Vicky Dávila y María José Pizarro protagonizan fuerte enfrentamiento en redes sociales: “Deja de estar pendiente de mi”

Las disputas políticas en Colombia continúan generando enfrentamientos públicos entre figuras destacadas y en esta ocasión, la periodista y precandidata presidencial Vicky Dávila y la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, protagonizaron un fuerte cruce de declaraciones a través de la red social X. Este intercambio se dio en medio de las tensiones electorales y la incorporación de Alicia Arango al equipo político de la presentadora, una figura estrechamente vinculada al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Las encuestas sobre la intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 han generado reacciones divididas entre los distintos sectores políticos. En medio de este panorama, la decisión de Vicky Dávila de sumar a su equipo a Alicia Arango, que fue una colaboradora cercana al expresidente y líder del Centro Democrático y ocupó diversos cargos en su administración, desató una polémica inmediata, pues la senadora María José Pizarro no tardó en reaccionar y expresó su opinión sobre este movimiento político.

A través de su cuenta en X, Pizarro cuestionó la independencia política de Dávila y afirmó que su vinculación con el uribismo era evidente: “Queda claro, @VickyDavilaH es una ficha del uribismo que posa de “independiente”. Lo único que puede ofrecer es el regreso al pasado, ese que la mayoría de los colombianos no quiere volver a vivir jamás”.

No obstante, la precandidata no dejó pasar las declaraciones de Pizarro y respondió en la misma red social, en la que indicó que la senadora debería concentrarse en su propia carrera política. Dávila se refirió a la posición de Gustavo Bolívar, actual director del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), que lidera las encuestas dentro del Pacto Histórico, sugiriendo que la congresista petrista se encontraba rezagada en la contienda interna.

Asimismo, lanzó fuertes críticas a la senadora y su apoyo incondicional al presidente Gustavo Petro; “María José, por estar pendiente de mí, Gustavo Bolívar te lleva años luz en la competencia interna y te tiene relegada. Como él está regalando plata a diestra y siniestra, campaña pura con la plata de los colombianos, solo tienes los sobrados de lo que él deja en la militancia que sigue a este Gobierno rodeado de corrupción”.

Además, la precandidata se refirió al vínculo entre Pizarro y Petro, aludiendo al pasado de la senadora y a su relación con el grupo guerrillero M-19 —al que perteneció su padre, Carlos Pizarro, y el mismo presidente Gustavo Petro— y escribió en X: “Le debes todo a Petro, él ha tenido el gesto contigo porque eres hija de quien fue su jefe en el grupo terrorista M-19. Por eso lo defiendes y te haces la ciega con toda la porquería que hacen muchos en este Gobierno”.

Nueva respuesta de la senadora del Pacto Histórico

El enfrentamiento no terminó allí, ya que María José Pizarro retomó la discusión y publicó un extenso mensaje en el que reiteró su postura en favor del proyecto político del presidente Petro. En su respuesta, criticó el discurso de Vicky Dávila y acusó a la periodista de utilizar una narrativa propia del uribismo.

“Lo peor es que aunque Ud. está gastando millones no va liderando ni las encuestas fabricadas. Le recuerdo que yo no he anunciado candidatura, aun así el progresismo va a seguir creciendo. A diferencia suya, en nuestro proyecto de país no queremos “salir de nadie”, ese es el lenguaje traqueto y paramilitar que Colombia debe superar”, expresó la senadora.

Asimismo, Pizarro hizo énfasis en que el Pacto Histórico continuará consolidándose y cuestionó los financiamientos de la campaña de Dávila.

“Mantenemos el apoyo de las mayorías y eso la tiene asustada. Su pobre discurso, no está ni a la altura, solo le da para despotricar del presidente @petrogustavo y de nosotros. La creatividad solo les alcanza para una campaña de odio y mentiras, su narrativa es la misma del uribismo y por eso su equipo lo lidera Iván Duque. Entienda, ustedes son el pasado y eso no va a cambiar. Más bien aclárele al país quienes son sus financiadores y ahí sí hable de independencia”, concluyó la senadora.