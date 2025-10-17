EN VIVO - Tensa jornada de protestas en Bogotá: indígenas lanzan flechas durante enfrentamientos frente a la embajada de EE. UU.

En la tarde del viernes 17 de octubre, se registraron ataques de encapuchados y comunidades indígenas contra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, lo que derivó en un serio colapso de la movilidad en la calle 26.
Versiones recogidas en redes sociales mencionan denuncias sobre la supuesta colaboración del denominado Congreso de los Pueblos en el desarrollo de los ataques. Algunos reportes indican el uso de flechas y piedras para vandalizar viviendas en el área cercana a la embajada.
El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, expresó su rechazo categórico al ataque realizado con objetos contundentes en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos.
Según declaraciones oficiales: "Hoy se completan cinco días desde la llegada de personas provenientes desde diversas zonas del país a la ciudad. En los momentos en que ha habido afectaciones a la integridad de ciudadanos hemos tenido que levantar los canales de diálogo y solicitar intervención de Policía. Sin embargo, más allá de afectaciones al inmobiliario y transporte público, hasta hoy no se habían presentado acciones violentas".
De acuerdo con el funcionario, fue hacia las 3:30 p. m., que un grupo numeroso —algunos de sus integrantes encapuchados— llegó a la embajada portando artefactos incendiarios, flechas y herramientas para provocar daños a la sede diplomática, situación que puso en riesgo tanto al personal del edificio como a los residentes del sector.
Ante estos hechos, la Policía intervino en el lugar. Las autoridades enfatizaron que, en lo que va de 2025, solo en el 4% de las más de 1.400 movilizaciones ocurridas ha sido necesario el uso de la fuerza, y lamentaron que algunos manifestantes recurran a la violencia, señalando que “no es justo con la ciudad y su gente que se recurra a la violencia”.
Las autoridades informaron que se presentaron daños en estaciones de TransMilenio y que los manifestantes portan artefactos incendiarios, flechas y herramientas destinadas a causar destrozos en la sede diplomática estadounidense.
La Secretaría de Movilidad Distrital informó que los manifestantes se concentraron en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 50, en sentido occidente-oriente, ocasionando afectaciones considerables en el tráfico vehicular.
Como rutas alternas, la entidad recomendó a los ciudadanos tomar la Calle 53 y la Avenida de las Américas.
Según datos difundidos por TransMilenio hacia las 3:53 p. m., la movilización de las manifestantes avanzaba por la calle 26 hacia el occidente. La troncal de la calle 26 quedó afectada y varias estaciones, incluidas Corferias, Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá, Quinta Paredes, Gobernación, CAN - British Council, Salitre El Greco - Vive Claro y El Tiempo - Cámara de Comercio de Bogotá, suspendieron temporalmente su servicio. Las rutas de TransMiZonal fueron desviadas para evitar los puntos de mayor afectación.
En medio de la trifulca, cuatro agentes de la Policía sufrieron heridas por objeto punzante.
Información preliminar indica que los uniformados fueron agredidos con una lanza o flecha por integrantes de comunidades presentes dentro del campus de la Universidad Nacional, que posteriormente habría salido a bloquear la Avenida El Dorado y manifestarse frente a la sede diplomática.
Sobre este ataque indiscriminado, Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, envió fuertes críticas a la ola de actos vandálicos provocados presuntamente por estas comunidades indígenas alojadas en la Universidad Nacional
“¿Un ataque con flecha a la policía es una protesta? ¿La preparación de bombas desde la Unal protegidos por la guardia indígena es protesta? Que se acabe la sinvergüenzura! Bogotá debe proteger el orden. Y una tarde más con Transmilenio bloqueado", indicó la publicación del cabildante.