EN VIVO: 'MasterChef Celebrity' afronta un nuevo y exigente reto por equipos el 13 de agosto

Los participantes tendrán que unir fuerzas y colaborar en un nuevo desafío del “reality” de cocina

Los participantes de 'Masterchef Celebrity'
Los participantes de 'Masterchef Celebrity' tendrán que afrontar un nuevo reto por equipos, con condiciones limitadas y la esperanza de evitar el delantal negro - crédito Cortesía Canal RCN

Con 16 participantes, dos pines de inmunidad (Violeta Bergonzi y Carolina Sabino) y cuatro delantales negros (Raúl Ocampo, Caterin Escobar, Valentina Taguado y Michelle Rouillard), MasterChef Celebrity se prepara para un nuevo reto por equipos.

Mientras las tensiones entre los participantes se hacen más recurrentes, el formato del Canal RCN presentará nuevos retos que, por lo visto en el adelanto del episodio que se emitirá a partir de las 8:00 p. m., incluye menor tiempo para la preparación y una despensa más limitada.

