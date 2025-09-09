Armando Benedetti afirmó que “este Gobierno ha tenido propuestas buenas, y el Congreso las ha hundido porque es la izquierda quien propone”

El señalamiento de Benedetti sobre la obstrucción legislativa a las propuestas del Gobierno plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema político para responder a demandas de cambio y equidad - crédito Colprensa

Las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, han reavivado el debate político en Colombia, luego de que defendiera la propuesta de una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Gustavo Petro. Además, lanzó críticas al Congreso de Colombia y a la oposición política.

Según Benedetti, la negativa a las reformas del Gobierno responde a intereses partidistas y no a un análisis objetivo de las propuestas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus intervenciones públicas, el funcionario afirmó que la oposición prioriza la confrontación política sobre el impacto social de las iniciativas gubernamentales. “A la oposición no le importa si la propuesta de su contradictor ayuda a miles de personas, lo que les interesa es destruir a su contradictor”, expresó.

También señaló que el Congreso ha bloqueado reformas relevantes simplemente por provenir de la izquierda: “Este Gobierno ha tenido propuestas buenas y el Congreso las ha hundido porque sí, porque es la izquierda quien propone”. Para Benedetti, el órgano legislativo “ha fracasado en debatir”, lo que justificaría la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las críticas de Armando Benedetti al Congreso y a la oposición abren un análisis sobre cómo las élites políticas y económicas configuran el respaldo electoral de los sectores populares en el país - crédito captura de pantalla

Benedetti explicó que el objetivo de la propuesta no es habilitar la reelección presidencial, sino crear condiciones para que las reformas estructurales puedan implementarse en el próximo periodo legislativo. Según su visión, la Constituyente serviría como un mecanismo para superar los bloqueos institucionales y avanzar en cambios que, a su juicio, han sido sistemáticamente obstaculizados por el Congreso actual.

En un video publicado el 8 de septiembre en su cuenta oficial de X, el ministro del Interior abordó la cuestión del voto de los sectores populares por partidos de derecha.

Planteó una reflexión sobre las motivaciones de quienes, pese a su situación socioeconómica, respaldan a una clase dirigente que, en sus palabras, “los desprecia y no lucha por sus derechos”.

Recordó que, en el pasado, la política colombiana se caracterizaba por una lucha de clases entre empresarios y obreros, centrada en la dignidad laboral y la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, argumentó que en la actualidad la disputa se ha transformado en una “lucha moral”, donde la élite económica construye una narrativa que responsabiliza a los sectores populares de su propia situación, atribuyéndola a una supuesta falta de mérito personal.

El exsenador Armando Benedetti respaldó la iniciativa del presidente Petro para convocar una Asamblea Constituyente, señalando que el Congreso obstaculiza reformas clave por motivos partidistas y no por un análisis imparcial - crédito Andrea Puentes/Presidencia

Según Benedetti, esta narrativa induce a los sectores menos favorecidos a buscar la aceptación de la clase dirigente, adoptando sus valores y aspirando a parecerse a ella, en lugar de cuestionar las estructuras que perpetúan la desigualdad. El político sugirió que este fenómeno explica en parte el respaldo electoral de los sectores populares a opciones políticas que, desde su perspectiva, no representan sus intereses.

El video difundido el 8 de septiembre en la red social X sirvió como plataforma para que Benedetti expusiera tanto sus críticas al sistema político como su análisis sobre la dinámica social y electoral en Colombia. Sus declaraciones se insertan en el contexto de la discusión nacional sobre la viabilidad de una Asamblea Constituyente y el futuro de las reformas impulsadas por el Gobierno.

Para Benedetti, la aspiración de los sectores menos favorecidos a integrarse en el modelo social de la clase dirigente refleja la influencia de una narrativa que legitima la desigualdad y dificulta el cuestionamiento de las estructuras existentes.