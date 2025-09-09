Colombia

Armando Benedetti confirmó fecha en la que iniciará el debate de la reforma a la salud: “Creería que la votación será rápida”

El ministro del Interior aseguró que el proyecto está en manos de la Comisión Séptima del Senado desde abril de 2025

Carol Salazar

Por Carol Salazar

Guardar
La Comisión Séptima del Senado
La Comisión Séptima del Senado debatirá nuevamente la reforma a la salud. En abril de 2024 archivó la propuesta - crédito Colprensa

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó a través de su cuenta de X que, tras una confirmación por parte del senador Miguel Ángel Pinto Hernández, ya se tiene establecida la fecha en la que se dará inicio al debate de la reforma a la salud. Esta iniciativa es una de las más relevantes para el Gobierno nacional, siendo la segunda vez que pasa por el Congreso de la República.

De acuerdo con el jefe de la cartera, la discusión en torno al proyecto de ley comenzará el martes 16 de septiembre en la Comisión Séptima del Senado, donde, en abril de 2024, se cayó la primera iniciativa de reforma a la salud que presentó el Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según expuso el ministro, la propuesta de reforma está en la Comisión desde el 2 de abril de 2025, pero en cinco meses no fue debatida ni votada. En consecuencia, indicó que espera que los congresistas avancen con celeridad en su discusión y votación, teniendo en cuenta el tiempo que han tenido para revisar el proyecto.

Creería que la votación será rápida porque tiempo sí han tenido para estudiarla. La salud está en manos de la Comisión Séptima del Senado”, precisó.

El ministro Armando Benedetti confirmó
El ministro Armando Benedetti confirmó que el martes 16 de septiembre empezará el debate sobre la reforma a la salud - crédito @AABenedetti/X

En desarrollo…

Temas Relacionados

Reforma a la saludCongreso de la RepúblicaComisión Séptima del SenadoArmando BenedettiColombia-Noticias

Más Noticias

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

El directivo defendió la manera como se conformó la plantilla del segundo semestre y sacó pecho por la estrella de 2023, pese a las críticas por la mala temporada en 2025

Enrique Camacho, presidente de Millonarios,

Gustavo Petro expresó apoyo a Catar tras bombardeo israelí: “La riqueza no debe ahogar la solidaridad”

El mandatario colombiano condenó el ataque israelí en territorio catarí y destacó el papel de Doha como mediador en las conversaciones de paz

Gustavo Petro expresó apoyo a

Crisis de basuras en Bogotá: anuncian proceso de revocatoria del alcalde Carlos Fernando Galán por deficiencia en su gestión

Los concejales Jairo Avellaneda y Juan David Quintero pidieron acciones inmediatas. La acumulación de desechos y el manejo ineficiente de fondos para reciclaje generan indignación en el cabildo

Crisis de basuras en Bogotá:

Nicolás Petro dio un paso en firme para divorciarse de Day Vásquez: radicó una demanda en los juzgados de familia

La relación, que durante años los mantuvo unidos, se fracturó de manera definitiva cuando el hijo del presidente Gustavo Petro confirmó su vínculo sentimental con Laura Ojeda

Nicolás Petro dio un paso

Propiedades por más de 300 millones de dólares de las disidencias de las Farc fueron intervenidas por las autoridades en Ecuador

El presidente Daniel Noboa felicitó a la fuerza pública de su país por la labor y envió un mensaje a los narcos de la región

Propiedades por más de 300
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es alias Jimmy, el

Quién es alias Jimmy, el hombre que estaría detrás de la asonada de soldados en el Cauca, según la inteligencia militar

Tras la liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa cuáles son los militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

ENTRETENIMIENTO

Redes sociales estallaron tras la

Redes sociales estallaron tras la filtración del video íntimo entre Beéle e Isabella Ladera: las frases de sus canciones ahora son memes

Margarita Rosa de Francisco habló sobre su aborto: “El único crimen donde no se puede meter la justicia”

Abogado aclaró las consecuencias judiciales de filtrar o compartir un video sexual en Colombia

Sofía Avendaño se refirió al video de Isabella Ladera y Beéle con pulla contra la venezolana: “No solo se necesita ser linda para quitar un marido…”

Una carta, tres anillos y un testigo famoso: así preparó Omar Murillo la boda soñada de Koral Costa en España

Deportes

Enrique Camacho, presidente de Millonarios,

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, abrió polémica sobre el armado de la nómina: “No necesariamente da títulos”

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga el minuto a minuto en directo del último partido de la Eliminatoria Sudamericana

La selección Colombia en la Copa del Mundo: así fueron las seis participaciones de la Tricolor en el certamen

Iván Mejía le bajó la caña a la llegada de David González al América de Cali: “Técnico plano”

América de Cali presentó a David González como nuevo entrenador: tiene un problema para la Liga BetPlay y Copa Colombia