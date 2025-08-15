Colombia

EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se prepara para un exigente reto de salvación el 15 de agosto

Luego de una prueba por equipos en la que no faltaron los roces, nueve “delantales negros” se juegan su última oportunidad de mantenerse en competencia antes del reto de eliminación

Daniel Ospina

Por Daniel Ospina

Guardar
Nueve participantes con delantal negro
Nueve participantes con delantal negro en ‘Masterchef Celebrity 2025’ son los que disputan el reto de salvación este viernes - crédito Cortesía Canal RCN
19:16 hsHoy

La victoria del equipo azul el pasado jueves le permitió a Patricia Grisales, Ricardo Vesga, David Sanín y Caterin Escobar asegurar su permanencia en MasterChef Celebrity por una semana más. De este modo, se sumaron a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valeria Aguilar como los participantes que ya tienen fijo su lugar la próxima semana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como contrapartida, la situación de Violeta Bergonzi, Julián Zuluaga, Jorge Herrera, Valentina Taguado, Luisfer, Pichingo, Michelle Rouillard, Nicolás Montero y Raúl Ocampo se complica. Todos ellos se colocaron el delantal negro y, a partir de las 8:00 p. m., se conocerá la decisión del jurado de cuál participante evita el reto de eliminación.

Temas Relacionados

EN VIVOMasterChef CelebrityMasterChef Celebrity ColombiaMasterChef Celebrity 10 añosColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Últimas noticias

Ingreso Mínimo Garantizado 2025 : conozca los cambios del programa y cómo ser beneficiario en el segundo semestre

El rediseño del programa social en Bogotá introduce condicionalidades y criterios diferenciados, enfocándose en hogares con niños, personas mayores, discapacidad y jóvenes

Ingreso Mínimo Garantizado 2025 :

Congreso de la Andi: alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena contestaron simbólicamente a Daniel Quintero y así fueron recibidos

El acto protagonizado por Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Dumek Turbay, Alejandro Éder y Alejandro Char desató la ovación de los asistentes al evento

Congreso de la Andi: alcaldes

Resultado del Chontico día viernes 15 de agosto 2025: número ganador del sorteo 8158

Esta lotería es atractiva para sus participantes debido a la gran variedad de premios que dependen de los números acertados y la modalidad del juego

Resultado del Chontico día viernes

Declaración de Renta 2025: estas son las cédulas y fechas clave de agosto para pagar el impuesto

El proceso fiscal 2024 incluye umbrales actualizados de ingresos, patrimonio y consumos, además de la obligatoriedad de soportes y actualización de datos, para evitar sanciones

Declaración de Renta 2025: estas

Carla Giraldo ya no esconde a su nueva pareja: estuvieron de viaje en Marruecos y dejaron llamativas postales

La actriz y presentadora dejó atrás la discreción y publicó una serie de imágenes junto a Roberto Asis, en las que compartió su complicidad, mientras visitaban el país en el que la paisa estuvo presente grabando una telenovela

Carla Giraldo ya no esconde

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo se consume el contenido

Cómo se consume el contenido en streaming en Corea del Sur: Netflix, Spotify y YouTube Music lideran el cambio

Crece la polémica en Reino Unido por la actuación de la soprano rusa Anna Netrebko

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

HONOR 400 vs. Oppo Reno 13: cuál es el smartphone verdaderamente inteligente que conquista a América Latina

INFOBAE AMÉRICA

Así recibió Donald Trump a

Así recibió Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska

Informe filtrado reveló que chatbots de IA pueden mantener “conversaciones sensuales” con niños

Crece la polémica en Reino Unido por la actuación de la soprano rusa Anna Netrebko

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

“Un tsunami de gritos”: a 60 años del famoso recital de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York

DEPORTES

El inesperado reclamo de un

El inesperado reclamo de un jugador del Inter Miami a Mascherano: “No sabés de qué vas a jugar”

Un importante club de la Bundesliga se sumó a la pelea por fichar al Diablito Echeverri

El partido para el olvido del arquero argentino Paulo Gazzaniga en el inicio de la Liga de España: protagonizó dos bloopers y vio la roja

El conmovedor minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota en Anfield antes del primer partido del Liverpool por la Premier League

Un ex jugador del Manchester City recordó un choque con Lionel Messi y sorprendió: “Era Thanos de Los Vengadores”