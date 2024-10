Cony Camelo regresa a la cocina de ‘Masterchef Celebrity’: esto anunció el Canal RCN en el último episodio

Canal RCN anunció el regreso de Cony Camelo a 'Masterchef Celebrity' - crédito @conycamelo/IG

En el último episodio de Masterchef Celebrity Colombia presentaron un adelanto del capítulo 92, que se podrá ver el viernes 18 de octubre. Allí aparece nuevamente la actriz Cony Camelo como parte de los participantes.

Después de varios días de ausencia en la competencia, Constanza Camelo (su nombre de pila) llegará a enfrentar un nuevo reto que revolucionará la cocina, según se pudo ver en el avance que hizo el canal, pues la actriz Carolina Cuervo terminó calificándolo como “el reto que más ha odiado hasta el momento”.

Cony no ha estado presente en el programa desde el episodio 86 debido a problemas de salud, y a pesar de que se pensó que quedaría por fuera del reality, por su prolongada ausencia del set de grabación, todo indica que se recuperó y volvió a Masterchef.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cony Camelo vuelve a la cocina de 'Masterchef' el viernes 18 de octubre - crédito @conycamelo/IG

Su regreso es en medio de complicaciones, pues por las reglas del programa todos los participantes que faltan a los retos de cocina deben volver con delantal negro y enfrentarse a un reto de eliminación, lo que quiere decir que este es en panorama que le espera a Camelo.

De acuerdo con el avance que dio la producción, el próximo reto será en equipos, los cuales van a estar dirigidos por unas capitanas elegidas que no van a cocinar, sino que solo van a dar instrucciones desde la sala y a través de un micrófono.

Estas posiciones serán asumidas por Martina ‘La peligrosa’, Caterin Ibargüen y Paola Rey, quienes están divididas entre los grupos azul, morado y rojo. En las imágenes se nota que hay momentos de frustración y poca comunicación entre los participantes, por lo que surgen desacuerdos.

- “Caro está un poco ofuscada”, dice Cony en el corte de las entrevistas.

- “Cony es muy refutona”, son las palabras de Jacko que publicaron en el adelanto.

- “Tan bueno que es mandar, ¿no? Ave María, mija”, le contesta Vicky a Martina.

-”¿Cómo me está hablando?”, le refuta Martina a Vicky.

Este es el adelanto de 'Masterchef Celebrity' en el que se ve que Cony Camelo regresó al programa - crédito captura de pantalla/Canal RCN

El regreso de la actriz a la cocina tiene a la expectativa a los espectadores que quieren saber qué pasará con ella, pero también a las personas que le han dejado varias críticas y comentarios en contra porque no están de acuerdo con su actitud en medio de la competencia.

“Ay volvió Cony y se junta con Carolina, que ambas son el dolor de estómago más grande de este reality”, “Yo que pensé que iba a salir Cony”, “Malas noticias, regresa Cony”, son algunos de los mensajes que han puesto los usuarios.

Sin embargo, hay quienes le rescatan las cosas buenas y también aseguran que es posible que después de haberse enfermado llegue con otra actitud con la que podría hacer el que el ambiente sea mejor.

Cómo fue la reacción del público ante la ausencia de Cony Camelo en ‘Masterchef Celebrity’

Para los días en los que la actriz no estuvo presente en la competencia, algunos televidentes y seguidores del programa dejaron su reacción en las redes sociales.

Espectadores de 'Masterchef celebrity' celebraron la falta de Cony Camelo - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

De acuerdo con lo que se pudo leer, el público celebró abiertamente su falta y llenaron de comentarios que demostraban su sentir con expresiones de alivio hasta mensajes más contundentes que pedían su salida definitiva del programa.

“Tan bello que no estuvo Cony, sentí delicioso ver el capítulo”, “La buena vibra que se respira sin Cony”, “¿Si vieron lo chévere que es el programa sin Cony Camelo?”, “El mejor capítulo de la temporada, ¿será porque no estuvo Cony Camelo?, “Qué fresquito me dio no ver a Cony en la cocina”, “No es por nada, pero cuando no está la cansona de Cony todos trabajan sin pelear”, “Qué alivio que no este Cony, debería de salir del programa ya”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los seguidores de Masterchef Celebrity Colombia.