Estos son los escalofriantes detalles del caso de las dos adolescentes asesinadas en Malambo que salieron a la luz en audiencia

La audiencia judicial por el asesinato de dos adolescentes en el municipio de Malambo volvió a tensarse el viernes 6 de marzo en Barranquilla. Lo que inicialmente parecía una sesión enfocada en definir la medida de aseguramiento contra uno de los capturados, terminó convertida en una discusión entre la Fiscalía, la defensa y los representantes de las víctimas por la aparición de nuevos elementos probatorios.

El debate se desarrolló ante el Juzgado 19 de Control de Garantías municipal, donde las partes retomaron la audiencia preliminar tras un primer aplazamiento ocurrido horas antes. Infobae Colombia conoció que la Fiscalía pidió tiempo adicional para trasladar ocho nuevos elementos de prueba que, según indicó, surgieron recientemente en la investigación.

La solicitud generó la inmediata oposición del abogado defensor de Juan David Taboada Olivera, conocido como alias Tata. El jurista, Juan José Roldán, cuestionó que se pretendiera suspender nuevamente la diligencia. “Acá no es una pesca milagrosa en la que se captura y después se investiga”, dijo durante su intervención, al insistir en que el juez debía resolver la situación jurídica del capturado. Roldán también pidió que, en caso de aplazarse la audiencia, quedara constancia de las razones y de la ausencia de un delegado adicional de la Fiscalía que pudiera continuar con la diligencia.

Desde la representación de víctimas, la postura fue distinta. Infobae Colombia conoció que la delegada explicó que había conversado con la Fiscalía y que la entidad solicitaba un plazo para el traslado formal del nuevo material probatorio. Según señaló, la petición se fundamentaba en la posibilidad de incorporar información adicional relevante para el proceso.

Tras el reinicio de la audiencia, el fiscal del caso tomó la palabra para presentar su solicitud formal de medida de aseguramiento contra el imputado. En su intervención se disculpó por los retrasos y confirmó que la Fiscalía pedía que Taboada Olivera fuera privado de la libertad por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Al mismo tiempo, informó que el ente acusador desistía del cargo de secuestro extorsivo. Durante la exposición, el fiscal reconstruyó los hechos que rodearon la desaparición y posterior asesinato de las dos menores, de 14 y 17 años.

Cronología del caso

Según el relato presentado en la audiencia y conocido por Infobae Colombia, las adolescentes salieron de su casa hacia las 12:30 de la madrugada del 18 de febrero. Con el paso de las horas, al no tener noticias de ellas, la madre comenzó a comunicarse con un número telefónico asociado a alias Tata, quien era novio de la menor de 14 años. La mujer envió mensajes y pantallazos para confirmar que conocía la relación sentimental entre su hija y el joven. De acuerdo con la Fiscalía, después de ese contacto empezaron a llegar mensajes extorsivos.

En esos chats se exigía inicialmente el pago de 50 millones de pesos a cambio de la supuesta liberación de las jóvenes. Con el paso de los días la cifra fue reduciéndose: primero a 20 millones y luego a 10 millones. En medio de las conversaciones también habrían enviado una fotografía de la menor de 14 años.

El fiscal sostuvo que durante más de cuatro días se mantuvieron los mensajes y las exigencias de dinero. Sin embargo, en la investigación posterior se estableció que, para ese momento, las menores ya habían sido asesinadas. Uno de los elementos clave mencionados en la audiencia fue el interrogatorio practicado al menor de edad que también fue aprehendido en el caso. Según explicó el fiscal, el adolescente habría narrado cómo ocurrieron los hechos y señaló los lugares donde fueron enterradas las víctimas.

“Las menores fueron encontradas por las palabras del menor y eso nos tiene hoy en esta audiencia”, afirmó el representante del ente acusador. De acuerdo con esa versión, el crimen habría estado motivado por sospechas de traición. El menor aseguró que revisaron el celular de una de las jóvenes y encontraron conversaciones con un tercero al que, presuntamente, pensaban revelar la ubicación para que miembros de la banda criminal Los Costeños llegaran al lugar.

Ante esa situación, alias Tata habría disparado contra una de las adolescentes. Posteriormente, el cuerpo fue enterrado en una vivienda del municipio de Malambo. La segunda menor, según la Fiscalía, permaneció con vida durante algún tiempo después del primer ataque. El relato presentado indica que fue asesinada posteriormente dentro de la misma casa. La investigación también incluyó el testimonio de un joven que habría estado en el lugar de los hechos. Ese testigo afirmó que en la vivienda se encontraban los padres del menor involucrado y señaló a un tercer hombre, conocido como “El Mono”, que habría ordenado que las jóvenes fueran asesinadas.

“Esto no fue accidental, fue con dolo”, sostuvo el fiscal al explicar que el uso de un arma de fuego y la forma en que se desarrollaron los hechos justifican la solicitud de medida de aseguramiento. Durante la diligencia, la defensa mantuvo cuestionamientos sobre el procedimiento de captura y planteó posibles irregularidades relacionadas con la identificación del imputado. También cuestionó la forma en que la Fiscalía presentó la responsabilidad en el caso, al considerar que el ente acusador estaría concentrando el peso de los hechos en el imputado mayor de edad mientras, a su juicio, se minimiza el papel del menor involucrado en la investigación.

Los abogados además pidieron que se adopten medidas para garantizar la seguridad del capturado, al advertir que podría estar en riesgo por la posible presencia de estructuras criminales mencionadas en el proceso, entre ellas el grupo delincuencial Los Costeños. Por esa razón solicitaron que sea trasladado del centro transitorio donde permanece a un lugar de reclusión con mayores condiciones de protección.

Después de varias horas de intervención de las partes y de un extenso debate sobre las pruebas y el procedimiento, el juez decidió suspender la diligencia. La audiencia fue aplazada y continuará el lunes 9 de marzo, cuando el despacho deberá retomar el análisis para determinar si se impone o no una medida de aseguramiento contra alias Tata mientras avanza la investigación por el asesinato de las dos adolescentes.