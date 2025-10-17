EN VIVO - Tensa jornada de protestas en Bogotá: indígenas lanzan flechas durante enfrentamientos frente a la embajada de EE. UU.

Caos en Bogotá como consecuencia de manifestaciones de comunidades indígenas - crédito @PALOMITA80/X

En la tarde del viernes 17 de octubre, se registraron ataques de encapuchados y comunidades indígenas contra la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) frente a la embajada de Estados Unidos en Bogotá, lo que derivó en un serio colapso de la movilidad en la calle 26.

Versiones recogidas en redes sociales mencionan denuncias sobre la supuesta colaboración del denominado Congreso de los Pueblos en el desarrollo de los ataques. Algunos reportes indican el uso de flechas y piedras para vandalizar viviendas en el área cercana a la embajada.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Secretario de Gobierno de Bogotá rechazó los ataques a la embajada de Estados Unidos

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, expresó su rechazo categórico al ataque realizado con objetos contundentes en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos.

Según declaraciones oficiales: "Hoy se completan cinco días desde la llegada de personas provenientes desde diversas zonas del país a la ciudad. En los momentos en que ha habido afectaciones a la integridad de ciudadanos hemos tenido que levantar los canales de diálogo y solicitar intervención de Policía. Sin embargo, más allá de afectaciones al inmobiliario y transporte público, hasta hoy no se habían presentado acciones violentas".

De acuerdo con el funcionario, fue hacia las 3:30 p. m., que un grupo numeroso —algunos de sus integrantes encapuchados— llegó a la embajada portando artefactos incendiarios, flechas y herramientas para provocar daños a la sede diplomática, situación que puso en riesgo tanto al personal del edificio como a los residentes del sector.

Ante estos hechos, la Policía intervino en el lugar. Las autoridades enfatizaron que, en lo que va de 2025, solo en el 4% de las más de 1.400 movilizaciones ocurridas ha sido necesario el uso de la fuerza, y lamentaron que algunos manifestantes recurran a la violencia, señalando que “no es justo con la ciudad y su gente que se recurra a la violencia”.