Pipe Bueno se refirió a su ausencia de la próxima temporada de ‘Yo me llamo’: “Querrán cambios”

La televisión colombiana en 2025 ya tiene decididos los productos que se medirán por estar en la cima del rating durante el arranque del año. De un lado, el Canal RCN se prepara para la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, que todavía alberga incertidumbre debido a que se confirmó la presencia de Carla Giraldo como presentadora, pero no a Cristina Hurtado.

Del otro lado, en Caracol Televisión se anunció el regreso de Yo me llamo, que ya anunció el inicio de sus audiciones para conocer a los participantes que se pelearán por “erizarle” la piel a Amparo Grisales, la única miembro del jurado que se mantiene desde la primera temporada. Junto a ella repetirá César Escola, fijo en el jurado desde la quinta temporada, pero no estará Pipe Bueno, uno de los que más capturaba la atención de los televidentes.

El caleño tuvo una trayectoria discontinua en el concurso de imitación, pues estuvo durante las temporadas 5 y 6, luego se ausentó las dos siguientes y regresó para la novena (y última temporada grabada hasta la fecha) en 2023. Lo que se dio a conocer inicialmente es que debido a que el intérprete de Cupido Falló no iba a formar parte del jurado debido a su mudanza a México junto a Luisa Fernanda W y sus hijos, debido a su interés por impulsar su carrera a nivel internacional.

Sin embargo, durante su paso por la emisora La Kalle en la que habló con Jhovanoty del tema, dio a entender que la decisión de ausentarse de la décima temporada no fue suya, sino de la producción. “Fueron tres años maravillosos, o sea, es que fueron tres ocasiones en las que fui la cara de ese tercer jurado al lado de Amparito. Pero me imagino que como cualquier persona, en este caso el canal, que además son amigos de la casa, querrán cambios y los cambios también son chéveres. No hay problema”, manifestó.

Cabe señalar que, esos cambios ya se registraron en ediciones anteriores de Yo me llamo, pues luego de la salida de Luz Amparo y Jairo Martínez tras la tercera temporada, el puesto de tercer jurado que acompañaría a Amparo Grisales y César Escola cambió en varias oportunidades. Además de Pipe Bueno, Jessi Uribe y Yeison Jiménez fueron elegidos para ese lugar.

En cuanto al reemplazo de Pipe Bueno, todavía no hay claridad sobre el tema. En las piezas promocionales de la nueva temporada se eligió al actor Eduardo Pérez, conocido por su participación en series como Chica Vampiro y El cartel de los sapos: el origen, para que acompañase a Amparo Grisales y César Escola. Sin embargo, hasta ahora no se anunció formalmente que este sea el tercer miembro del jurado.

Pipe Bueno afirmó que un profesor de música intentó desanimarlo en sus inicios

Debido a que se encuentra preparando su 3er Round en el Movistar Arena de Bogotá, el cantante viene ofreciendo varias entrevistas, siendo una de las más reveladoras la que brindo para el pódcast de By Juancito. Allí habló de distintos hechos de su vida, destacando particularmente cómo fueron sus inicios en la música, afirmando que desde su punto de vista no era muy buen cantante.

“Cuando yo empiezo a cantar, no cantaba ni el 30% de lo que lo hago hoy en día. Yo tenía algo, no sé si era mi energía, pero yo no cantaba un culo”, dijo. “Hoy en día canto mil veces mejor de lo que comencé, me preparé, era lo mínimo que podía hacer. Desde muy pequeño tuve claro cómo quería progresar en mi carrera. Esas cosas malas eran solo oportunidades de mejora”, agregó.

Para ilustrar el punto, el artista recordó que tuvo un profesor de música que no creía en sus capacidades y hasta intentó desanimarlo del que era su sueño en ese momento: cantar Bohemio y galán de Fernando Burbano, al que describió como “mi cantante favorito”.

“Yo tenía un profesor de música que me daba mis primeras clases de técnica vocal en el colegio, y yo le pongo una canción de mi cantante favorito y me dice ‘ni en tus sueños’... Ese comentario lo recuerdo, sin rencor, porque en ese entonces tenía razón, pero no podía decirme que no soñara con eso, ahí se equivocó. Podía acabar un sueño”, recordó.