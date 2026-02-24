Apareció Diana Ospina tras desaparición en Bogotá: autoridades investigan secuestro y robo luego de salir de discoteca en Chapinero

- crédito Colprensa/@anaidlegna/X

La desaparición de Diana Ospina en Bogotá generó preocupación entre familiares, autoridades y ciudadanos luego de que se conociera que había sido vista por última vez tras salir de una fiesta en la discoteca Theatron, ubicada en la localidad de Chapinero. El caso tomó relevancia durante el fin de semana, mientras se desplegaban acciones de búsqueda y se analizaban cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido. La información fue divulgada inicialmente por BLU Radio dentro del seguimiento del caso.

La situación tuvo un giro cuando se confirmó que la mujer apareció con vida este lunes en la vía que conecta Bogotá con el municipio de Choachí. El anuncio fue realizado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien informó sobre el reencuentro con sus familiares y el avance de las investigaciones para judicializar a los responsables. El hallazgo permitió cerrar la fase de búsqueda activa y abrió una nueva etapa enfocada en esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

“Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rapidamente. Pronto estarán tras las rejas”, dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, citado por BLU Radio.

Según la versión oficial entregada por las autoridades, la mujer habría sido abordada por dos delincuentes que la sometieron a un caso conocido como paseo millonario. Durante ese episodio, los responsables habrían accedido a sus cuentas bancarias y realizado movimientos financieros que, de acuerdo con la información conocida, alcanzarían hasta 150 millones de pesos. Estos datos hacen parte del material que ahora es analizado por los investigadores para reconstruir lo sucedido.

Antes de su aparición, la familia de Diana Ospina había señalado que la última vez que fue vista ocurrió en la madrugada del domingo 22 de febrero, cuando salió del establecimiento nocturno en Chapinero. De acuerdo con el relato de sus allegados, inicialmente había solicitado un servicio de transporte por aplicación, pero posteriormente decidió abordar un vehículo particular, lo que marcó el inicio de la incertidumbre sobre su paradero.

La discoteca Theatron también se pronunció públicamente para explicar su colaboración con las autoridades y entregar registros de video que permitieran rastrear los últimos movimientos conocidos de la mujer. “En colaboración con el grupo Gaula y las autoridades, hemos entregado los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento, en donde se puede ver a DIANA OSPINA saliendo del lugar a las 2:44 a.m. en compañía de una amiga, quien toma un carro particular sobre la carrera 13 con calle 59. Posteriormente, Diana se dirige a la calle 58 bis con carrera 10, donde se le ve subir a un taxi”, indicó el establecimiento, citado por BLU Radio.

La administración del lugar aseguró además que cuenta con un convenio de Taxis Seguros para los clientes que lo requieran y reiteró su disposición de colaborar con las investigaciones. En el comunicado también manifestó respaldo a la familia y pidió a la ciudadanía aportar información que ayudara a esclarecer el caso, mientras avanzaban las labores oficiales de búsqueda.

Durante los días en que la mujer estuvo desaparecida, los familiares reportaron situaciones que incrementaron la preocupación. Entre ellas, movimientos bancarios considerados irregulares y la eliminación de mensajes enviados desde el teléfono de la víctima, incluyendo uno en el que habría compartido las placas del vehículo en el que se movilizaba. Estos hechos llevaron a sospechar que terceros tenían acceso a su dispositivo móvil.

También se conoció que la familia recibió llamadas extorsivas en las que exigían dinero para su liberación. Según el reporte difundido, los allegados habrían realizado un pago inicial de 2,5 millones de pesos, aunque en ese momento no se habían recibido pruebas de supervivencia. Estas circunstancias motivaron que el caso fuera asumido por el Gaula de la Policía, entidad especializada en investigación de secuestros y extorsiones.

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, confirmó que se adelantaban análisis de cámaras de vigilancia en el sector de Chapinero con el objetivo de reconstruir la ruta del vehículo y establecer la secuencia de hechos. Las imágenes se convirtieron en una pieza clave para avanzar en la investigación y determinar la participación de posibles responsables.

La aparición con vida de Diana Ospina cambió el enfoque del caso, que ahora se centra en la judicialización de quienes habrían participado en el secuestro y el robo. Las autoridades mantienen abiertas las líneas investigativas relacionadas con los movimientos bancarios, la manipulación del teléfono y las llamadas extorsivas registradas durante la desaparición.

El episodio también reactivó el debate sobre la seguridad en zonas de entretenimiento nocturno y el uso de servicios de transporte al salir de establecimientos públicos. Mientras avanza la investigación, las autoridades reiteran el llamado a reportar cualquier información que permita fortalecer las evidencias y evitar que situaciones similares se repitan.

La investigación continúa bajo coordinación del Gaula y la Policía Metropolitana, mientras se recopilan testimonios, registros audiovisuales y trazabilidad financiera para determinar cómo se desarrollaron los hechos desde la salida del establecimiento hasta el momento en que la mujer apareció nuevamente y fue reunida con su familia.