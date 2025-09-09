Armando Benedetti confirmó fecha en la que iniciará el debate de la reforma a la salud: “Creería que la votación será rápida”

La Comisión Séptima del Senado debatirá nuevamente la reforma a la salud. En abril de 2024 archivó la propuesta - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó a través de su cuenta de X que, tras una confirmación por parte del senador Miguel Ángel Pinto Hernández, ya se tiene establecida la fecha en la que se dará inicio al debate de la reforma a la salud. Esta iniciativa es una de las más relevantes para el Gobierno nacional, siendo la segunda vez que pasa por el Congreso de la República.

De acuerdo con el jefe de la cartera, la discusión en torno al proyecto de ley comenzará el martes 16 de septiembre en la Comisión Séptima del Senado, donde, en abril de 2024, se cayó la primera iniciativa de reforma a la salud que presentó el Gobierno.

Según expuso el ministro, la propuesta de reforma está en la Comisión desde el 2 de abril de 2025, pero en cinco meses no fue debatida ni votada. En consecuencia, indicó que espera que los congresistas avancen con celeridad en su discusión y votación, teniendo en cuenta el tiempo que han tenido para revisar el proyecto.

“Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado”, precisó.

El ministro Armando Benedetti confirmó que el martes 16 de septiembre empezará el debate sobre la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

