impulsado desde las redes directamente por el propietario de esta red, donde escribo”, en alusión a Elon Musk.

A su entender, los algoritmos amplifican mensajes de extrema derecha y referencias nazis. Para ilustrarlo, recordó que cuando escribió “Heil Hitler” sin aclaración contextual, el mensaje se disparó: “Mi error no escribir contexto, pero me ha servido para saber qué pasa con los algoritmos de las redes”.

PUBLICIDAD

Petro explicó las razones de los disturbios en Belfast, Irlanda del Norte - crédito @petrogustavo/X

Esa experiencia le sirvió para enlazar tecnología y violencia política. Según afirmó, la manipulación de la conciencia no solo lleva a que sectores populares voten por ricos que anuncian la eliminación de derechos, sino también a que “asumen directamente la violencia contra sus hermanos de humanidad”.

En el caso colombiano, dijo ver esa lógica en “la amenaza generalizada en redes y verbales y físicas en la calle”, con personas movilizadas contra vecinos o activistas. En Europa, agregó, la misma corriente se expresa “quemando casas” contra quienes son identificados como pobres o bárbaros, en referencia a los migrantes de países más pobres.

PUBLICIDAD

Petro resumió ese escenario con una frase de alcance global: “De nuevo estamos ante una violencia mundial, que incluye misiles arrojados contra bebés, casas quemadas”.

El mensaje del presidente Petro incluyó críticas a Elon Musk y a la agenda antimigrante en Occidente

En uno de los pasajes más duros de su texto, Gustavo Petro afirmó que “un parlamentario británico nazi, impulsado por Elon Musk en esta red”, promovió nueva violencia en Belfast y extendió ese clima al resto de Europa. Según su relato, ese dirigente aprovechó un crimen que debe investigar la justicia para reclamar pena de muerte contra la migración bajo la consigna “Basta Ya”.

PUBLICIDAD

Para el jefe de Estado colombiano, ese tipo de consignas expresa “un nuevo nazismo en el mundo” y marca la muerte de la idea de democracia global y de hermandad humana surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Petro añadió que los antiguos aliados han adoptado un discurso antimigrante y que en Estados Unidos son golpeados latinoamericanos, entre ellos colombianos.

En ese punto, incluyó una observación sobre el comportamiento electoral de sus compatriotas en territorio estadounidense. Escribió que los colombianos con capacidad de votar allí eligen a “los más radicales de los antimigrantes” porque la defensa de la patria, en esos casos, ya no remite a Colombia, sino a “su nueva patria concedida en años anteriores: los EEUU (sic)”.

PUBLICIDAD

La regulación global y la descarbonización fueron presentadas como la única salida

Después de asociar la inteligencia artificial con propaganda, odio y violencia, Petro aclaró que su propuesta no es eliminar esa tecnología. “No se trata de acabar la inteligencia artificial sino de regularla por la humanidad globalmente (sic)”, escribió.

El gobernante de los colombianos afirmó que es fundamental reconocer la crisis climática para evitar daños irreversibles al planeta - crédito @petrogustavo/X

Según su planteo, una inteligencia artificial sometida a reglas públicas podría convertirse en una herramienta de productividad sin desembocar en desempleo global, ni en el fin de la humanidad y la democracia, ni en lo que llamó “la barbarie del norte”. En su lugar, dijo, podría aportar a “la civilización diversa” y a un disfrute de la riqueza social medido en tiempo libre.