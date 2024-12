Gobierno de Hungría tiene becas del 85% de la matrícula para colombianos: así puede participar

Las becas en Hungría cubren el 85% del costo de matrícula para estudiantes internacionales - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Hungría se destaca por ofrecer programas educativos de alta calidad en un entorno seguro y acogedor en el corazón de Europa. De acuerdo con el Icetex, el país se encuentra entre los líderes mundiales en cuanto a premios Nobel científicos per cápita y es conocido por sus numerosos inventos, como la vitamina C y el cubo de Rubik.

Actualmente, Hungría abrió varios programas de becas para estudiantes internacionales, dirigido a aquellos que hayan completado su bachillerato a partir de 2018 y que no hayan iniciado estudios universitarios ni en Colombia ni en el extranjero.

El proceso de postulación para estos programas de pregrado, maestría y doctorado estará abierto hasta el 11 de febrero de 2025, a las 5:00 p. m. hora de Colombia. Los aspirantes deben cumplir con varios requisitos, entre ellos, tener entre 20 y 65 años, un promedio mínimo de notas de 3,7 sobre 5,0, y preferiblemente un año de experiencia profesional en el área del programa al que desean aplicar. Además, se requiere un nivel mínimo de inglés B2, acreditado por pruebas como el Toelf o el Ielts.

Para los programas de maestría y doctorado, los requisitos son similares, pero se enfocan en el promedio de notas de pregrado. Los programas de doctorado en Hungría tienen una duración de ocho semestres, divididos en dos fases: la primera de formación profesional e investigación, y la segunda centrada en la investigación y disertación. Al finalizar los primeros cuatro semestres, los estudiantes deben aprobar un examen complejo para continuar con la segunda fase.

El seguro médico incluido cubre atención conforme a la legislación húngara vigente - crédito Icetex

Es importante resaltar que los aspirantes deben aplicar tanto a través del Icetex como en la plataforma del Gobierno de Hungría, DreamApply, donde deben adjuntar toda la documentación requerida. No se considerarán las solicitudes que no cumplan con este procedimiento dual. Asimismo, no es posible posponer el inicio de los estudios salvo en casos excepcionales aprobados por la Tempus Public Foundation.

Los candidatos pueden seleccionar hasta dos programas de estudio, que deben registrar en orden de preferencia. Una vez enviada la solicitud, no se pueden modificar los programas seleccionados ni el orden de preferencia. Toda la información sobre los programas y las instituciones participantes está disponible en la plataforma DreamApply, y solo se pueden elegir programas en las áreas indicadas allí.

Estos son algunos de los programas que ofertando el Gobierno hungaro para colombianos:

Estudios de grado completo de licenciatura: en cualquier campo de interés

Estudios de máster de grado completo: en cualquier campo de interés

Estudios de máster de un solo nivel de grado completo: en cualquier campo de interés

Estudios de doctorado de grado completo: en cualquier campo de interés

Estudios parciales – nivel licenciatura: en cualquier campo de interés

Estudios parciales – nivel maestría: en cualquier campo de interés

Estudios parciales – nivel de máster de un nivel: en cualquier campo de interés

Estudios parciales – nivel doctoral: en cualquier campo de interés

Por otra parte, los beneficiarios recibirán un estipendio mensual de 43.700 florines húngaros, equivalentes a aproximadamente 110 euros, durante un período de 12 meses. El apoyo financiero está diseñado para ayudar a los estudiantes a cubrir sus gastos básicos mientras completan sus estudios en el país europeo.

Para los estudiantes de doctorado, el estipendio mensual es significativamente mayor. Durante los primeros cuatro semestres, los becarios recibirán 140.000 florines húngaros, alrededor de 350 euros, y en la segunda fase, que también abarca cuatro semestres, el monto aumentará a 180.000 florines húngaros, aproximadamente 450 euros. Este apoyo se extiende por 12 meses al año hasta la finalización de los estudios doctorales.

Los beneficiarios reciben un estipendio mensual de 43.700 florines por 12 meses al año - crédito Infobae

En cuanto al alojamiento, los estudiantes tendrán la opción de residir en las instalaciones de la institución anfitriona, siempre que haya disponibilidad. Alternativamente, se ofrece una contribución mensual de 40.000 florines húngaros, cerca de 100 euros, para cubrir los costos de alojamiento. Sin embargo, se advierte que, en ciudades más grandes, como la capital, esta cantidad podría no ser suficiente para cubrir el alquiler completo.

El programa también incluye seguro médico, que proporciona servicios de atención médica conforme a la legislación húngara vigente. Además, se ofrece un seguro médico complementario de hasta 65.000 florines húngaros, aproximadamente 160 euros, por persona al año.

Es importante que los becarios lleven consigo al menos 100 euros o su equivalente en florines húngaros para cubrir necesidades inmediatas al llegar a Hungría. Ese consejo es especialmente relevante para aquellos que no opten por el alojamiento gratuito y deban buscar alternativas en el mercado de alquiler.