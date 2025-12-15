Colombia

Se acaba el tiempo para la entrega de firmas de los precandidatos presidenciales: estos son los que faltan

Con corte al domingo 14 de diciembre, solo once aspirantes han entregado las rúbricas ciudadanas en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá

La meta de los precandidatos
La meta de los precandidatos es superar el umbral de 650.000 firmas válidas exigidas por la Registraduría - crédito Colprensa

El miércoles 17 de diciembre de 2025 vence el plazo para la inscripción de precandidatos presidenciales mediante la recolección de firmas ciudadanas.

Con corte al domingo 14 de diciembre, solo 11 aspirantes han entregado las rúbricas ciudadanas en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá.

La lista incluye a Santiago Botero, Héctor Olimpo Espinosa, David Luna, Mauricio Cárdenas, Luis Gilberto Murillo, Claudia López, Mauricio Lizcano, Abelardo de la Espriella, Daniel Palacios, Vicky Dávila y Aníbal Gaviria.

De ese listado, el abogado y empresario Abelardo de la Espriella sobresalió al presentar más de 4,8 millones de firmas, una cantidad que casi triplica la de sus competidores más cercanos.

Le siguen Mauricio Lizcano con 1,8 millones, Héctor Olimpo Espinosa con 1,7 millones y Aníbal Gaviria con 1,6 millones.

Frente a los dirigentes que inscribirán sus firman en la entidad electoral, se conoció que el lunes 15 de diciembre acudirán Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, y Leonardo Huerta, exdefensor del Pueblo en temas de salud.

El primero realizó su proceso sobre las 10:00 a.m., en la que presentó más de 2,6 millones de firmas, lo que lo ubica en la segunda posición de precandidatos con mayor respaldo ciudadano, solamente superado por Abelardo de la Espriella.

Caicedo, quien se había distanciado del proyecto político de Gustavo Petro tras las elecciones de la Gobernación del Magdalena, explicó que su coalición se construye como una alternativa dentro de la izquierda colombiana.

“Se trata de un mensaje de aquí estamos, que el país entero debe escuchar (...) Se puede gobernar para la gente y para el pueblo cuando el Estado y los que estamos dentro del Estado cumplimos con nuestro deber”, expresó el precandidato en declaración a los medios de comunicación.

Para el martes 16 de diciembre, está prevista la entrega de las firmas por parte de Sondra Macollins, abogada reconocida por la defensa de Carlos Lehder, líder del Cartel de Medellín, y de Juan Daniel Oviedo, exdirector del Dane.

Mientras que para el miércoles 17 de diciembre, fecha límite para realizar este proceso, se espera la radicación de firmas de Carlos Felipe Córdoba, excontralor, quien recurrió al aval ciudadano como alternativa.

El exfuncionario también se encuentra en la puja por la candidatura presidencial del Partido Conservador, en la que disputará esa opción contra el senador Efraín Cepeda y la representante Juana Carolina Londoño.

