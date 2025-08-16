Colombia

EN VIVO: Sara Corrales se casa con Damián Pasquini en Medellín, no se pierda todas las incidencias de la ceremonia

La pareja, tras celebrar su unión por lo civil días atrás, sube al altar en un evento acompañados de familiares, amigos y otras celebridades

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Sara Corrales y Damián Pasquini
Sara Corrales y Damián Pasquini se casan en una ceremonia de alto perfil en Medellín - crédito @saracorrales/Instagram

Tras meses de planificación y expectativa en redes sociales, todo está listo para una de las bodas más comentadas del año en la farándula latinoamericana.

Hoy, sábado 16 de agosto en Medellín, la actriz Sara Corrales se une en matrimonio con el empresario argentino Damián Pasquini en un evento exclusivo con familiares, amigos y otras celebridades invitadas especialmente para la ocasión.

20:46 hsHoy

Sara Corrales provocó risas de sus seguidores al mostrar detalles del ensayo de su boda con Damián Pasquini

La actriz compartió con sus seguidores momentos graciosos mientras interactúa con su pareja y los invitados a la ceremonia en Medellín

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Sara Corrales compartió momentos cómicos
Sara Corrales compartió momentos cómicos de su boda civil con el argentino Damián Pasquini, y los preparativos de la ceremonia central del próximo sábado 16 de agosto - crédito @saracorrales/Instagram

Sara Corrales decidió casarse por todo lo alto con el empresario argentino Damián Pasquini. La pareja no ha dudado en hacer partícipe a sus seguidores de los aspectos relacionados con la boda, mostrando durante meses cómo avanzaban los preparativos relacionados con la elección del lugar o los trajes de los novios.

20:32 hsHoy

Sara Corrales y Damián Pasquini celebran su boda civil en Medellín: la actriz reveló el “detrás de escenas”

La pareja compartió momentos exclusivos de la que será la primera fase de su unión como pareja en la capital antioqueña, incluyendo un curioso momento que demostró la complicidad entre ambos

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

La pareja celebró su boda por lo civil en Medellín, en lo que será la antesala de una ceremonia que durará varios días, en compañía de sus familiares - crédito @saracorrales/Instagram

La trayectoria de Sara Corrales en el ámbito de la actuación la consolidó como una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana y latinoamericana, habiendo protagonizado varias series y telenovelas desde que se radicó en México, en 2013.

19:27 hsHoy

Cabe recordar que la pareja ya celebró su matrimonio civil en una notaría de Medellín el pasado jueves 14 de agosto, a lo que seguirá lo que denominaron su “unión espiritual”, este sábado. La propia Sara Corrales anunció que hará una transmisión en vivo del evento, para que sus seguidores sigan todas las incidencias, a partir de las 3:45 p. m.

19:23 hsHoy

Carla Giraldo presumió que fue invitada a la boda de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini en Medellín

“Feliz de estar en casa” escribió la presentadora de ‘La casa de los famosos Colombia’ que confirmó el acompañamiento a su amiga y colega que llegará al altar en su ciudad natal

Danny Barros

Por Danny Barros

Carla Giraldo ya está en
Carla Giraldo ya está en su natal Medellín para asistir a la boda religiosa de Sara Corrales con el empresario Damián Pasquini con el que la actriz ya se casó pro lo civil - crédito @carlagiraldo/Instagram

Luego de dar el sí ante un notario, la actriz Sara Corrales y su esposo Damián Pasquini se preparan para reafirmar su amor en una ceremonia espiritual con la que sellarán su compromiso por completo el 16 de agosto en Medellín, Antioquia.

