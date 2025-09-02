Colombia

Crisis fiscal en Colombia: debate por alternativas para enfrentar el déficit sin nueva reforma tributaria

Expertos advierten sobre el desbalance de las finanzas públicas y plantean salidas distintas a subir impuestos

Por Mauricio Villamil

Política monetaria - Finanzas públicas
El panorama fiscal colombiano ha encendido un debate nacional por la brecha significativa en sus cuentas, lo que obliga a evaluar opciones distintas a una nueva reforma tributaria.

Según cifras conocidas por El Tiempo, el déficit proyectado para este año podría superar el 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), un escenario que obliga a replantear prioridades en materia económica.

PIB de Colombia - Proyección
El déficit fiscal, entendido como la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, se convierte en un indicador clave de la sostenibilidad de las finanzas públicas. En este caso, el gasto comprometido en inversión, funcionamiento y pago de deuda excede los recursos disponibles, lo que aumenta la presión sobre el Ejecutivo.

De acuerdo con declaraciones del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, recogidas por El Tiempo, la intención del Gobierno no es abrir el camino de otra reforma tributaria en el corto plazo. “La prioridad es optimizar el gasto, mejorar la eficiencia en la ejecución presupuestal y garantizar que cada peso invertido tenga un impacto social y económico”, señaló el funcionario.

FOTO DE ARCHIVO. Exministro de
Una de las medidas en consideración es la revisión de subsidios y transferencias, que actualmente absorben una parte importante del presupuesto nacional. Analistas consultados por El Tiempo han insistido en que es necesario focalizar mejor estos apoyos para que realmente beneficien a la población más vulnerable.

Otra alternativa que se estudia es la enajenación de activos estatales. Este recurso ha sido utilizado en el pasado para obtener ingresos extraordinarios, aunque los expertos recuerdan que se trata de una fuente temporal que no resuelve de manera estructural el desbalance fiscal.

El economista Jorge Restrepo afirmó a El Tiempo que Colombia enfrenta un dilema complejo: “El país necesita mantener su credibilidad frente a inversionistas internacionales y calificadoras de riesgo, lo que implica disciplina fiscal. Al mismo tiempo, la presión social demanda mayor gasto público en programas de salud, educación y seguridad”.

Jorge Restrepo, director del Cerac.
El Congreso también tendrá un papel fundamental. Legisladores han planteado la necesidad de revisar los beneficios tributarios que representan más de 90 billones de pesos en renuncias fiscales. Según la Contraloría, varios de esos beneficios no cumplen con objetivos claros, lo que abre la puerta a su reducción sin necesidad de crear nuevos impuestos.

Por otro lado, el Banco de la República ha advertido que un aumento descontrolado de la deuda pública podría elevar la inflación y las tasas de interés. El emisor señaló que mantener la confianza de los mercados internacionales es indispensable para evitar un encarecimiento del financiamiento externo.

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también entregó su postura a El Tiempo. En un comunicado, la agremiación expresó que “las empresas necesitan reglas claras para invertir y generar empleo. La solución no puede ser siempre aumentar la carga impositiva”. Los gremios proponen, en su lugar, un plan de reactivación económica basado en la inversión en infraestructura, productividad y estímulos a la innovación.

En el plano internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recordó en diálogo con El Tiempo que Colombia mantiene un nivel de recaudo tributario bajo frente al promedio de sus miembros. Mientras el país recauda alrededor del 19 % del PIB en impuestos, la media de la OCDE supera el 34 %.

El reto, entonces, será equilibrar las exigencias sociales con la sostenibilidad fiscal. El Gobierno deberá presentar en las próximas semanas el Marco Fiscal de Mediano Plazo actualizado, un documento que, de acuerdo con El Tiempo, mostrará los escenarios de ingresos y gastos para los próximos años y las medidas para cerrar la brecha.

El exministro Mauricio Cárdenas también fue consultado por ese medio y advirtió que “el gran reto de Colombia es mantener la confianza de los inversionistas. Una pérdida en la calificación crediticia implicaría mayores costos de financiamiento para el país y para las empresas privadas”.

