Desde Japón, Otoboke Beaver promete estremecer Colombia a ritmo de punk y garage rock: conozca fecha y precios de boletería

La agenda de conciertos en Colombia de 2025 continúa sumando nuevos nombres en distintos frentes, en lo que ya es una programación especialmente nutrida. Recientemente, se dio a conocer un nombre inesperado para el público colombiano, pero que promete dar de qué hablar para los amantes de lo que no se mueve dentro del radar de lo más popular. Sobre todo, si son amantes del garage.

El próximo martes 4 de noviembre de 2025, Bogotá será escenario del debut en Colombia de Otoboke Beaver, la banda japonesa de punk y garage rock formada íntegramente por mujeres en Kioto.

El concierto, que tendrá lugar en la sala Boro Room, forma parte de la primera gira latinoamericana del grupo, lo que representa una oportunidad única para que la escena musical de la capital entre en contacto con el cuarteto.

Las entradas ya están disponibles a la venta para el público general y pueden adquirirse a través de Tu Boleta.

Otoboke Beaver: punk japonés y trayectoria internacional

Fundada en 2009, Otoboke Beaver (que tomó su nombre de un motel de su natal Kyoto) ganó reconocimiento por su sonido frenético que tanto en sus videoclips como en sus conciertos hace uso de la teatralidad para potenciar su impacto entre el público. A lo largo de su carrera, el cuarteto construyó una dinámica musical en la que fusionan la velocidad y el caos del punk con la distorsión y contundencia del garage rock.

El grueso de su contenido lírico es interpretado en japonés, hecho que no les impidió conectar de manera paulatina con oyentes de distintos puntos del globo. Prueba de ello es la presencia de Otoboke Beaver en festivales del calibre de Coachella, Glastonbury, Primavera Sound y Roskilde. De igual modo, fueron invitadas a las prestigiosas Tiny Desk Sessions en 2024.

Adicionalmente, su propuesta y su presencia en festivales como los mencionados, les permitió sumarse como teloneros de artistas como Red Hot Chili Peppers, Green Day y Jack White, hecho que les permitió ir sumando más credenciales en el panorama del rock mundial.

De hecho, el impacto de Otoboke Beaver se incrementó en los últimos años debido a los elogios que atrajo por parte de algunos de los artistas más importantes del rock. Por ejemplo, Dave Grohl, líder de Foo Fighters y exintegrante de Nirvana, las describió como “la banda más jodidamente genial que he visto en mi vida”.

Músicos que coincidieron con la banda en concierto, como Flea, bajista de Red Hot Chili Peppers, afirmó que “Todo se trata de Otoboke Beaver, todos los demás, háganse a un lado”. Inclusive Jack White, exlíder de The White Stripes y hoy artista en solitario, le regaló una guitarra Fender Triplecaster a la guitarrista del grupo, Yoyoyoshie, y la describió como “mi nueva guitarrista favorita”.

A lo largo de su carrera, Otoboke Beaver publicó una cantidad considerable de EP, compilaciones de sencillos y álbumes en vivo, además de dos LP: Itekoma Hits (2019) y Super Champon (2022). En todos ellos se muestra una capacidad para integrar la inspiración punk y garage rock en dinámicas frenéticas y fuera del estándar, entrecruzadas con voces que son deudoras por igual del riot grrrl y el J-Pop.

Su fecha en Boro Room será la única que brindarán en Colombia durante su paso por la región en noviembre, y por si fuera poco será la única que brindarán en solitario. Sus otras fechas en Argentina, Chile y Brasil, serán como parte de festivales.

El espectáculo en la capital colombiana se anuncia como una experiencia caracterizada por la intensidad y la técnica del grupo, así como por una puesta en escena que trasciende las barreras idiomáticas y culturales. El público podrá presenciar un despliegue de energía y creatividad pocas veces visto en el país.