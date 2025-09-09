Colombia

Armando Benedetti afirmó que “este Gobierno ha tenido propuestas buenas, y el Congreso las ha hundido porque es la izquierda quien propone”

El análisis del ministro del Interior apunta a la influencia de la narrativa dominante en la conducta electoral de los sectores populares y a la necesidad de superar los supuestos bloqueos institucionales para avanzar en reformas estructurales.

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El señalamiento de Benedetti sobre
El señalamiento de Benedetti sobre la obstrucción legislativa a las propuestas del Gobierno plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político para responder a demandas de cambio y equidad - crédito Colprensa

Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, han reavivado el debate político en Colombia, luego de que defendiera la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Además, lanzó críticas al Congreso de Colombia y a la oposición política.

Según Benedetti, la negativa a las reformas del Gobierno responde a intereses partidistas y no a un análisis objetivo de las propuestas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus intervenciones públicas, el funcionario afirmó que la oposición prioriza la confrontación política sobre el impacto social de las iniciativas gubernamentales. “A la oposición no le importa si la propuesta de su contradictor ayuda a miles de personas, lo que les interesa es destruir a su contradictor”, expresó.

También señaló que el Congreso ha bloqueado reformas relevantes simplemente por provenir de la izquierda: “Este Gobierno ha tenido propuestas buenas y el Congreso las ha hundido porque sí, porque es la izquierda quien propone”. Para Benedetti, el órgano legislativo “ha fracasado en debatir”, lo que justificaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las críticas de Armando Benedetti
Las críticas de Armando Benedetti al Congreso y a la oposición abren un análisis sobre cómo las élites políticas y económicas configuran el respaldo electoral de los sectores populares en el país - crédito captura de pantalla

Benedetti explicó que el objetivo de la propuesta no es habilitar la reelección presidencial, sino crear condiciones para que las reformas estructurales puedan implementarse en el próximo periodo legislativo. Según su visión, la Constituyente serviría como un mecanismo para superar los bloqueos institucionales y avanzar en cambios que, a su juicio, han sido sistemáticamente obstaculizados por el Congreso actual.

En un video publicado el 8 de septiembre en su cuenta oficial de X, el ministro del Interior abordó la cuestión del voto de los sectores populares por partidos de derecha.

Planteó una reflexión sobre las motivaciones de quienes, pese a su situación socioeconómica, respaldan a una clase dirigente que, en sus palabras, “los desprecia y no lucha por sus derechos”.

Recordó que, en el pasado, la política colombiana se caracterizaba por una lucha de clases entre empresarios y obreros, centrada en la dignidad laboral y la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, argumentó que en la actualidad la disputa se ha transformado en una “lucha moral”, donde la élite económica construye una narrativa que responsabiliza a los sectores populares de su propia situación, atribuyéndola a una supuesta falta de mérito personal.

El exsenador Armando Benedetti respaldó
El exsenador Armando Benedetti respaldó la iniciativa del presidente Petro para convocar una Asamblea Constituyente, señalando que el Congreso obstaculiza reformas clave por motivos partidistas y no por un análisis imparcial - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Según Benedetti, esta narrativa induce a los sectores menos favorecidos a buscar la aceptación de la clase dirigente, adoptando sus valores y aspirando a parecerse a ella, en lugar de cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad. El político sugirió que este fenómeno explica en parte el respaldo electoral de los sectores populares a opciones políticas que, desde su perspectiva, no representan sus intereses.

El video difundido el 8 de septiembre en la red social X sirvió como plataforma para que Benedetti expusiera tanto sus críticas al sistema político como su análisis sobre la dinámica social y electoral en Colombia. Sus declaraciones se insertan en el contexto de la discusión nacional sobre la viabilidad de una Asamblea Constituyente y el futuro de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Para Benedetti, la aspiración de los sectores menos favorecidos a integrarse en el modelo social de la clase dirigente refleja la influencia de una narrativa que legitima la desigualdad y dificulta el cuestionamiento de las estructuras existentes.

Temas Relacionados

Armando BenedettiAsamblea ConstituyenteGustavo PetroCongreso de ColombiaReformas en Colombia

Más Noticias

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

La colaboración entre los artistas urbanos se trasladó al gimnasio, donde compartieron una exigente rutina y mensajes de motivación

Daddy Yankee entrenó en Estados

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

El productor dominicano aseguró que el ‘streamer’ paisa no tiene la fama que presume en redes sociales, lo que desató un cruce de palabras entre los creadores de contenido

Westcol arremetió contra Alofoke tras

Desaparición Yudi Castellanos en Meta: estas son las últimas imágenes antes de ser arrastrada por el río Güejar

La joven de 21 años, oriunda de Tunja (Boyacá) realizaba un recorrido por el río, junto con 29 personas más, cuando fue sorprendida por la fuerte corriente del río

Desaparición Yudi Castellanos en Meta:

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor será el juez de la Vinotinto que busca clasificar por primera vez a una Copa del Mundo, esta vez a través del repechaje, que entregará dos cupos entre seis selecciones

Venezuela vs. Colombia - EN

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Harold Tejada es el mejor colombiano en la clasificación general, mientras que el líder del Team Ineos Grenadiers cambió su estrategia para ir en busca de victorias de etapa

Etapa 16 de la Vuelta
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tras liberación de 45 soldados

Tras liberación de 45 soldados en Cauca, el Ministerio de Defensa reveló lista de militares que permanecen secuestrados en el país

ELN presentará propuesta para reactivar diálogos de paz con el Gobierno

Video: un ataque con explosivos sacudió puesto fluvial de la Armada en Putumayo

Disidencias de las Farc reconocieron asesinato de la patrullera Paula Ortega

Ejército confirmó la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en Cauca, pero Petro sostiene que siete soldados siguen retenidos

ENTRETENIMIENTO

Daddy Yankee entrenó en Estados

Daddy Yankee entrenó en Estados Unidos con J Balvin y este fue el reto que le puso el colombiano al puertorriqueño

Westcol arremetió contra Alofoke tras asegurar que su reality tiene más impacto que Stream Fighters: “Yo no he visto un carajo de esa casa”

Isa Vargas, hija de Karina García, se pronunció sobre el video íntimo de Beéle e Isabella Ladera: “¿Y si ellos lo disfrutan, qué?”

Yina Calderón se burló de Isabella Ladera tras el video que se filtró teniendo intimidad con Beéle: “Vaca muerta”

El cantante Beéle inunda el top 10 de las canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

Venezuela vs. Colombia - EN

Venezuela vs. Colombia - EN VIVO: siga en directo el último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Etapa 16 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal, que busca su primera victoria de etapa

Diosdado Cabello le puso picante previo al partido entre Venezuela vs. Colombia por eliminatorias: “Les vamos a ganar como siempre”

Fabián Vargas se fue en contra del periodismo deportivo tras la clasificación de Colombia al Mundial: “Se sintió aludido el prepago”

Selección Colombia será jueza de Venezuela y al otro lado de la frontera hicieron particular ofrecimiento en caso de ayuda: “La arepa será suya”