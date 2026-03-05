Colombia

Juez legalizó la captura de alias Tata, señalado del asesinato de dos menores en Malambo, Atlántico: se fueron a una carrera de motos tras el homicidio

La autoridad judicial adoptó la decisión tras evaluar pruebas que enlazan a Juan David Taboada Olivera con el crimen de dos hermanas en Malambo y presunto envío de mensajes extorsivos a la madre de las víctimas

El juez de Barranquilla legalizó
El juez de Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, alias Tata, implicado en el asesinato y secuestro extorsivo de dos adolescentes en Malambo - crédito Policía Nacional

Un juez de la República en Barranquilla legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, conocido como alias Tata, en desarrollo de la investigación por el asesinato de Sheerydan Sofía y Keyla Nicol Hernández Noriega, dos adolescentes de 14 y 17 años.

La decisión, adoptada durante la noche del miércoles 4 de marzo, responde a las evidencias que lo señalan como uno de los implicados en el crimen ocurrido en el municipio de Malambo, Atlántico, y como presunto responsable de enviar mensajes extorsivos a la madre de las víctimas para exigir sumas cercanas a los cinco millones de pesos por la supuesta liberación de las jóvenes.

La investigación señala que junto a Taboada Olivera fue aprehendido un menor de edad, también relacionado con los hechos, que residían en el barrio La Sierrita.

Los dos fueron objeto de seguimientos tras la desaparición de las hermanas Hernández Noriega. De acuerdo con las autoridades, uno de los detenidos habría exigido mediante mensajes a la madre el pago de cinco millones de pesos a cambio de la liberación de las adolescentes.

Taboada Olivera fue capturado mientras permanecía en un centro asistencial tras sufrir un accidente de tránsito durante piques ilegales. El menor de edad implicado fue aprehendido por las fuerzas policiales en el curso de la misma operación.

Alias TataAsesinato menores de edadMalambo, AtlánticoPolicía NacionalJuez de la RepúblicaColombia-noticias

Gustavo Petro anuncia inicio de consulta previa para nuevo decreto sobre la Línea Negra en la Sierra Nevada

La medida surge tras la anulación del Decreto 1500 de 2018 por parte del Consejo de Estado, que determinó que no se consultó a todas las comunidades étnicas involucradas en la delimitación de los territorios sagrados

Propuesta busca que los senadores se elijan por regiones y no por circunscripción nacional

La iniciativa busca cambiar el modelo actual del Senado para fortalecer la representación territorial y permitir mayor control ciudadano sobre los elegidos

Daniel Quintero alerta sobre presuntas modalidades de fraude en las elecciones del 8 de marzo: “Podrían votar por usted”

El candidato presidencial advirtió que durante la jornada electoral podrían usarse tácticas como la supuesta reasignación de votos nulos a determinados aspirantes y la posibilidad de que jurados marquen tarjetones en mesas donde los votantes no soliciten el voto

Policía de Cali frustró posible atentado contra estación policial antes de las elecciones del 8 de marzo

Las autoridades capturaron a un joven de 20 años que transportaba un artefacto explosivo artesanal en el oriente de la ciudad

Cuatro personas han muerto en ríos de Antioquia en menos de dos semanas: continúa la búsqueda de un desaparecido

Entre las víctimas se encuentran un adolescente de 14 años que desapareció en el río Cauca en Caucasia, una niña de seis años y su abuela que cayeron al río Currulao en Turbo, así como un auxiliar de la Policía que murió tras ingresar al río Cauca luego de terminar su turno

