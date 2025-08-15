EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se prepara para un exigente reto de salvación el 15 de agosto

Como contrapartida, la situación de Violeta Bergonzi, Julián Zuluaga, Jorge Herrera, Valentina Taguado, Luisfer, Pichingo, Michelle Rouillard, Nicolás Montero y Raúl Ocampo se complica. Todos ellos se colocaron el delantal negro y, a partir de las 8:00 p. m., se conocerá la decisión del jurado de cuál participante evita el reto de eliminación.

La victoria del equipo azul el pasado jueves le permitió a Patricia Grisales, Ricardo Vesga, David Sanín y Caterin Escobar asegurar su permanencia en MasterChef Celebrity por una semana más. De este modo, se sumaron a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valeria Aguilar como los participantes que ya tienen fijo su lugar la próxima semana.

Últimas noticias

Ingreso Mínimo Garantizado 2025 : conozca los cambios del programa y cómo ser beneficiario en el segundo semestre El rediseño del programa social en Bogotá introduce condicionalidades y criterios diferenciados, enfocándose en hogares con niños, personas mayores, discapacidad y jóvenes

Congreso de la Andi: alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena contestaron simbólicamente a Daniel Quintero y así fueron recibidos El acto protagonizado por Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Dumek Turbay, Alejandro Éder y Alejandro Char desató la ovación de los asistentes al evento

Resultado del Chontico día viernes 15 de agosto 2025: número ganador del sorteo 8158 Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Declaración de Renta 2025: estas son las cédulas y fechas clave de agosto para pagar el impuesto El proceso fiscal 2024 incluye umbrales actualizados de ingresos, patrimonio y consumos, además de la obligatoriedad de soportes y actualización de datos, para evitar sanciones