Veedor indicó que el alcalde de Bucaramanga estaba obligado a realizar inventario de material perdido

La querella contra Jaime Andrés Beltrán en la que se denuncia la desaparición de material en desuso de la oficina de alumbrado público de Bucaramanga tiene un nuevo capítulo. Y es que una auditoría llevada a cabo por la Contraloría de la Ciudad Bonita, indicó que estos objetos, que corresponden a toneladas de luminarias y alumbrado navideño de la capital de Santander, desaparecieron entre el 5 de marzo y 25 de abril de 2024.

Beltrán, conocido como el ‘Bukele colombiano’, había afirmado que desde enero se había realizado una denuncia desde la alcaldía en la que se indicaba que no había ningún inventario en la oficina. Este proceso, según el mandatario, se hizo en medio del empalme entre administraciones.

Blu Radio realizó una entrevista al ex jefe de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga Rodrigo Fernández, que afirmó que la explicación dada por el actual mandatario no es acertada, puesto que en el inventario debía indicarse la no existencia de estos materiales: “La responsabilidad de realizar el inventario no recaía únicamente en la administración anterior, sino que era una obligación inherente a cualquier administración entrante”.

La denuncia, realizada por los líderes sociales Emiro Arias Bueno y Édgar Mauricio Díaz Millán, indicaba la pérdida de 32.000 luminarias y 330 postes metálicos que habían sido cambiados en Bucaramanga entre 2015 y 2023. Esta acusación también salpica al anterior mandatario de la ciudad de los parques, Juan Carlos Cárdenas, así como al actual secretario de infraestructura, Jorge Alejandro García, y el coordinador de Alumbrado Público de la ciudad, Juan Carlos Gélvez Rojas.

Esta querella indica que los objetos, en estado de desuso, pudieron haberse vendido para el beneficio de la ciudad, puesto que representan millones de pesos. La cifra de pérdida sería de máximo 1.500 millones de pesos. Fernández afirmó al medio citado que el proceso de inventarios debe hacerse con apoyo de “oficina de inventarios de la administración municipal, la oficina de control interno y los organismos de control como la Contraloría Municipal. Es un procedimiento reglado”.

El exfuncionario también afirmó que la propia Contraloría detectó hallazgos fiscales en relación con las luminarias perdidas. Lanzó una crítica al alcalde Beltrán: “Si no me entregan inventario de muebles de mi oficina, pero evidentemente ahí están, lo que debo hacer es levantar el inventario para dejar claro lo que recibí”.

En cuanto a los materiales, estos se encontraban en las bodegas conocidas como La Hormiga y el colegio Villas de San Ignacio, ubicadas en el barrio La Salle, al norte de la Ciudad de los Parques.

Para la contralora de Bucaramanga, Viviana Marcela Blanco, en la primera semana de diciembre de 2024 se entregarán los resultados de la investigación llevada a cabo por este ente de control.

En su momento, esta funcionaria indicó que la pérdida de los elementos era preocupante, porque habían salido de los impuestos de los ciudadanos y, por ende, la responsabilidad de las administraciones era mayor con respecto a estos objetos: “Aquí lo importante es que no solo es la pérdida de los elementos sino todo lo que significa el alumbrado público de la ciudad y ese impuesto porque ustedes saben que esos recursos tienen una destinación específica que como contralora debemos ser muy responsables con lo que se está destinando para ello”.

El alcalde había asegurado que esta investigación se estaba llevando a cabo contra su alcaldía “que solo lleva diez meses en el poder” y que estos objetos él no los había mandado a retirar. También afirmó que se habían inmiscuido otros funcionarios de la anterior alcaldía, en la que gobernó Juan Carlos Cárdenas.