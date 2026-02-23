Francia Márquez justificó sus viajes a África pese a las críticas por los costos: “Me han cobrado la gasolina”

Francia Márquez respondió a las críticas sobre el costo de sus viajes a África, al señalar que sus desplazamientos son parte de una estrategia para abrir nuevas oportunidades comerciales - crédito @infopresidencia/X

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, salió al paso de las críticas sobre los costos de sus viajes al continente africano, al asegurar que, aunque “me han cobrado la gasolina”, sus desplazamientos fueron parte de una estrategia para abrir nuevas oportunidades comerciales y diplomáticas para el país.

Sus palabras fueron pronunciadas en medio de la confirmación de la fecha para el Foro de Alto Nivel de la Celac-África, que se celebrará en Bogotá del 18 al 21 de marzo —primera vez en que la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Africana (UA) se encuentran de manera formal con el objetivo de reforzar la cooperación entre el Sur global—.

Durante el evento, donde estuvo acompañada por la canciller Rosa Villavicencio y varios ministros del Gobierno nacional, la vicepresidenta defendió la importancia de estos viajes en la consolidación de relaciones con África.

Señaló que esta nueva ruta es clave para la expansión de los lazos comerciales, culturales y políticos entre Colombia y diversos países africanos, destacando que 145 empresas colombianas ya están exportando a ese continente.

La vicepresidenta Francia Márquez resaltó el impacto de iniciativas como el programa ‘Ella exporta a África’, el cual apoya a más de 100 empresas colombianas, en su mayoría lideradas por mujeres, para cumplir con los estándares regulatorios del mercado africano: “Con alegría le decimos a Colombia que una de esas empresas, Deliricuras, ya exportó su primer contenedor de productos”.

En su intervención, también recordó el reconocimiento que este programa recibió en 2024 de la Organización Mundial del Comercio. Según Márquez, este galardón posicionó a la iniciativa como uno de los primeros programas en el mundo en poner la equidad de género como un eje central en el comercio internacional.

“No ha sido un camino fácil”, admitió la vicepresidenta, pero destacó los avances alcanzados en los sectores más diversos. “El comercio, como ya lo dije, sigue siendo insuficiente, pero hemos abierto nuevas oportunidades”, aseveró en la rueda de prensa. Afirmó que cada visita a África tuvo el objetivo de fomentar relaciones comerciales más estrechas entre Colombia y las naciones africanas.

“Cada vez que hemos ido, hemos llevado empresarios y empresarias, pequeños y medianos. Colombina fue una de esas empresas que llevó el Gobierno, y el delegado de Colombina me decía: ‘Señora vicepresidenta, la verdad es que no es lo mismo estar aquí solo, abriéndose puertas al mercado africano, que estar en compañía del Gobierno nacional’”.

En este sentido, la vicepresidenta mencionó que uno de los mayores beneficios que se obtuvo con las visitas oficiales es el respaldo institucional, que ha permitido generar oportunidades para sectores como la ciencia, la tecnología y la innovación.

Pese a los cuestionamientos por los gastos relacionados con sus viajes, Márquez no dejó de recalcar que las críticas no detendrán su impulso por consolidar estos lazos: “Claro que me han cobrado la gasolina, pero yo le digo a Colombia que estamos abriendo puertas y oportunidades para la juventud, para los pueblos, para la academia, para la ciencia, para la tecnología, para la innovación”.

Los viajes de Francia Márquez a África: fue blanco de críticas por el costo de esos desplazamientos

Y es que cabe señalar que los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez a África, especialmente su gira en mayo de 2023 por Sudáfrica, Kenia y Etiopía, generaron un fuerte debate político en Colombia. La principal controversia se centró en el costo del combustible utilizado por la aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana, que alcanzó los $1.700 millones (unos USD358.000). Los opositores al Gobierno calificaron este gasto como un “derroche” en medio de la crisis económica y la alta inflación que vive el país.

Otro punto de conflicto fue el tamaño de la comitiva que acompañó a la vicepresidenta. Cerca de 60 personas, entre funcionarios, artistas, empresarios y líderes sociales, formaron parte de la delegación, lo que generó críticas por el alto costo de los viáticos y otros gastos logísticos. La senadora María Fernanda Cabal señaló que los gastos adicionales superaron los $500 millones, elevando la cifra total de la gira a una suma considerable.

Además, el discurso ambiental del Gobierno también fue cuestionado, ya que, mientras Colombia avanza hacia la transición energética, los detractores señalaron que el vuelo en un avión de la Fuerza Aérea, con una huella de carbono estimada en 224.302 kilogramos de CO₂, contradice los esfuerzos por reducir el uso de combustibles fósiles y frenar el cambio climático; estas críticas pusieron en duda la coherencia entre las políticas ambientales del Ejecutivo y las prácticas de su diplomacia.