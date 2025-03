Yana Karpova dio su opinión sobre la llegada de Melissa Gate al cuarto Fuego: “Va a vivir un infierno”

La cantante no dudó en respaldar a su amiga - crédito @rastreandofamosos/IG

Con la llegada del nuevo líder de la semana a La casa de los famosos Colombia se generó toda una polémica en torno a la decisión que debía tomar con la reorganización de las habitaciones Agua y Fuego.

La tensión se tomó el reality cuando Karina García, que será quien lidere durante una semana las riendas de la casa estudio, eligió a Yina Calderón para acompañarla en el cuarto de líder, y, por instrucción del “Jefe”, tuvieron que acomodar a sus compañeros en los nuevos espacios; sin embargo, la noticia no fue bien recibida por Melissa Gate, que fue enviada a formar parte del equipo Fuego.

Entre lágrimas, la paisa lamentó lo ocurrido a pesar de que la líder intentó calmarla, diciéndole que velaría porque en el espacio compartido prime la paz, el orden y el silencio. Las redes sociales reaccionaron a la polémica decisión del “Jefe”, siendo Yana Karpova una de las primeras en opinar al respecto.

La Rusa, como fue conocida por sus compañeros en la competencia, lamentó el movimiento que hicieron las participantes con el objetivo de incomodar a Melissa: “Va a vivir un infierno en esa habitación”, sentenció en una parte de su intervención.

Y agregó: “Melissa va a estar muy brava y molesta. Al menos Norma le caía bien al menos en persona, no sé lo que ella hable allá detrás, al menos no la trata mal. Pero a las otras como yo les mencioné, Melissa no las aguanta, no las soporta porque le hacen la vida imposible y va a ser pesado el ambiente para ella, yo la conozco. No se siente cómoda”.

Estas declaraciones generaron opiniones divididas entre los dos bandos, el de Melissa así como el de Yina Calderón, con comentarios de los cuales destacan: “Ella se fue fingiendo hasta su habitación llorando, Melissa está jugando sola, le resbala lo que hagan las otras”; “sabemos que la estrategia de Melissa es sacar a todo el mundo, cierto?”; “no entiendo el drama, es un juego, todos deben saber que el Jefe hace y deshace, esperemos a ver quien sale primero”; “Yina estaba disfrutando y Melissa sabe mover las fichas”, entre otros.

Las noticias falsas sobre su salida de ‘La casa de los famosos’

Después de que se hiciera viral el video en el que Yana Karpova aparece diciendo que tiene que abandonar el país por temas con Migración Colombia, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia salió a desmentir la publicación.

Por medio de una clara publicación, la joven dijo lo siguiente: “Es un video fake, yo lo subí hace como tres años”, lo que dio un parte de tranquilidad a sus seguidores. Del mismo modo, reiteró que la verdad saldrá a la luz, pero pidió no creer en chismes, pues ella aclarará a sus seguidores la situación: “En pocos días les contaré qué fue lo que pasó con todos los detalles”.

Pese a que esta publicación estaba destinada a aclarar los hechos, la cantante no dudó en recordar a Melissa Gate, su amiga dentro del reality show, que a su vez le ha dejado varios mensajes mediante las cámaras de la casa, demostrando que la extraña y que los días no son lo mismo sin ella.

“Me hace mucha falta Melissa, mi amiga leal”, dijo la joven que se dedica a cantar música del género urbano. Aunque estas no fueron las únicas palabras que dedicó para la creadora de contenido, pues compartió un emotivo video en el que los fanáticos recopilaron sus mejores momentos juntas y escribió: “Me duele mucho que nos separaron de esta manera”, lo que demostraría que hay un motivo de fuerza mayor por el que ella tuvo que abandonar el reality.