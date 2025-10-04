Paola Turbay reveló cómo se enteró del atentado perpetrado contra Miguel Uribe: “A alguien le pasó algo”

La actriz aseguró que tuvo un presentimiento de que algo malo había pasado - crédito Desnúdate con Eva/IG

La actriz Paola Turbay vive el duelo, junto con su familia, por el magnicidio de su primo, el exsenador y ex precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. El excongresista fue víctima de un atentado perpetrado por un adolescente el 7 de junio de 2025, en el parque El Golfito del barrio Modelia de Bogotá. Más de dos meses después, el 11 de agosto, el exsenador falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

En una entrevista en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por Eva Rey, la artista, reconocida por su trabajo en La Venganza de Analía y otras producciones, reveló detalles acerca de la muerte de su primo y la manera en la que se enteró del atentado que conmocionó al país.

Durante la conversación, describió el dolor persistente que rodea a la familia y el vacío que dejó Uribe Trubay en Colombia, siendo aspirante a la Presidencia, ligado al partido Centro Democrático, uno de los más sonados en el país de ideología de derecha. Según detalló, tiene una forma específica de guardar luto.

Paola Turbay reveló que duerme con una camiseta de la campaña de Miguel Uribe - crédito Paola Turbay / Instagram

“Yo todas las noches duermo con mi camiseta de Miguel, la de la campaña. Pues porque lo llevo en el corazón, lo llevo en el pecho”, expresó la también presentadora.

Asimismo, hizo énfasis en la profunda tristeza que representa esta pérdida tanto para sus allegados como para el país. De acuerdo con su perspectiva, Uribe Turbay estaba preparado para trabajar en favor de la Nación y, tanta era su disposición que, a su juicio, destacaba de entre otros políticos colombianos. Por eso, cree que pasará mucho tiempo hasta que surja una persona similar al exsenador.

“Es una pérdida tan innecesaria, tan, tan triste. No solo para nosotros como familia, sino, yo creo que el país se perdió de un gran ser humano que estaba listo y dispuesto a dar todo por el bien del país. Yo digo que pasará otra generación para que vuelva alguien como él”, señaló.

El día del atentado: así se enteró Paola Turbay

El atentado ocurrió en la localidad de Fontibón, en medio de un evento de campaña que lideraba Miguel Uribe - crédito X

El asesinato de Miguel Uribe ocurrió un sábado en horas de la tarde, mientras lideraba un evento de campaña. Estaba rodeado de decenas de personas que estaban escuchando sus propuestas y, entre el público, estaba el sicario: un adolescente de 15 años que le disparó en tres ocasiones y que, posteriormente, fue capturado por las autoridades.

Turbay contó que ese día, cuando viajaba por carretera, desde Medellín con destino a Bogotá, tuvo una sensación repentina que indicaba que algo malo iba a pasar: “Sentí como la muerte. Dije: ‘Alguien, alguien le pasó algo, alguien se va a estrellar’”, relató en el programa. Esa sensación se repitió nuevamente y pensó que, quizás, algo le pasaría a ella: “Dije: ‘¿Será que estoy muerta y no me he dado cuenta?’”.

Minutos después, llegó a su casa y, de inmediato, recibió una llamada en la que le informaron sobre el atentado. “Me entra la llamada de mi amiga María Andrea y me dice: ‘¿Qué pasó con su primo? ¿Cómo está?’ Y yo: ‘¿Cómo así?’ Me dice: ‘Le acaban de pegar un tiro a Miguel’”, contó Turbay.

Reporte oficial de la Fundación Santa Fe tras el deceso del precandidato presidencial y senador del Centro Democrático - crédito Cortesía

Tras recibir la noticia, la actriz buscó información sobre lo ocurrido y sobre el estado de salud de su primo a través de los medios de comunicación: “Casi me muero”, aseveró. De acuerdo con su relato, la esperanza de que Uribe Trubay sobreviviría, impulsada también por la información que paulatinamente fueron recibiendo por parte de los médicos que atendieron al ex precandidato presidencial: “Hubo un momento en que los médicos dijeron: ‘Ya salió del valle de la muerte, ahora lo que viene es la recuperación’”.

La evolución clínica, según Paola Turbay, resultó desfavorable debido a una complicación médica que derivó en su muerte: “Un problema con una bacteria, una hemorragia y ahí fue. Es muy triste, muy triste”, afirmó.