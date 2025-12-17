Alina Lozano y Jim Velásquez se lanzan al reto de convivir 24/7 en nuevo ‘reality show’: “No tenemos que demostrarle nada a nadie”

Alina Lozano y Jim Velásquez confirman su participación en el reality show ¿Apostarías por mí? que se transmitirá en ViX a partir del 18 de enero - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

Alina Lozano, reconocida por su trayectoria en la televisión y, en los últimos tiempos, por su matrimonio con el creador de contenido Jim Velásquez, fue confirmada como parte de un próximo reality show que tendrá su primera edición en los primeros días de 2026.

Luego de protagonizar rumores de separación a inicios de 2025 y retomar su relación al poco tiempo, la pareja continuó dando de qué hablar entre sus seguidores por sus publicaciones, en las que mostraron sus dinámicas de pareja con un giro cómico.

Todo indica que su impacto bastó para que fuesen tomados en cuenta por los productores como una de las 12 parejas de ¿Apostarías por mí?, un formato de telerrealidad desarrollado por Televisa y Univisión y que se transmitirá a través de la plataforma ViX, que dispondrá de hasta ocho señales en streaming para espiar a las parejas en las distintas locaciones de la casa estudio.

En este formato conducido por Alejandra Espinoza y Alan Tacher, los participantes deberán convivir bajo la mirada atenta de las cámaras durante las 24 horas del día, los siete días de la semana, a partir de próximo 18 enero a las 8:00 p. m., hora colombiana.

A lo largo de su estancia y aisladas del mundo, las parejas deberán superan retos, apuestas y hasta tentaciones que marcarán el camino hacia un solo objetivo: demostrar ante los televidentes hasta dónde están dispuestos a llegar el uno por el otro.

En diálogo con People en Español, Alina y Jim reflexionaron sobre las posibles consecuencias de su participación en el programa, admitiendo que esta experiencia pondrá a prueba la solidez de su relación, marcada desde sus inicios por la diferencia de más de 20 años entre ambos, así como por los juicios que despertó dicha relación en redes sociales de la cual hubo usuarios que aseguraron que se trataba de un montaje.

El reality show pondrá a prueba la solidez de la relación de Alina Lozano y Jim Velásquez ante la mirada del público y las cámaras - crédito @jimvelasquezoficial/Instagram

“No tenemos que demostrarle nada a nadie”, afirmó Lozano al respecto, haciendo referencia a la presión que sintieron a la hora de justificar su relación ante los cuestionamientos externos. La actriz colombiana relató que, tras enfrentar críticas y rumores sobre intereses económicos, decidió junto a su pareja dejar de intentar probar algo a los demás y enfocarse en su propia felicidad.

La convivencia en el reality, según anticipan, pondrá en evidencia tanto sus fortalezas como sus debilidades. En ese sentido, Lozano destacó la profunda conexión emocional que comparten: “Nos integramos muy bien, no solamente como pareja, sino en lo que hacemos diariamente”, y subrayó la capacidad de ambos para leerse y comprenderse sin necesidad de palabras. Velásquez, por su parte, valoró la lealtad mutua y la experiencia compartida en momentos difíciles, lo que, desde su punto de vista, les permite afrontar cualquier reto juntos.

La lista completa de parejas participantes en ¿Apostarías por mí? se revelará en los próximos días a través de las cuentas oficiales del formato - crédito @apostariaspormi/Instagram

No obstante, ambos reconocen que los celos constituyen un punto vulnerable en la relación. Lozano admitió: “Lo peor que vamos a llevar de la convivencia son los celos mutuos porque ambos somos bastante celosos”, mientras que Velásquez señaló la coquetería de su pareja como un posible factor de tensión.

Además, la pareja bromeó sobre su falta de habilidades domésticas, confesando que dependen de Rosita, la persona que les asiste en casa y bien conocida por sus seguidores. “Eso va a ser un drama de pareja porque a nosotros realmente Rosita nos hace todo”, reconoció Jim.

A continuación, las otras cinco parejas confirmadas hasta la fecha para formar parte de ¿Apostarías por mí?:

Raúl Molinar y Laura Molinar

Adrián Di Monte y Nuja Amar

Beta y Alejandra Jaramillo

René Strickler y Rubí Cardozo

Franco Tradardi y Breh

Se espera que en los próximos días se conozcan las seis parejas faltantes, en las cuentas oficiales del formato.