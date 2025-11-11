Colombia

Felipe Córdoba le salió al paso a Efraín Cepeda y confirmó que quiere ser el candidato del Partido Conservador: “Solo acepté una invitación”

El excontralor instó a consolidar una alianza amplia entre sectores políticos, con el objetivo de recuperar el poder en las próximas elecciones nacionales

El excontralor Felipe Córdoba afirma que sus principios son plenamente conservadores y defiende su identidad política ante la militancia - crédito Colprensa

La definición del candidato presidencial del Partido Conservador ha generado fuertes tensiones al interior de la colectividad, luego de que el Directorio Nacional extendiera el plazo para la inscripción de precandidatos hasta el primero de diciembre de 2025, petición expresa por doce miembros del partido político.

Según la misiva enviada el 4 de noviembre de 2025, dirigida a la presidenta del Partido Conservador, Nadia Blel, se busca facilitar la participación de otros actores políticos en la contienda interna, entre los que se destacan, el excontralor y precandidato presidencial Felipe Córdoba.

No obstante, esto generó molestia por varios líderes conservadores, como fue el caso del expresidente del Senado Efraín Cepeda, al considerar que se estaría configurando una alianza con sectores afines al presidente Gustavo Petro para la elección del candidato del movimiento azul.

Doce miembros del Partido Conservador solicitan a Nadia Blel ampliar el plazo de inscripción de precandidatos para favorecer la inclusión de nuevas figuras - crédito Suministrado a Infobae Colombia

Ante ello, el excontralor Felipe Córdoba respondió a las críticas del senador conservador y recalcó que su posible llegada al conservatismo obedece a una invitación recibida de la mayoría del directorio nacional, gesto que el exfuncionario se mostró agradecido por ello.

En diálogo con Caracol Radio, Córdoba explicó que se encuentra evaluando el momento más oportuno para formalizar su inscripción como precandidato.

Estamos honrados con la invitación que nos ha hecho precisamente la mayoría del directorio nacional conservador y estamos verificando cuándo sería el mejor momento para inscribirnos en el Partido Conservador de cara a la precandidatura presidencial que en este momento se está presentando”, declaró el hoy aspirante presidencial a la cadena radial.

- crédito Partido Conservador

Así mismo, sostuvo que la elección del candidato conservador debería estar alejado de los problemas internos y enfocar sus esfuerzos en una propuesta que lleve a la colectividad a retomar el poder en 2026.

“Lo más importante en este momento es mirar hacia adelante. Hay que buscar es la unidad del partido conservador, la unidad para derrotar precisamente al guerrillero presidente que hoy está en el poder y sus candidatos”, agregó.

Igualmente, Felipe Córdoba defendió su identidad política, asegurando que sus principios son plenamente conservadores y que siempre ha actuado como un libre pensador.

“Yo no he militado en ningún partido, pero sí tengo principios completamente conservadores. Yo soy defensor de la familia, soy católico, provida, y desde ese punto de vista, el sentimiento de un partido es completamente personal y pues siempre he sido librepensador”, exclamó.

En el encuentro hacen presencia César Gaviria, director del Partido Liberal; Alexander Vega y Clara Luz Roldán, codirectores del Partido de la U; Efraín Cepeda y Nadia Blel, del Partido Conservador, entre otros - crédito Procuraduría

Posibles alianzas con otros partidos

El precandidato insistió en la urgencia de superar las divisiones internas y de construir una alianza amplia que incluya no solo al conservatismo, sino también a todas las facciones del liberalismo, de Cambio Radical y del Centro Democrático.

Hay que hacer un llamado también al Partido Liberal, a las bases liberales, y con el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U y el mismo Centro Democrático, demos una batalla muy fuerte y contundente para poder ganar las elecciones en el año 2026, porque lo que está sucediendo en el país es muy delicado”, anunció.

En cuanto al mecanismo de selección para el candidato único del conservatismo, Felipe Córdoba señaló que eso será definido por el Directorio Nacional de la colectividad azul, aunque no descartó un encuentro previo con los precandidatos Efraín Cepeda y Juana Carolina Londoño.

Debemos sentarnos y evaluar cuál es el mejor mecanismo para poder verificar cuál sería el mecanismo de elección del candidato del conservatismo para Colombia. Pero no podemos quedarnos allí, hay que mirar cómo hacer una muy buena alianza interpartidista”, propuso.

Felipe “Pipe” Córdoba, excontralor General y precandidato presidencial, aseguró que Colombia tiene recursos suficientes, pero criticó la forma en que el Gobierno Petro los administra - crédito Mateo Riaños/Infobae Colombia

Por último, el precandidato Felipe Córdoba se refirió de manera crítica al actual presidente, a quien calificó como “candidato guerrillero”, recordando el viaje presidencial a Estados Unidos en la que el mandatario nacional había solicitado a las fuerzas militares de ese país que desobedecieran al mandatario estadounidense Donald Trump.

“Él no deja de actuar como guerrillero, se fue a Estados Unidos a pedirle a las fuerzas militares estadounidenses que no le hicieran caso al presidente. Vive ondeando la bandera del M-19 y sigue efectivamente actuando como un guerrillero con todas las acciones que viene realizando. Así que por eso se le denomina el guerrillero presidente”, concluyó.

