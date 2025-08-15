EN VIVO: ‘MasterChef Celebrity’ se prepara para un exigente reto de salvación el 15 de agosto

La victoria del equipo azul el pasado jueves le permitió a Patricia Grisales, Ricardo Vesga, David Sanín y Caterin Escobar asegurar su permanencia en MasterChef Celebrity por una semana más. De este modo, se sumaron a Alejandra Ávila, Carolina Sabino y Valeria Aguilar como los participantes que ya tienen fijo su lugar la próxima semana.
Como contrapartida, la situación de Violeta Bergonzi, Julián Zuluaga, Jorge Herrera, Valentina Taguado, Luisfer, Pichingo, Michelle Rouillard, Nicolás Montero y Raúl Ocampo se complica. Todos ellos se colocaron el delantal negro y, a partir de las 8:00 p. m., se conocerá la decisión del jurado de cuál participante evita el reto de eliminación.