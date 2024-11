Arelys Henao confesó lo que sintió la primera vez que la imitaron: “Me puse roja de la...”

La cantante confesó que la imitación le daba rabia al principio por una mala experiencia que tuvo - crédito @arelyshenao/Instagram

Arelys Henao es una de las cantantes con más fanaticada femenina en el país. Sus canciones, realistas y directas, la han catapultado como una de las artistas del género popular más escuchada en Colombia. Para nadie es un secreto que representa la fuerza femenina en el amor y desamor, y que su personaje, interpretado por la actriz Mariana Gómez, elevó su popularidad a nuevas generaciones.

A Henao se le conoce por su carácter, muestra de ello han sido las diferentes decisiones que ha tomado para posicionarse en donde hoy está. En una entrevista hecha por Tropicana, la cantante confirmó que tiene muchas imitadoras en shows de entretenimiento en la actualidad y que sabe que las personas lo hacen por el éxito que ha conseguido.

La cantante recordó el momento en el que no la dejaron hablar para darle paso a una periodista que la imitaba - crédito @arelyshenao/Instagram

En el programa mañanero de la emisora mencionada, se vivió un momento que dejó entrever que no le agrada mucho que la imiten. Todo se registró en el inicio de la entrevista, cuando le dieron entrada a la comunicadora que imita diferentes voces y está activa en este tipo de encuentros con famosos. Luego de escucharla, la artista de música popular dijo: “A ver que cante La Patrona”, retando a su imitadora.

La periodista entonó parte de la letra y fue interrumpida por la artista, que cantó mientras señalaba a la misma: “Aquí yo soy la patrona, las demás que me hagan fila”, para luego reírse. Ante esto, la mesa le preguntó a la cantante si le molestaba que la imitaran, a lo que Henao respondió: “No, no, no. Me da mucha risa, ella es buena en lo que hace y, aparte de eso, sé que cuando alguien hace bien las cosas es que lo imitan”.

Arelys Henao es una de las cantantes de música popular más escuchadas en la actualidad -crédito @arelyshenao/Instagram

Ante esto, la imitadora respondió: “Pero, en un principio, yo he escuchado, que a Arelys no le gustaba”, a lo que la artista la volvió a interrumpir para aclarar esta afirmación: “es que una vez, un amigo me mandó un audio largo en el que decía que levantaba muertos que hacía yo no sé qué en mis pueblos...” y dejó claro que no le había parecido muy gracioso.

Y en este punto comentó qué fue lo que sucedió en el pasado y por qué le molestaba que la imitaran: “Reconozco que las primeras veces que me empezaron a imitar, me entraba como una rabiecita (...) la primera vez que lo hicieron fue en Cali, yo no sabía, a mí no dijeron que me iban a imitar, y cuando dijeron ‘saludemos’, cerraron mi micrófono y abrieron el de ella y hablaba igualito a mí. Vea”, se dirigió al conductor, “casi se estalla esa gente de la risa, yo me puse roja como un tomate como de la putería que tenía”.

La artista retó a su imitadora a cantar una de los sencillos que caracterizan el estilo Henao - crédito @arelyshenao/Instagram

La reacción de los integrantes de la mesa fue alterada por la palabra de la artista, a lo que Henao dijo: “no, yo soy un ser humano y digo la verdad” y desde entonces comenzó a aceptar las cosas. En este punto concluyó que “me doy cuenta de que, realmente, cuando uno lucha por ser diferente es que lo imitan”, y saludó a la periodista, que estaba a su lado. Esta respondió amarla.

Posteriormente, la entrevista continuó, y hablaron de la vida de la cantante y sus viajes por el mundo, donde se conoció que iniciando su carrera compraba vestidos hechos en Pakistán, se sabe que ella es fanática de los vestidos y que estos le dieron una identidad distintiva, y que incluso una vez la robaron intentando comprar a una tienda internacional en internet este tipo de trajes, que, además, se demoraban llegar hasta tres meses.