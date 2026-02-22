Colombia

Lotería del Cauca: resultados del 21 de febrero de 2026

Esta lotería colombiana cuenta con una larga lista de premios que suman miles de millones de pesos

Guardar
La Lotería del Cauca tiene
La Lotería del Cauca tiene un sorteo a la semana, todos los sábados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Cauca anunció los resultados ganadores de su más reciente sorteo efectuado este sábado 21 de febrero de 2026.

Esta famosa lotería entrega más de 30 premios cada semana. Averigüe aquí si conseguiste alguno de sus miles de millones de pesos en premios.

Resultados de la Lotería del Cauca

Fecha: sábado 21 de febrero de 2026.

Premio mayor: 7711.

Serie: 199.

A qué hora se juega la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca realiza sólo un sorteo a la semana y publica los resultados por las noches de la siguiente manera:

Todos los sábados.

A las 23:00 horas.

Cuál es el plan de premios

La Lotería del Cauca ofrece a sus jugadores la oportunidad de ganar uno de los más de 30 premios principales que otorga cada sorteo, que son los siguientes:

Un premio mayor de 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

A estos premios principales se les suma una larga lista de aproximaciones.

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios de la Lotería de Cauca (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería del Cauca?

Para cobrar un premio en la Lotería del Cauca, los documentos que necesitas presentar varían según el tipo y monto del premio:

Para premios superiores a $2.036.000 (que causan impuesto de retención en la fuente), debes acudir a la Oficina Comercial de la Lotería del Cauca y presentar el billete o fracciones ganadoras, el certificado de Registro Único Tributario (RUT) expedido por la DIAN, la certificación de cuenta bancaria para la consignación del premio y la cédula de ciudadanía (original y copia). En esta oficina se verifica la autenticidad del billete y se inicia el trámite para el pago del premio.

Para premios secos (montos menores que el mayor), puedes reclamarlos en un distribuidor autorizado de la Lotería del Cauca, donde el distribuidor puede pagar directamente si tiene la capacidad o enviar el billete para su verificación en la oficina central.

Para premios por aproximación o menores, también se pueden reclamar directamente con el lotero de confianza o puntos de venta autorizados, sin que se requieran documentos adicionales más que el billete.

Es fundamental que el billete esté en buen estado, sin daños que impidan su validación y que presentes los documentos mencionados en original y copia donde se solicite. La Lotería del Cauca realiza toda la verificación para garantizar el pago legal y seguro del premio.

¿Cómo ganar la Lotería de Cauca?

Para jugar la Lotería del Cauca se necesita de al menos 4 mil pesos para comprar una fracción y hasta 16 mil pesos para comprar un billete entero.

Ya sea fracción o billete, el boleto se puede adquirirlo en los diferentes puntos de venta autorizados que hay a lo largo de todo el país o en línea a través de la página de Lottired.

Posteriormente, se tiene que elegir la combinación ganadora la cual se conforma de dos partes, la primera un número de cuatro dígitos, cada uno elegido del 0 al 9; y la segunda es su respectiva serie de tres números.

Para ganar, la apuesta completa tiene que coincidir con el premio mayor o cualquiera de los más de 30 premios principales que la Lotería del Cauca ofrece a sus apostadores.

Sin embargo, existen premios secundarios que se pueden ganar coincidiendo con apenas dos dígitos de tu apuesta.

Es por eso que las probabilidades de obtener alguno de los distintos premios de la Lotería del Cauca es mayor.

Temas Relacionados

Resultado Lotería del Cuca HoyÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería del Cauca sorteo

Más Noticias

Las 5 profesiones más demandadas en Colombia para 2026, según expertos en talento humano

Las empresas buscan perfiles con competencias técnicas, analíticas y capacidad de adaptación, lo que redefine las oportunidades profesionales más atractivas para el próximo año

Las 5 profesiones más demandadas

Resultados del último sorteo de la lotería La Caribeña Noche del 21 de febrero

A continuación te compartimos los cuatro números que fueron sorteados en este juego que se lleva a cabo todos los días en la noche de Colombia

Resultados del último sorteo de

Estos son los cortes de la luz del 22 de febrero en Santander

Conoce con anticipación los cortes al servicio eléctrico que se van a realizar en tu localidad

Estos son los cortes de

Gustavo Petro convoca a los pueblos indígenas a la firma del nuevo decreto de la Línea Negra en Santa Marta

El presidente anunció que la delimitación del territorio sagrado de la Sierra Nevada se decidirá mediante consulta previa con las comunidades, quienes participarán en una asamblea en las playas para refrendar el nuevo documento

Gustavo Petro convoca a los

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

El reconocido actor aseguró que la producción abordaba una problemática de Colombia

Jorge Enrique Abello reveló por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es el Titán B,

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Jorge Enrique Abello reveló por

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Aida Victoria Merlano mostró la primera palabra de su hijo Emiliano: “Esto no es un simulacro”

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

Murió Willie Colón: Así lo recordaron los artistas colombianos en las redes sociales

Deportes

Sebastián Villa y Santiago Arias

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia