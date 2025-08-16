EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

Sara Corrales y Damián Pasquini se casan en una ceremonia de alto perfil en Medellín - crédito @saracorrales/Instagram

Tras meses de planificación y expectativa en redes sociales, todo está listo para una de las bodas más comentadas del año en la farándula latinoamericana.

Hoy, sábado 16 de agosto en Medellín, la actriz Sara Corrales se une en matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini en un evento exclusivo con familiares, amigos y otras celebridades invitadas especialmente para la ocasión.

