Tenga cuidado: mujer denunció acoso sexual en un servicio de DiDi en Cartagena

La víctima continuaba recibiendo llamadas del agresor - crédito iStock

El pasado 29 de octubre, una turista de nacionalidad extranjera que se encontraba en la ciudad de Cartagena, fue víctima de un lamentable hecho de acoso sexual mientras tomaba un servicio de la plataforma DiDi. El conductor habría intimado a la viajera durante el trayecto entre el Muelle de la Bodeguita y el barrio el Laguito, en la zona turística de la Ciudad Heroica.

Con los videos de las cámaras de seguridad y toda la información sobre el presunto agresor, proporcionada por la misma plataforma, la joven presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por acoso sexual y delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.

“En Didi rechazamos categóricamente cualquier acto que comprometa la integridad y el bienestar de los usuarios de la aplicación”, comentó la entidad por medio de un comunicado, quien además agregó que “tomamos con absoluta seriedad los reportes sobre comportamientos inapropiados. Tras recibir la notificación de la usuaria arrendataria, se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad y a bloquear preventivamente la cuenta del usuario arrendador”.

La turista asegura que el agresor tenía experiencia - crédito Florence Lo/REUTERS

DiDi subrayó que están en contacto con la usuaria para brindarle acompañamiento tras recibir la denuncia formal ante las autoridades pertinentes. Según ellos, como es habitual, colaboran estrechamente con la Policía para avanzar en la investigación.

La víctima de este hecho es Génesis Paola Castellanos Chirino, que en diálogo con El Tiempo, señaló que el presunto agresor la continuaba llamando luego de que finalizara el servicio, motivo por el cual decidió pasar el resto de su estancia en la ciudad encerrada y con temor.

“El 29 de octubre de 2024, aproximadamente a las 4:00 p.m., acababa de bajarme de una lancha luego de un viaje a las islas, solicité un servicio de transporte por medio de la plataforma DiDi, para que me recogiera en el Muelle de la Bodeguita, en Cartagena. El vehículo asignado fue un Chevrolet de color rojo y placas FRR709, conducido por Jhon Jairo Romero Hernández, quien aparecía en la aplicación como el conductor del servicio”, dijo la víctima.

La víctima presentó una denuncia formal ante la Fiscalía - crédito Redes sociales

“Al ingresar al vehículo en el asiento del copiloto, el conductor comenzó a conversar de manera muy personal. Me preguntó sobre mi estancia en Cartagena y, cuando le mencioné que me encontraba sola, inocentemente dije la verdad, comenzó a hacerme comentarios insinuantes, sugiriendo que era triste estar sola en la ciudad e insinuando que él podía acompañarme. Me sentí incómoda, pero intenté mantenerme educada y no le presté mayor atención”, añade.

Las cámaras de seguridad que se encuentran en el sector lograron captar la llegada del vehículo en el que sucedieron los hechos. La joven manifestó que al llegar a su destino la situación empeoró. “Abrí la puerta para bajarme, agradeciéndole por el trayecto. Sin embargo, el conductor retiró su cinturón de seguridad, me tomó del hombro y, sin mi consentimiento, intentó besarme. Sorprendida, coloqué mi mano sobre su boca y le dije que no, empujándolo. Él insistió, diciéndome que le diera ‘solo un beso, un piquito’. Yo estaba en estado de shock y aterrorizada”, denunció.

Una vez entró al edificio en el que se alojaba, la joven, que ya salió del país, comenzó a recibir llamadas por parte del sujeto, por lo cual sintió un profundo terror. “Este hombre debe haber acosado a muchas chicas, es obvio que lo hace siempre que lleva a una mujer sola, por eso pido a las autoridades que lo capturen porque es un conductor muy peligroso y está suelto en la ciudad”, puntualizó la víctima; sin embargo, de acuerdo con DiDi, el 99,9% de las solicitudes de arrendamiento de transporte culminan sin incidentes de este tipo reportados.