Abogada de Carlos Lehder habló de la “deuda moral” que tiene el exnarco con Colombia

A punto de cumplirse un mes desde que se registró el regreso, después de 37 años, del exnarcotraficante Carlos Lehder a Colombia, la abogada del colombo-alemán, Sondra McCollins, habló con Infobae Colombia y expuso varios aspectos de la actualidad del nacido en Armenia y las críticas que ha recibido por haber quedado en libertad.

En primer lugar, McCollins indicó que, aunque no tenía conocimiento de la llegada de Lehder a Colombia, desde que comenzó a representarlo confirmó que no tenía ningún tipo de deuda con la justicia en el país.

“Verificamos de todas las formas, incluyendo en el consulado en Frankfurt. Estados Unidos lo dejo ir a donde él quisiera, no fue deportado ni extraditado a Colombia. Llega sin avisar, ni su familia ni yo sabíamos que él iba a llegar, él pensó que podía llegar y darle una sorpresa a los familiares que tiene en Colombia. Las autoridades tenían que confirmar lo que todos sabíamos, que tenía que quedar en libertad”.

Al hablar de la detención de su cliente, McCollins indicó que se registró un interés político, puesto que no había ningún motivo para retener al colombo-alemán durante tres días.

“En Colombia tenemos prescripción de pena y de la acción penal, que son dos figuras distintas. También hay intereses políticos, la justicia ha comenzado a politizarse hace unas décadas y eso impide que el funcionamiento sea óptimo. Soy de las que pienso que Colombia requiere una transformación a nivel judicial y penitencial. Esperamos que las cosas en un futuro comiencen a cambiar, porque la ley es para el de ruana, pero también se usa como un control político”.

Debido a que Lehder se ha mantenido en el país desde que fue dejado en libertad, McCollins expuso que en estos momentos su cliente está buscando volver a conocer Colombia y estudiando las formas de pagar una “deuda moral” que tiene con el país.

“Él está tranquilo, los primeros días salió algo afectado porque es un señor de casi 80 años, su salud no es la mejor y estuvo tres días privado de la libertad, pero ya está estable. Está tratando de reencontrarse con la sociedad, conociendo otra vez Colombia, porque llevaba cuatro décadas sin venir. Cuando llegó acá no conocía nada, también tiene una deuda moral con Colombia y lo que vino a hacer fue venir a contar su historia y que los jóvenes que piensan que ese es el camino, se den cuenta de que no es así”.

Sobre el mensaje que está compartiendo el exnarco, la jurista recordó que por haber pagado más de 30 años de prisión, Lehder se ha convertido en un testimonio de lo negativo que es el narcotráfico.

“Sepan que cualquier situación en la criminalidad va a ser siempre temporal, son más años de sufrimiento que de gloria, también nos hemos encargado con las series de llevar a otro nivel la criminalidad, como si eso fuera algo bueno, pero obviamente él es una autoridad en el tema para decir que no es el camino y que no vale la pena delinquir”, indicó la abogada.

Debido a que familiares de Pablo Escobar han declarado en contra de Carlos Lehder, asegurando que el exnarco está mintiendo, la abogada del colombo-alemán indicó que Lehder no ha leído ninguno de los artículos y no está interesado en responder ningún cuestionamiento.

“Está alejado desde hace 40 años, no tiene conocimiento de lo que paso con los familiares de Pablo Escobar, no me ha mencionado nada de ningún artículo, no sé si tiene conocimiento de eso, pero toda su verdad, lo que vivió, él lo plasmó en el libro, una verdad que contó en 1989 en el juicio del coronel Noriega. Si alguno de ellos tiene dudas, pueden mirar los archivos del FBI, desde 1989 a la fecha nadie había salido a refutar nada, eso le generó a él ganarse su libertad”.

Por último, la jurista envió un mensaje al país, indicando que el caso de Carlos Lehder y la polémica que se generó por su regreso es la muestra de que los políticos “viven de dividir”.

“Realmente, todos los temas que dividen, a los políticos, les gusta. De eso viven ellos, de generar esos sentimientos de odio y amores. Es un tipo que llegó sin seguridad al país, su pecado fue ser el narcotraficante más exitoso del cartel de Medellín. Era el que manejaba el contrabando, pero no arremetió contra ningún funcionario, no tiene personas que haya asesinado. Así lo veo yo, tranquilo y caminando por la calle. Si somos un país que quiere avanzar, no podemos seguir culpando a la gente de nuestros fracasos”, puntualizó la jurista.