Ataque a patrulla de la Policía en Cúcuta dejó un subintendente muerto y un mayor herido: ELN sería responsable

El atentado ocurrió en el Anillo Vial Oriental durante la noche del 18 de febrero. - crédito Suministrada a Infobae Colombia

En la noche de este miércoles 18 de febrero, un ataque armado contra una patrulla de la Policía Nacional en Cúcuta dejó como saldo un subintendente muerto, un mayor herido y una mujer lesionada. El hecho se registró en el sector del Anillo Vial Oriental, en la capital de Norte de Santander.

De acuerdo con la información oficial suministrada por las autoridades, hombres armados dispararon contra la patrulla en la que se movilizaban los uniformados. La acción fue perpetrada con ráfagas de fusil, según lo indicado en los reportes preliminares.

Las víctimas fueron identificadas como el subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes, oriundo de Bucaramanga, quien falleció tras el atentado y el mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez, quien resulto herido.

Las autoridades atribuyen la acción que acabó con la vida del subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes a una estructura del ELN. - crédito suministrada a Infobae Colombia

Autoridades atribuyen el ataque al ELN

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, coronel Libardo Ojeda, confirmó que el uniformado murió en un atentado que, según las primeras informaciones, sería atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), específicamente a una estructura al mando de alias “Coqui”.

“La Policía Nacional se permite informar que hoy, 18 de febrero del 2026, fue asesinado el subintendente de la Policía Luis Sarmiento en un ataque terrorista del grupo narcotraficante del ELN al mando de alias Coqui”, señaló el oficial en declaración en video.

El coronel agregó que la institución adelantará todas las acciones necesarias para ubicar a los responsables. “Vamos a trabajar hasta lograr la judicialización y captura de los responsables del asesinato de nuestro policía”, afirmó.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta señaló que el subintendente Luis Jesús Sarmiento fue asesinado en un atentado atribuido al ELN y afirmó que se adelantan acciones para lograr la captura y judicialización de los responsables. - crédito @jhonjacome/X

Mayor herido y mujer lesionada

En el mismo hecho resultó herido el mayor Álvaro Andrés Salcedo Martínez, quien fue trasladado a un centro asistencial de la capital de Norte de Santander para recibir atención médica. Hasta el momento, no se ha entregado un parte oficial detallado sobre su estado de salud.

Asimismo, una mujer que se encontraba en el sector resultó lesionada durante el ataque y fue atendida por personal médico.

Tras el atentado, las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos de la ciudad con el fin de ubicar a los responsables. La Policía indicó que se avanza en la recolección de pruebas y en labores de inteligencia para esclarecer las circunstancias del hecho.

Pronunciamiento del director de la Policía Nacional

El director general de la Policía Nacional, general William Oswaldo Rincón Zambrano, se pronunció luego del ataque y confirmó que la institución decretó bandera a media asta en honor al subintendente asesinado.

A través de su cuenta oficial, el alto oficial manifestó que se trata de una noticia que ningún director quisiera comunicar y señaló que el atentado dejó “una herida profunda” en la institución por la muerte del subintendente Sarmiento y por las lesiones causadas al mayor Salcedo.

“Rechazamos de manera contundente este acto violento que atenta contra la vida y la integridad de nuestros policías y de la comunidad. De inmediato, la Policía activó un plan de reacción con capacidades de inteligencia e investigación criminal para ubicar y capturar a los responsables”, expresó.

El general también envió un mensaje de solidaridad a los familiares de los uniformados afectados y reiteró el compromiso institucional de avanzar en la investigación.

El general william Oswaldo Rincón Zambrano anunció un plan para capturar a los responsables y expresó solidaridad con las familias de los uniformados. - crédito @DirectorPolicia/X

Investigación en curso

La Policía Metropolitana de Cúcuta informó que continúan las labores de verificación de información, análisis de evidencias y coordinación con las autoridades competentes para esclarecer plenamente lo ocurrido.

Aunque las primeras declaraciones oficiales señalan al ELN como presunto responsable, la investigación se encuentra en desarrollo y serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar responsabilidades.

El caso es materia de investigación formal, mientras la institución rinde homenaje al subintendente Luis Jesús Sarmiento Nardes y mantiene activos los operativos en la capital nortesantandereana.