Amplían plazo de inscripción para el programa que otorga un subsidio mensual de $230.000 a adultos mayores

La prórroga permitirá que un mayor número de agentes culturales en situación de vulnerabilidad puedan acceder al beneficio dirigido a quienes carecen de recursos o pensión

El Gobierno nacional confirmó la ampliación del plazo de postulación a la estrategia Cultura es Dignidad Mayor, dirigida a personas mayores del sector cultural que carecen de pensión o de medios suficientes para su subsistencia.

La nueva fecha límite para inscribirse es el 25 de febrero de 2026, hasta las 11:59 p. m., según informaron las entidades encargadas del programa. La medida busca garantizar una mayor inclusión y brindar más tiempo a artistas, creadores y sabedores de todo el país, especialmente a quienes enfrentan mayores barreras de acceso para completar el proceso de inscripción y reunir la documentación requerida.

La estrategia Cultura es Dignidad Mayor responde a la vulnerabilidad de miles de personas que han dedicado su vida al arte, la cultura y los saberes tradicionales, en muchos casos desde la informalidad o el trabajo comunitario, sin acceso al sistema pensional.

El programa se enfoca en quienes han sostenido expresiones artísticas y culturales en los territorios y se encuentran sin cobertura social en la vejez. El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez, afirmó:

“El Gobierno del Cambio reconoce la deuda histórica con nuestros artistas mayores. Ampliamos el plazo de esta convocatoria para que nadie se quede por fuera por falta de tiempo o información. Queremos que más cultores y sabedores puedan acceder a esta transferencia y tengan una vejez con dignidad”.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes explicó que la estrategia articula la política social con el reconocimiento del trabajo cultural como un aporte fundamental a la construcción de país. Se prioriza a quienes han mantenido los saberes y las expresiones artísticas en sus comunidades, incluyendo a integrantes de comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales y palenqueras, así como a personas de todos los campos culturales: artes plásticas y visuales, música, danza, teatro, circo, literatura, patrimonio, oficios tradicionales, cocinas ancestrales, saberes populares y culturas campesinas.

Entre los requisitos para postularse destacan:

  • No tener pensión
  • Ser colombiano o colombiana
  • Haber residido en el país durante los últimos diez años
  • Tener mínimo 60 años en el caso de las mujeres y 65 años los hombres
  • Pertenecer a los grupos A, B y subgrupo C1 del Sisbén IV
  • Soportar ante el Ministerio la condición de agente cultural.

El proceso de postulación se realiza a través del aplicativo oficial https://dignidadmayor.mincultura.gov.co/, donde los interesados deben diligenciar el formulario, adjuntar su documento de identidad vigente y los soportes que acrediten su trayectoria y aportes culturales.

La inscripción requiere que cada postulante presente un video de hasta cinco minutos en el que relate su identidad, historia, trayectoria, contribución y reconocimiento, así como testimonios sobre su labor. También es necesario adjuntar entre tres y cinco evidencias —como fotografías, certificados, publicaciones o reconocimientos— que respalden su experiencia y aportes en el campo cultural.

El proceso contempla la validación de requisitos por parte de Prosperidad Social y la valoración de la trayectoria cultural por el Ministerio de las Culturas. Posteriormente, los beneficiarios se priorizan según criterios de vulnerabilidad y disponibilidad de cupos, y se realiza la vinculación al programa Colombia Mayor.

Quienes deseen obtener información o resolver inquietudes podrán comunicarse al correo electrónico dignidadmayor@mincultura.gov.co hasta el 15 de marzo de 2026; las consultas posteriores deberán dirigirse a servicioalciudadano@mincultura.gov.co. También están disponibles la línea telefónica en Bogotá 601 379 1088 y la línea nacional 01 8000 95 1100.

No pueden participar personas jurídicas, menores de la edad requerida, ciudadanos no colombianos, quienes no puedan acreditar su actividad cultural, actuales beneficiarios del programa Colombia Mayor, ni quienes pertenezcan a los subgrupos C2 al C18 o al grupo D del Sisbén IV.

Finalmente, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes reiteró que la estrategia tiene como objetivo central reconocer y apoyar a quienes han dedicado su vida a la cultura, garantizando el acceso a una vejez digna y el fortalecimiento del patrimonio cultural en Colombia.

