Ilenia Antonini reveló por qué Cony Camelo le cayó mal en ‘Masterchef Celebrity’: “Me chocaba”

Ilenia Antonini y Cony Camelo no tuvieran buena relación en 'Masterchef Celebrity' cuando inició la competencia - crédito cortesía Canal RCN y @ileniazul/Instagram

Ilenia Antonini, a quien muchos critican por sus respuestas políticamente correctas en las que no se compromete ni genera controversia, finalmente reveló con cuál de los concursantes de Masterchef Celebrity Colombia 2024 no tuvo una buena relación durante su participación.

La undécima eliminada del reto culinario habló con Infobae Colombia de las personas con las que menos compartió durante su paso por el reality, asegurando que al actor Camilo Sáenz no tuvo la oportunidad de conocerlo.

“Salió muy rápido y aunque es amigo de mi mamá, al principio de la competencia no sabíamos muy bien cómo movernos, entonces se fue sin que cruzáramos muchas palabras”.

Sin embargo, en otra entrevista, confesó que Cony Camelo sí le cayó mal. “Al inicio me chocaba”, afirmó.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Antes de responder las comprometedoras preguntas, la actriz y cantante advirtió que aunque algunos de sus seguidores piensan que a ella no le gusta decir la verdad sobre las cosas negativas, relató que conforme fue ganando confianza en el juego y sus compañeros empezaron a confiar en ella, los pudo conocer mejor y entabló buena amistad con todos, aunque con quien más le costó fue con la actriz y activista bogotana por sus fuertes palabras.

Ilenia Antonini y Cony Camelo no se llevaron muy bien cuando empezó 'Masterchef Celebrity' - crédito @los40colombia/Instagram

“A mí al inicio Cony no me caía bien porque siento que es muy frentera con sus palabras y a mí eso me chocaba mucho al inicio, pero conforme fue avanzando, ella es muy amiga de Jacko y de Caro y yo me hice muy amiga de Jacko y de Caro, entonces empecé a parchar con Cony y la aprendí a conocer. Es una persona que dice lo que piensa, pero no es con maldad, es así, me parece una persona muy chévere”, explicó en el programa Los Impresentables de la estación radial Los 4O Colombia en donde estuvo como invitada.

Según contó Ilenia, gracias a la cercanía que tuvo con Jacko y Carolina Cuervo logró entender mejor a Cony, razón por la que al final aceptó su forma directa de ser y dejó su conflicto a un lado, tanto así que, terminaron siendo buenas compañeras y aprendieron a llevarse bien por sus amigos en común.

“A mi me pasó algo parecido me caía mal Cony solo que aún me sigue cayendo mal”, “pues pienso que es formalidad Cony le cae mal a muchos. ser directa no justifica sus comentarios hay que tener un filtro al hablar”, “a Cony la tienen ahí solo para fastidiar a los demás famosos”, “no debería justificar algo que es evidente, Cony no encaja”, fueron algunas de las reacciones que generó la confesión de la exparticipante de Masterchef Celebrity.

Antonini agradeció a sus compañeros y a los chefs, visiblemente emocionada, tras ser eliminada en un complicado desafío culinario que no ofreció segundas oportunidades - crédito masterchefcelebrityco / Instagram

Ilenia Anotnini explicó por qué tiene tres nombres

Desde temprana edad, la hija de la también actriz Morella Zuleta ha mostrado su pasión por las artes escénicas, consolidándose como una de las figuras emergentes en el mundo del espectáculo. Su salto a la fama llegó gracias a su papel como Tania en la popular serie de Nickelodeon Noobees, donde destacó por su habilidad para conectar con el público.

Ilenia Antonini exparticipante de 'Masterchef Celebrity' explicó por qué tiene tres nombres - crédito @los40colombia/Instagram

Sin embargo, su paso por el reality de cocina Masterchef Celebrity Colombia 2024 en el que por poco llega al top 10 de competencia aumentó su popularidad, hecho que ha motivado a que sus seguidores se pregunten por su vida personal y se motiven a conocer más sobre, su pareja y demás detalles como por ejemplo su relación con Italia.

Con 24 años de edad, Ilenia suma una larga trayectoria en las pantallas gracias a que ha participado en numerosas producciones nacionales, siendo algunas de las más destacadas: Ana de Nadie, Chica Vampiro, La Reina de las Indias y el Conquistador, Los Billis y Secuestro del Vuelo 601, entre otras producciones. Además, de mostrar que es una artista multifacética al participar el concurso La Voz Kids en donde buscó impulsar su carrera musical.

En su visita a la emisora Los 40 Colombia, la actriz contó que Ilenia Yolanda Lucía Antonini Zuleta es su nombre real y explicó que en Italia, su país natal, es común que los bebés sean registrados con tres nombres, cada uno con un significado especial. Según contó, Yolanda es en honor a su abuela, mientras que Lucía está relacionado con el día de Santa Lucía, que coincide con su fecha de nacimiento.

Asimismo, también comentó que pese a tener estos tres nombres en su acta de nacimiento, en Italia es considerado más un tema simbólico, pues en el resto de sus documentos solo registra Ilenia.