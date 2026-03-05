Juez legalizó la captura de alias Tata, señalado del asesinato de dos menores en Malambo, Atlántico: se fueron a una carrera de motos tras el homicidio

El juez de Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, alias Tata, implicado en el asesinato y secuestro extorsivo de dos adolescentes en Malambo - crédito Policía Nacional

Un juez de la República en Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, conocido como alias Tata, en desarrollo de la investigación por el asesinato de Sheerydan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, dos adolescentes de 14 y 17 años.

La decisión, adoptada durante la noche del miércoles 4 de marzo, responde a las evidencias que lo señalan como uno de los implicados en el crimen ocurrido en el municipio de Malambo, Atlántico, y como presunto responsable de enviar mensajes extorsivos a la madre de las víctimas para exigir sumas cercanas a los cinco millones de pesos por la supuesta liberación de las jóvenes.

La investigación señala que junto a Taboada Olivera fue aprehendido un menor de edad, también relacionado con los hechos, que residían en el barrio La Sierrita.

Los dos fueron objeto de seguimientos tras la desaparición de las hermanas Hernández Noriega. De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos habría exigido mediante mensajes a la madre el pago de cinco millones de pesos a cambio de la liberación de las adolescentes.

Taboada Olivera fue capturado mientras permanecía en un centro asistencial tras sufrir un accidente de tránsito durante piques ilegales. El menor de edad implicado fue aprehendido por las fuerzas policiales en el curso de la misma operación.