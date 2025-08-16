EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

Tras meses de planificación y expectativa en redes sociales, todo está listo para una de las bodas más comentadas del año en la farándula latinoamericana.
Hoy, sábado 16 de agosto en Medellín, la actriz Sara Corrales se une en matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini en un evento exclusivo con familiares, amigos y otras celebridades invitadas especialmente para la ocasión.
Sara Corrales decidió casarse por todo lo alto con el empresario argentino Damián Pasquini. La pareja no ha dudado en hacer partícipe a sus seguidores de los aspectos relacionados con la boda, mostrando durante meses cómo avanzaban los preparativos relacionados con la elección del lugar o los trajes de los novios.
La trayectoria de Sara Corrales en el ámbito de la actuación la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana y latinoamericana, habiendo protagonizado varias series y telenovelas desde que se radicó en México, en 2013.
Cabe recordar que la pareja ya celebró su matrimonio civil en una notaría de Medellín el pasado jueves 14 de agosto, a lo que seguirá lo que denominaron su “unión espiritual”, este sábado. La propia Sara Corrales anunció que hará una transmisión en vivo del evento, para que sus seguidores sigan todas las incidencias, a partir de las 3:45 p. m.
