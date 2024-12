Gustavo Petro cuestionó que se le acuse por “calumnia e injuria” tras declaraciones sobre Coosalud: “Se repite la historia”

Gustavo Petro ha sido uno de los grandes impulsores de la reforma a la salud - crédito Jesús Avilés/ Infobae

En la noche del domingo 8 de diciembre de 2024, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a encender las redes sociales luego de que publicó un mensaje en su cuenta de X en la que hace referencia a un crédito de $221.000 que gestionó Coosalud con el Banco GNB Sudameris.

El mensaje del jefe de Estado inicia cuestionando: “Entonces, si la autorización del préstamo la firmó la junta directiva de Coosalud ¿por qué hablan de calumnia e injuria por parte del presidente?”.

Ante ello, el máximo líder del Pacto Histórico indagó sobre si “se repite la historia de mi denuncia sobre la existencia del software Pegasus y el pago de 11 millones de dólares en el club de la policía”.

Frente a tal situación, Gustavo Petro aseguró que “la junta directiva de la EPS privada Coosalud donde está el hermano del presidente Pastrana y cuñado de la senadora Paloma Valencia, el hermano del vicepresidente Francisco Santos y el hermano del defensor de pueblo y exparlamentario Cesar Negret, todos uribistas, firmó la autorización para usar 221.000 millones de pesos del presupuesto público de la salud a fines diferentes al de atender las necesidades de salud de los afiliados de la EPS”.

Así las cosas, el jefe de Estado explicó que estas personas autorizaron “irregularmente usarlos como fondo fiduciario que respaldaba un préstamo bancario, ni más ni menos, que por la bobada de 221.000 millones de pesos a una empresa particular, precisamente la del gerente de la EPS, y que no pagó al banco, hecho por el cual el banco Sudaméris embargó el dinero público y se quedó con él”.

Fue entonces que el jefe de Estado colombiano preguntó a los “señores ex mandatarios de la oligarquía”, Andres Pastrana, Paloma Valencia, Francisco Santos, sobre “¿qué autoridad moral tienen para oponerse a la ley de reforma a la salud, si tienen sus hermanos viviendo de los dineros públicos de la salud?”.

Petro explicó que “ellos por acción u omision, culpabilidad o dolo, que la justicia penal debe establecer en los hechos sucedidos en la Nueva EPS o Coosalud EPS, han dejado perder billones de pesos del pueblo”.

“¿Saben cuantas vidas se hubieran salvado o cuanta muerte se hubiera evitado con esos dineros? ¿Por eso les molesta un proyecto político, que como el mío, construya vida en contra de la codicia?”, cuestionó el presidente.

Así mismo, el máximo líder del Pacto Histórico abrió otros dos interrogantes: “¿El sentido de la política para ustedes, es que se use el erario en el enriquecimiento particular con el aval de sus hermanos? ¿Por eso manipulan la justicia con los tribunales de arbitramento, para ver como tumban al presidente y se burlan del voto popular?”.

Gustavo Petro no se retractará de declaraciones sobre Coosalud

Es importante destacar que tan solo unas horas antes de publicar dicho mensaje, el máximo líder del Pacto Histórico aseguró a través de su cuenta de X que no se retractaría sobre sus acusaciones de presunta corrupción por parte de la entidad, que habrían derivado en un millonario desfalco.

De hecho, el primer mandatario se negó a ceder en sus declaraciones y señaló que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias para develar toda la verdad.

“No tengo nada de que retractarme. Las irregularidades en la EPS Coosalud, deben investigarse penalmente. Un banco tomó 221.000 millones del erario trasladado por el gobierno para la salud de los afiliados de esa EPS, que el gerente había puesto irregularmente de fianza, y precisamente ese gerente de la empresa de salud se llevó con su empresa particular los dineros del préstamo del banco. Si la junta directiva de Coosalud va a reponer los dineros públicos perdidos, bienvenidos. Si no, es la justicia penal la que debe decidir si los miembros de la junta directiva de Coosalud, no importa si son hermanos de expresidentes y exvicepresidentes, son inocentes o no. La ley no es para los de ruana”, aseguró el presidente colombiano.