Colombia

Taxista que transportó a Diana Ospina en la madrugada de su desaparición en Bogotá se entregó a las autoridades

Se conoció que el hombre es el conductor del primer taxi y ya dio una primera versión de los hechos al ente acusador

Guardar
Imágenes de una cámara de seguridad registran el preciso instante en que Diana Ospina es secuestrada frente a su residencia en Bogotá. El suceso tuvo lugar en la madrugada del 22 de febrero, cuando fue abordada por individuos que la obligaron a subir a un taxi - crédito camaras de seguridad

La desaparición de la ciudadana Diana Ospina, ocurrida la madrugada del domingo 22 de febrero en Bogotá, movilizó a familiares y autoridades tras conocerse que la joven fue vista por última vez al salir de la discoteca Theatron, en Chapinero, y abordar un taxi en la vía pública. El caso generó alarma entre ciudadanos y motivó un despliegue de recursos para su búsqueda.

Durante las primeras horas de la investigación, videos de cámaras de seguridad resultaron cruciales para reconstruir el recorrido de Ospina.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Imágenes obtenidas en Chapinero norte permitieron observar el momento en que la mujer abordó el taxi. Más adelante, nuevas grabaciones mostraron un incidente clave: mientras el vehículo se aproximaba al domicilio de Ospina, dos individuos descendieron de otro taxi y se subieron al auto en el que ella viajaba. El taxi, entonces, cambió su trayecto en la zona de Engativá.

Las autoridades identificaron los taxis involucrados gracias al rastreo visual y lograron contactar rápidamente al propietario de dichos vehículos.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad durante la noche en el sector residencial de Diana Ospina. En el video se observa un vehículo blanco, posiblemente un taxi, pasando por la calle en dos ocasiones - crédito cámaras de seguridad

Este señaló que los automóviles suelen ser conducidos por distintos choferes durante el día y la noche, lo que amplió el abanico de hipótesis en torno a los responsables materiales del hecho.

Según la autoridad, el hombre aseguró haber sido él quien transportó a Diana Ospina y ofreció detalles sobre los sucesos bajo entrevista con fiscales del Gaula.

Ahora, los actos de verificación se concentran en cotejar su relato con los materiales audiovisuales recabados y con la futura declaración de la propia Ospina, una vez se encuentre en condiciones para declarar.

La emisora La FM informó que el conductor del primer vehículo se presentó ante las autoridades acompañado de su defensor y manifestó su intención de colaborar plenamente con las autoridades.

Según reportes de las autoridades
Según reportes de las autoridades el primer taxista se declaró victima del hecho - crédito cámara de seguridad

Según el reporte, después de ser identificado por los investigadores del Gaula de la Policía, el conductor aseguró que él también fue víctima durante el incidente. La declaración del conductor ante el organismo detalló que, tras recoger a Diana Ospina para realizar el servicio, dos sujetos abordaron el taxi por las puertas traseras. En ese momento, ambos fueron intimidados, quedando a disposición de los agresores.

Posteriormente, los agentes de la fuerza especial trasladaron la información a la Fiscalía seccional encargada del proceso. Por el momento, el conductor no enfrenta cargos ni medida de aseguramiento, ya que no existe orden de captura en su contra.

El contexto de este caso se agrava al observar el aumento exponencial de los secuestros extorsivos en la capital. El concejal Julián Sastoque denunció públicamente en su cuenta de X el repunte de este delito en 2025, subrayando que los llamados ‘paseos millonarios’ han vuelto a alcanzar cifras que no se veían desde hace más de dos décadas.

Según Sastoque, las autoridades registraron un 362% de incremento en estos delitos, pasando de 8 casos en 2024 a 37 en 2025. El concejal remarcó: “Esa cifra de 2025 no se registraba desde el año 2004”, lo que refleja el deterioro de la seguridad en la ciudad.

Según el concejal Julián Sastoque
Según el concejal Julián Sastoque el delito de paseo millonario ha presentado cifras alarmantes durante el último año - crédito @ElJuliSastoque / X

El análisis de las víctimas en 2025 revela un dato preocupante: el 27% corresponde a mujeres, lo que indica que situaciones como la de Diana Ospina no son hechos aislados y exige acciones urgentes para frenar esta modalidad delictiva.

El concejal Julián Sastoque informó que este martes 25 de febrero radicará una citación para un debate de control político. La medida busca exigir explicaciones a la administración liderada por Carlos Fernando Galán sobre la ausencia de respuestas concretas ante el aumento de los llamados ‘paseos millonarios’.

Sastoque recordó que alertó a las autoridades desde el 1 de mayo de 2025 sobre el incremento de estos delitos. Sin embargo, denunció que su inquietud no recibió atención ni acciones por parte de la administración distrital.

Temas Relacionados

Diana OspinaPaseo MillonariotheatronTaxiFiscalíaChoachíBogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Condenan a conductor involucrado en accidente que causó la muerte de Karen Bermúdez en vía Soacha-Sibaté: “Una pena muy leve para semejante dolor”

Críticas y demandas sociales por justicia resurgieron tras la reciente decisión judicial, mientras familiares y activistas señalan vacíos en la protección vial y piden reformas

Condenan a conductor involucrado en

Andrés Pastrana respondió a mujeres que lo acusan de guardar silencio por menciones en caso Epstein: “Nunca tuve conocimiento ni relación”

El expresidente de Colombia aseguró que ha respondido con claridad a los señalamientos sobre el presunto viaje en el avión del hombre que creó una red internacional de prostitución de menores

Andrés Pastrana respondió a mujeres

Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

El actor español les confirmó a sus seguidores que se casará con su pareja, a la que conoció durante la grabación de una producción en la que ambos trabajaron

Suenan campanas de boda: Emmanuel

Alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue baleado en Bogotá en medio de un robo

La víctima intentó repeler a los asaltantes cuando fue herida por arma de fuego. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el incidente y mantiene la investigación en curso

Alcalde del municipio de Ospina,

Le llueven críticas a Gustavo Petro por presentar “pruebas” de un supuesto fraude electoral en Colombia: “Viene una gran amenaza”

A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado publicó fotografías de supuestas pruebas que evidenciarían un presunto fraude electoral en el país

Le llueven críticas a Gustavo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Suenan campanas de boda: Emmanuel

Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

Maluma cambió de look y sorprendió a todos con su nueva imagen: “Me levanté y me dio un susto”

Jessica Cediel explicó el por qué de su celibato y sorprendió con su nueva visión sobre el amor: “Llevo tres años sin pareja”

Deportes

Jhon Jader Durán, el villano

Jhon Jader Durán, el villano en la película sobre la carrera de Luis Díaz: esto dijo el colombiano en una nueva dinámica del Bayern Múnich

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Impresionante ascenso del Harold Tejada en el ranking de la UCI tras el UAE Tour: así van los colombianos

Este es el motivo por el que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estarán en Barranquilla

Sebastián Villa le pidió a Néstor Lorenzo que lo llame a la selección Colombia para el Mundial: “Yo hablo en la cancha”