Conductor que transportó a Diana Ospina tiene antecedentes penales: habría estado involucrado en otro caso de hurto

El propietario de los dos taxis involucrados en el crimen aseguró que contrató a dos conductores para que cubrieran turnos diurnos y nocturnos - crédito Alcaldía de Bogotá

Las autoridades indagan los hechos alrededor del secuestro y hurto que sufrió Diana Ospina, una mujer de 47 años, en Bogotá. La ciudadana había sido reportada como desaparecida el domingo 22 de febrero de 2026, en la madrugada, cuando salió del bar Theatron, en Chapinero, y tomó un taxi hacia su casa en Engativá.

En la noche del 23 de febrero, la mujer apareció en la vía que conecta Bogotá con Choachí, Cundinamarca. Llegó al CAI Mirador y desde allí se gestionó el reencuentro con su familia. Tiempo después, el hombre que conducía el taxi que la víctima abordó al salir de la discoteca se entregó a las autoridades.

De acuerdo con Noticias Caracol, el hombre negó haber estado relacionado con el crimen; dijo que dos sujetos que iban en otro taxi abordaron el vehículo y lo amenazaron, así como también a Diana Ospina, que iba como pasajera. Sin embargo, el conductor en cuestión reporta antecedentes penales.

Diana Ospina se subió a un taxi cuando salió de Theatron, en Bogotá. Dos sujetos abordaron el taxi; hurtaron sus pertenencias y la tuvieron secuestrada por horas - crédito @anaidlegna/X

De acuerdo con el informativo, en 2024 fue judicializado por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales. Así quedó evidenciado en una audiencia de judicialización en la que compareció; en ella se indica que el sujeto estuvo presuntamente involucrado en otro caso de hurto a un ciudadano que pidió un servicio de transporte por una aplicación.

El hombre fue interceptado por tres sujetos armados con armas blancas, que, con amenazas, lograron arrebatarle sus pertenencias.

El taxi: multas y empresa involucrada

Por otro lado, el taxi en el que fue transportada Diana Ospina, que, según grabaciones de las cámaras de seguridad, su placa es ESN 170, aparece reportado con cuatro comparendos que todavía no han sido pagados. Según El Tiempo, la deuda asciende a $2,6 millones y responde a multas por conducir a una velocidad superior a la permitida por la normativa, manejar con la licencia de conducción vencida y no detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de pare o un semáforo intermitente en rojo.

El taxi registra comparendos por distintas infracciones - crédito Simit

El vehículo está vinculado a la empresa Arroba Transportes. Diego Parra, el representante legal de la compañía, dijo que el propietario del taxi, que ya se presentó ante la Fiscalía General de la Nación por el secuestro y robo de Diana Ospina, es dueño del otro vehículo involucrado en el crimen. Al parecer, contrató a dos conductores para que manejaran el carro en el día y en la noche.

“Nosotros también hablamos con la Fiscalía, un fiscal del Gaula es el que lidera esta investigación y está haciendo toda la trazabilidad de la información que entregó el dueño de estos dos taxis y adicionalmente de los conductores que dice que contrató, tanto para el turno diurno como nocturno”, detalló el representante legal de la empresa a El Tiempo.

De ‘paseo millonario’ a secuestro extorsivo

De acuerdo con el relato de los hechos que brindó la víctima al periodista Melquisedec Torres, lo que inició como un “paseo millonario” se convirtió en un secuestro extorsivo. Su relato indica que dos grupos de criminales estuvieron implicados en los hechos y entre ellos negociaron a la mujer, porque, al parecer, pensaron que tenían en su poder a una persona muy adinerada.

El secuestro de Diana Ospina cambió de ‘paseo millonario’ a extorsión luego de que los criminales sospecharan que poseía grandes sumas de dinero - crédito X

“Ese recorrido dura unas tres horas. Y otro grupo, supuestamente de mayor poder, que la mantiene secuestrada en una casa por unas 38 horas, entre el amanecer del domingo y la noche de lunes. El primer grupo la “negocia” con el segundo porque pensaban que habían retenido a alguien de mucho dinero y no eran “expertos” para sacarle provecho; leyeron mal unas cifras bancarias y se convencieron de que estaban ante un botín bastante alto”, detalló el comunicador en sus redes sociales.