Así es como se abría adjudicado polémico contrato para el alumbrado navideño de Bucaramanga: contratista no tenía la experiencia

El contrato de alumbrado navideño en Bucaramanga, valorado en 7.000 millones de pesos, enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación - crédito Alcaldía de Bucaramanga

El proceso de contratación del alumbrado navideño en Bucaramanga, valorado en unos 7.000 millones de pesos, aunque generó felicidad en miles de bumangueses que celebran las épocas decembrinas, también se ha convertido en centro de cuestionamientos tras revelarse una serie de irregularidades que involucrarían cotizaciones casi idénticas, cambios de última hora en el registro tributario de oferentes y la presunta intermediación de una empresa que no ejecutó directamente el servicio.

Una investigación revelada por el diario regional Vanguardia expuso cómo la administración de la capital santandereana habría avalado propuestas de empresas sin experiencia comprobada en el sector, mientras la ciudadanía cuestiona la transparencia y legalidad del proceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso tiene como protagonista a Julieth Tatiana Gómez Osorio, de 37 años, que figura como propietaria de la empresa Productos Tutto. Según el Registro Único Tributario, la firma tiene su sede en el barrio Olas Bajas, en el norte de Bucaramanga, y hasta el año 2024 reportó utilidades de apenas $39 millones.

A pesar de este perfil, la Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga aceptó una cotización a nombre propio de Gómez Osorio para el millonario contrato de luces navideñas, lo que representa un salto de 179 veces respecto a los ingresos habituales de la empresa.

La empresa Productos Tutto, con utilidades anuales de solo 39 millones de pesos, fue aceptada como oferente para el millonario contrato de luces navideñas sin experiencia comprobada en el sector - crédito DC_Colombia / IStock

La aceptación de esta propuesta, sin experiencia aparente en proyectos de iluminación, generó las primeras dudas sobre la planeación y los criterios técnicos aplicados por la administración del exalcalde Jaime Andrés Beltrán, según detalló Vanguardia.

La presentación y aceptación de cotizaciones por parte de la Alcaldía se formalizó el 25 de septiembre de 2025, cuando la secretaria de Infraestructura, María del Rosario Torres Vargas, firmó el requerimiento técnico del servicio.

En el documento se detalló la recepción de tres cotizaciones, supuestamente de empresas con experiencia en el sector: la Corporación Cultura y Social de Barrancabermeja ‘Las Cuatro Fiestas’ ($7.042 millones), la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta (Antioquia) ($6.901 millones), y la de Gómez Osorio ($7.056 millones).

Sin embargo, según verificaciones adelantadas por Vanguardia se estableció que Productos Tutto no tenía registrada la fabricación de equipos eléctricos de iluminación entre sus actividades económicas hasta el 22 de septiembre, apenas tres días antes de la aceptación oficial de su propuesta.

La Secretaría de Infraestructura de Bucaramanga avaló propuestas de empresas sin historial en proyectos de iluminación, generando dudas sobre los criterios técnicos y la transparencia del proceso - crédito Alcaldía de Bucaramanga

Ese 22 de septiembre, a las 7:25 p. m., Productos Tutto habría modificado su actividad económica ante la Cámara de Comercio de Bucaramanga, añadiendo el código 2740 (fabricación de equipos eléctricos de iluminación) y el 3311 (mantenimiento y reparación especializada de productos elaborados en metal), tras pagar 23.100 pesos.

Asimismo, la investigación también detectó que las cotizaciones presentadas por los oferentes mostrarían similitudes notables. Al comparar los documentos registrados en el Secop, se evidenció que las propuestas de la Corporación Cultura y Social de Barrancabermeja y la de Gómez Osorio coincidirían en la mayoría de los ítems, con diferencias menores a un millón.

Por su parte, la cotización de la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta ofrecía los valores más bajos en casi todos los rubros, salvo en el caso del Parque Morrorrico, donde superaba en aproximadamente 40 millones de pesos a las otras dos.

El proceso de adjudicación avanzó rápidamente. El 30 de septiembre, la secretaria de Infraestructura suscribió los estudios previos que declararon a la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Sabaneta como la entidad idónea para ejecutar el contrato, sin que se identificaran otras opciones o se evaluaran más propuestas.

El convenio interadministrativo excluyó formalmente a los corregimientos de Bucaramanga, aunque se prometió instalar el alumbrado del año anterior en esas zonas sin costo adicional - crédito Colprensa

Al día siguiente, se formalizó la invitación a la empresa antioqueña, y el 2 de octubre se firmó la resolución que oficializó el convenio interadministrativo. Sin embargo, la empresa de Sabaneta no ejecutó directamente la instalación del alumbrado, sino que, tres semanas después, abrió una convocatoria para subcontratar la labor. Civacom Ingeniería S.A.S., una firma de Bucaramanga, resultó seleccionada para realizar el montaje por $6.271 millones. De esta triangulación, la empresa intermediaria habría obtenido una comisión de $729 millones, según documentó Vanguardia.

Otro aspecto controvertido fue la exclusión de los corregimientos de Bucaramanga del convenio interadministrativo. La secretaria de Infraestructura confirmó a Vanguardia que estas zonas no quedaron incluidas formalmente en el contrato, aunque aseguró que, mediante un acuerdo verbal con la empresa de Sabaneta, se instalaría el alumbrado del año anterior en estas áreas sin costo adicional.

Las reacciones oficiales no se hicieron esperar. El exalcalde encargado, Eduar Sánchez, afirmó que al asumir el cargo instruyó que todo proceso contractual debía contar con el visto bueno de su equipo de asesores, pero que el convenio del alumbrado nunca pasó por su despacho, ya que era un trámite heredado de la administración anterior.

Por su parte, la secretaria de Infraestructura sostuvo reiteradamente que el proceso “responde a las normas legales y que el proceso no tiene irregularidad alguna”, según declaraciones recogidas por Vanguardia.

La veeduría ciudadana también expresó su preocupación. El Comité Transparencia por Santander manifestó: “expresamos nuestra profunda preocupación frente a este caso, en el que presuntamente se habría evadido el proceso contractual previsto en la Ley 80 de 1993, acudiendo a un convenio interadministrativo que terminó operando como un mecanismo para contratar sin los procedimientos competitivos que exige la contratación pública. ¿Acaso no existen empresas en la región que puedan ejecutar tal contrato?”.

Además, la organización advirtió que la intermediación sin valor agregado podría implicar mayores costos y afectar los principios de selección objetiva, planeación y transparencia.