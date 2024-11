Feid respaldó públicamente a Karol G, su novia, tras polémica por su nueva canción ‘+57’: “Reina, vamos”

Feid no dudó en mostrar su apoyo a Karol G en redes, compartiendo su comunicado y alentándola - crédito @karolgfan.news/Instagram

La reciente colaboración de Karol G, titulada +57, que reúne a destacados artistas colombianos como Maluma, Feid, Ryan Castro, J Balvin, DFZM y Blessd, es objeto de un debate considerable en redes sociales debido a la polémica frase “mamacita desde los fourteen (14)”, percibida por algunos usuarios como inapropiada por aludir a una menor de edad. Esta expresión desató una oleada de críticas hacia “La Bichota”, cuyo silencio en torno a la controversia finalmente rompió en un mensaje dirigido a sus seguidores.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, declaró la intérprete de Mañana será bonito y Provenza en una publicación de sus historias de Instagram, al resaltar su compromiso con su público y las causas sociales que lidera desde su fundación.

Karol G también explicó en su comunicado que, como figura pública, comprende que está expuesta a diversas interpretaciones, al señalar que esta vez lamenta que se hayan difundido mensajes falsos en redes sociales, “supuestamente” emitidos desde su cuenta en X, “cuenta que no uso hace más de seis meses”.

La artista expresó su incomodidad con estas publicaciones y lamentó las tergiversaciones, enfatizando que su intención en la canción era celebrar la unión entre artistas colombianos y ofrecer una pieza festiva para su audiencia. “Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente”, agregó.

Feid muestra apoyo incondicional a Karol G

En medio de esta situación, Feid, conocido popularmente como “Ferxxo” y actual pareja de Karol G, expresó su respaldo a la artista mediante un repost del comunicado en sus redes sociales. Con el mensaje “Mi reina, vamos, vamos”, el cantante paisa buscó alentarla, gesto que rápidamente fue recibido por sus seguidores como una muestra de apoyo en un momento sensible para la cantante antioqueña.

Este respaldo fue valorado por los seguidores de ambos artistas, que interpretan el gesto de Feid como una defensa pública hacia su pareja.

Puede ser que este tipo de respaldo también se destaque en el contexto de los comentarios de Karol G, en los que admite sentirse afectada por las críticas y las percepciones negativas hacia su trabajo en esta colaboración. “Escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, dijo la cantante.

Este fue el pronunciamiento de Karol G ante las críticas en su contra

Rolling Stone, una revista con una trayectoria enfocada en la música y la cultura, y ampliamente respetada en la industria musical, publicó recientemente en su versión Colombia un artículo en el que calificó la nueva canción de +57, como un “desastre”. Ellos señalan que algunos de los mayores talentos del reguetón se unieron en una canción que “decepciona”.

Las críticas principales apuntan a la letra, que, según la reconocida publicación, “hace apología a la sexualización de menores y prende alertas”.

Por lo que La artista paisa no dudo en señalar en su comunicado que: “Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco como involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”.

Además, la artista explicó que la frase de la controversia fue sacada de contexto, aclarando que la intención detrás de la canción era celebrar la unión de los artistas colombianos y ofrecer una canción alegre para su audiencia, como se menciona previamente.

Consciente de su responsabilidad como figura pública, Karol G añadió que este episodio le enseñó y que acepta la responsabilidad de sus palabras: “Escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender.