Cuidado con las estafas: Drummond Ltd. alertó sobre fraudes en procesos de contratación

Drummond Ltd. denuncia el incremento de perfiles falsos en redes sociales con ofertas de empleo suplantadas - crédito Drummond Colombia

La compañía minera Drummond Ltd. emitió un comunicado urgente para alertar a la comunidad sobre los riesgos asociados con procesos fraudulentos de contratación en su nombre. Ante el creciente número de casos de perfiles falsos en redes sociales y ofertas de empleo engañosas, la empresa decidió reiterar sus canales oficiales de comunicación y los procedimientos correctos para aplicar a vacantes laborales.

Drummond Ltd. aclaró que no utiliza intermediarios en sus procesos de selección de personal. De esta forma, toda convocatoria y solicitud de hojas de vida deben realizarse a través de los medios y canales oficiales establecidos por la empresa. En este sentido, la minera destacó que el único canal autorizado para recibir hojas de vida es a través de su página web oficial, en la sección denominada Su compañía/Oportunidades de empleo.

Drummond Ltd. insta a los interesados a verificar el dominio @drummondltd.com en comunicaciones laborales - crédito Drummond Colombia

Los interesados deben asegurarse de que las ofertas que encuentren provienen de esta plataforma oficial, y que los correos electrónicos para las postulaciones cuentan con el dominio @drummondltd.com. “El personal de la compañía encargado de procesos de selección cuenta con correos corporativos que llevan el dominio @drummondltd.com (no usan Gmail, Hotmail, entre otros). Tienen que verificar que el dominio sea correcto”, enfatizó el comunicado.

Las ofertas de empleo y los programas de entrenamiento de la compañía solo se publican en sus perfiles oficiales en redes sociales, las cuales son X: @DrummondLtdCo, Instagram: @drummondltdco, LinkedIn: Drummond Ltd., y Facebook: Drummond Ltd. Colombia. Cualquier otra cuenta, incluso aquellas que afirmen ser de empleados de la empresa, no están habilitadas para realizar convocatorias de empleo o selección de personal.

Drummond también hizo un llamado a la prudencia, explicando que no exige ni acepta pagos ni prebendas de ningún tipo en ninguna fase del proceso de selección. “No cuenta con grupos en redes sociales ni mensajería instantánea para adelantar procesos de selección”, reiteró la minera, alertando sobre el riesgo de caer en engaños que impliquen pagos por parte de los aspirantes.

La minera insiste en que no usa intermediarios en sus procesos de selección de personal - crédito Colprensa

La compañía instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a abstenerse de enviar sus hojas de vida o realizar pagos a personas o canales que no sean los mencionados como oficiales. La seguridad y la transparencia en el proceso de selección son prioridad para Drummond Ltd., que asegura que su única fuente legítima para recibir aplicaciones de empleo es a través de los canales especificados.

No caiga en la trampa

Para evitar caer en ofertas laborales falsas, es fundamental tomar precauciones y verificar siempre la legitimidad de las ofertas antes de enviar cualquier información personal. En primer lugar, debe desconfiar de aquellas ofertas que prometen beneficios inusuales, como sueldos elevados para trabajos simples o vacantes que requieren pagos previos para acceder al puesto. Las empresas serias no piden dinero para contratar, ni solicitan pagos por trámites, entrevistas o pruebas de selección.

Una recomendación importante es comprobar que la oferta proviene de un canal oficial de la empresa. Asegúrese de que las comunicaciones, como correos electrónicos o mensajes en redes sociales, provengan de dominios legítimos, como el dominio oficial de la compañía. Verifique siempre los perfiles de la empresa en plataformas profesionales como LinkedIn, X o la página web oficial, donde deben publicarse las ofertas laborales. Si tiene dudas, consulte directamente con la empresa para confirmar la autenticidad de la vacante.

Para evitar caer en ofertas laborales falsas, es fundamental tomar precauciones y verificar siempre la legitimidad de las ofertas - crédito ESET

Además, evite compartir información sensible, como datos bancarios o copias de documentos personales, antes de estar seguro de que la oferta es real. Las empresas, por lo general, no requieren esta información en las primeras fases del proceso de selección.

Manténgase alerta a señales de advertencia como correos electrónicos de dudosa procedencia, ofertas de trabajo poco claras o que no proporcionen detalles sobre las responsabilidades del puesto. Siguiendo estos consejos y actuando con cautela, puede evitar ser víctima de estafas laborales.