Hermana del hijo de Giovanny Ayala desmintió su liberación: el joven fue secuestrado junto a su mánager hace ocho días en Cauca

El hijo del cantante colombiano fue secuestrado junto con su manager en la mañana del 19 de noviembre en el sur occidente colombiano - crédito Captura de Pantalla Redes de Miguel Ayala y Giovanny Ayala

La confusión en torno al secuestro de Miguel Ayala y su mánager ha generado una ola de desinformación en redes sociales y medios locales. En medio de versiones contradictorias, Valentina Ayala, hermana del joven, desmintió en forma categórica los rumores sobre una supuesta liberación, reafirmando que tanto su hermano como el representante artístico Nicolás Pantoja continúan privados de la libertad.

“Noticia falsa”, escribió Valentina Ayala en su cuenta de Instagram -hermana del joven cantante e hijo de Giovanny Ayala, exponente de la música popular en Colombia- acompañando la publicación con una imagen que circulaba en internet y que aseguraba la liberación de los secuestrados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El secuestro ocurrió el miércoles 19 de noviembre de 2025, cuando las autoridades del Cauca confirmaron que Miguel Ayala —hijo del cantante Giovanny Ayala— y su mánager fueron interceptados en la vía Panamericana por hombres armados.

Según la información inicial de las entidades encargadas de la investigación, ambos se dirigían a una cita de trabajo cuando su vehículo fue detenido y los obligaron a descender, llevándolos con rumbo desconocido. Hasta el momento, los investigadores no han logrado establecer el paradero de los secuestrados ni las motivaciones detrás del hecho.

Mientras las autoridades continúan las labores de búsqueda, la familia Ayala ha recurrido a diferentes acciones para visibilizar la situación.

El propio Giovanny Ayala organizó una velatón el miércoles veintiséis de noviembre en el parque principal de Villavicencio, en homenaje a su hijo desaparecido. Durante el evento, el cantante expresó: “Hoy desde lo más profundo de mi corazón deseo expresar mi sentir: A nadie se le debería arrebatar el derecho de creer en su país, de construir su propio camino y de imaginar un futuro lleno de posibilidades”, dijo Giovanny Ayala al medio local.

En un mensaje dirigido a quienes mantienen cautivos a los jóvenes, el artista añadió: “Oro por quienes tienen a mi hijo y a Nico. Oro por sus familias. Que Dios obre en ellos y toque su corazón para que valoren y respeten las vidas y la libertad de las personas que tienen en sus manos!!! Gracias infinitas a toda Colombia, a mí Villavicencio… a mis colegas!!! Sus oraciones reconfortan mi corazón”, puntualizó Giovanny Ayala al medio local.