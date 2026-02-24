Taxista que transportó a Diana Ospina en la madrugada de su desaparición en Bogotá se entregó a las autoridades

Imágenes de una cámara de seguridad registran el preciso instante en que Diana Ospina es secuestrada frente a su residencia en Bogotá. El suceso tuvo lugar en la madrugada del 22 de febrero, cuando fue abordada por individuos que la obligaron a subir a un taxi - crédito camaras de seguridad

La desaparición de la ciudadana Diana Ospina, ocurrida la madrugada del domingo 22 de febrero en Bogotá, movilizó a familiares y autoridades tras conocerse que la joven fue vista por última vez al salir de la discoteca Theatron, en Chapinero, y abordar un taxi en la vía pública. El caso generó alarma entre ciudadanos y motivó un despliegue de recursos para su búsqueda.

Durante las primeras horas de la investigación, videos de cámaras de seguridad resultaron cruciales para reconstruir el recorrido de Ospina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Imágenes obtenidas en Chapinero norte permitieron observar el momento en que la mujer abordó el taxi. Más adelante, nuevas grabaciones mostraron un incidente clave: mientras el vehículo se aproximaba al domicilio de Ospina, dos individuos descendieron de otro taxi y se subieron al auto en el que ella viajaba. El taxi, entonces, cambió su trayecto en la zona de Engativá.

Las autoridades identificaron los taxis involucrados gracias al rastreo visual y lograron contactar rápidamente al propietario de dichos vehículos.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad durante la noche en el sector residencial de Diana Ospina. En el video se observa un vehículo blanco, posiblemente un taxi, pasando por la calle en dos ocasiones - crédito cámaras de seguridad

Este señaló que los automóviles suelen ser conducidos por distintos choferes durante el día y la noche, lo que amplió el abanico de hipótesis en torno a los responsables materiales del hecho.

Según la autoridad, el hombre aseguró haber sido él quien transportó a Diana Ospina y ofreció detalles sobre los sucesos bajo entrevista con fiscales del Gaula.

Ahora, los actos de verificación se concentran en cotejar su relato con los materiales audiovisuales recabados y con la futura declaración de la propia Ospina, una vez se encuentre en condiciones para declarar.

La emisora La FM informó que el conductor del primer vehículo se presentó ante las autoridades acompañado de su defensor y manifestó su intención de colaborar plenamente con las autoridades.

Según reportes de las autoridades el primer taxista se declaró victima del hecho - crédito cámara de seguridad

Según el reporte, después de ser identificado por los investigadores del Gaula de la Policía, el conductor aseguró que él también fue víctima durante el incidente. La declaración del conductor ante el organismo detalló que, tras recoger a Diana Ospina para realizar el servicio, dos sujetos abordaron el taxi por las puertas traseras. En ese momento, ambos fueron intimidados, quedando a disposición de los agresores.

Posteriormente, los agentes de la fuerza especial trasladaron la información a la Fiscalía seccional encargada del proceso. Por el momento, el conductor no enfrenta cargos ni medida de aseguramiento, ya que no existe orden de captura en su contra.

El contexto de este caso se agrava al observar el aumento exponencial de los secuestros extorsivos en la capital. El concejal Julián Sastoque denunció públicamente en su cuenta de X el repunte de este delito en 2025, subrayando que los llamados ‘paseos millonarios’ han vuelto a alcanzar cifras que no se veían desde hace más de dos décadas.

Según Sastoque, las autoridades registraron un 362% de incremento en estos delitos, pasando de 8 casos en 2024 a 37 en 2025. El concejal remarcó: “Esa cifra de 2025 no se registraba desde el año 2004”, lo que refleja el deterioro de la seguridad en la ciudad.

Según el concejal Julián Sastoque el delito de paseo millonario ha presentado cifras alarmantes durante el último año - crédito @ElJuliSastoque / X

El análisis de las víctimas en 2025 revela un dato preocupante: el 27% corresponde a mujeres, lo que indica que situaciones como la de Diana Ospina no son hechos aislados y exige acciones urgentes para frenar esta modalidad delictiva.

El concejal Julián Sastoque informó que este martes 25 de febrero radicará una citación para un debate de control político. La medida busca exigir explicaciones a la administración liderada por Carlos Fernando Galán sobre la ausencia de respuestas concretas ante el aumento de los llamados ‘paseos millonarios’.

Sastoque recordó que alertó a las autoridades desde el 1 de mayo de 2025 sobre el incremento de estos delitos. Sin embargo, denunció que su inquietud no recibió atención ni acciones por parte de la administración distrital.