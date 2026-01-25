Federico Gutiérrez reaccionó a la condena del estadounidense por delitos contra menores en Medellín: “Se hizo justicia”

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, indicó que durante la investigación se hallaron imágenes y videos de pornografía infantil en el dispositivo móvil de Poceiro - crédito Colprensa

El 23 de enero de 2026, un tribunal federal en Estados Unidos sentenció a Manuel Poceiro, de 69 años y residente en Miami, a cadena perpetua.

La condena se dictó después de que Poceiro admitiera delitos de explotación sexual contra menores a los que contactó durante sus visitas a Colombia, especialmente en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó en su cuenta de X que “se hizo justicia” y expuso los delitos por los que fue condenado el ciudadano estadounidense.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, afirmó que “se hizo justicia” luego de la condena a cadena perpetua de Manuel Poceiro - crédito @FicoGutierrez/X

“Se hizo justicia. El ciudadano estadounidense Manuel Poceiro, de 66 años, fue condenado a cadena perpetua por los delitos de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción de pornografía infantil y posesión de material con contenido de explotación sexual de menores“, afirmó Gutiérrez.

El alcalde de Medellín indicó que durante la investigación se hallaron imágenes y videos de pornografía infantil en el dispositivo móvil de Poceiro.

“Durante la investigación, las autoridades hallaron en su teléfono celular docenas de imágenes y videos de pornografía infantil, incluyendo víctimas menores de edad en Medellín y en otras ciudades de Colombia”, expresó.

Para Federico Gutiérrez, la condena contra Manuel Poceiro fue por un “trabajo articulado” entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos.

“Esta condena es el resultado de un trabajo articulado y contundente entre las autoridades de Colombia y Estados Unidos, y ratifica que la cooperación internacional es clave para proteger a nuestros niños y niñas”, señaló el alcalde de Medellín.

También resaltó la condena de Stefan Correa y aseguró que continuarán con nuevas acciones.

“Stefan Correa fue el primero. Manuel Poceiro es el segundo. Vamos por más. La lucha es firme, sin tregua y sin impunidad”, indicó Gutiérrez.

El alcalde de la capital de Antioquia agradeció a la Embajada de Estados Unidos, Policía Nacional, Fiscalía y la HSI por los operativos contra los delitos sexuales en Medellín.

Federico Gutiérrez insistió que seguirán trabajando en procesos penales para proteger a los menores de edad.

Alcalde Federico Gutiérrez insistió que seguirán trabajando en procesos penales para proteger a los menores de edad - crédito @FicoGutierrez/X

Gracias a la Embajada de Estados Unidos, a HSI, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación. Seguimos avanzando con procesos penales para desmantelar estas redes criminales y proteger lo más importante: nuestros niños y niñas.

Detalles de lo ocurrido

El 23 de enero de 2026, un tribunal federal en Estados Unidos dictó cadena perpetua a Manuel Poceiro, de 69 años, residente en Miami, tras admitir su responsabilidad en diversos delitos vinculados a la explotación sexual infantil.

Las investigaciones revelaron que Poceiro conoció a sus víctimas menores de edad durante viajes realizados a Colombia.

La jueza federal Jacqueline Becerra determinó la sentencia luego de que el acusado aceptara cargos por intento de coerción e incitación de menores a actividades sexuales, producción frustrada de pornografía infantil y posesión de material visual relacionado con la explotación de menores.

El 23 de enero de 2026, un tribunal federal en Estados Unidos dictó cadena perpetua a Manuel Poceiro, de 69 años - crédito Pexels

El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones, del Distrito Sur de Florida, explicó que Poceiro no solo cometió abusos fuera del país, sino que también procuró ocultar sus crímenes mediante la transferencia internacional de dinero y la manipulación de pruebas. Indicó que la condena perpetua resulta proporcional a la gravedad de los hechos y busca impedir que el condenado vuelva a tener contacto con menores.

Reding Quiñones señaló que la sentencia pretende servir de advertencia a quienes cometan delitos similares, reafirmando el compromiso de las autoridades de buscar, enjuiciar y apartar de la sociedad a los responsables de la explotación sexual infantil, sin importar el lugar donde ocurran los hechos.