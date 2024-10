Prepárese, Enel Colombia implementará la factura electrónica a partir del 1 de noviembre

La compañía de energía habilitó en su página web un registro dirigido a clientes de segmentos residenciales, empresariales y gubernamentales que necesiten la factura electrónica a su nombre - crédito Enel Colombia

Con el propósito de dar cumplimiento de la normativa vigente de la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para los servicios públicos domiciliarios, Enel Colombia se prepara para aplicar la facturación electrónica, que será emitida a partir del 1 de noviembre de 2024.

Los clientes, personas naturales o jurídicas, que requieran la emisión del documento a su nombre, podrán efectuar el debido registro en la página https://www.enel.com.co/es/facturacion-electronica.html para así recibir el documento por medio de correo electrónico.

Los usuarios de Bogotá y Cundinamarca reciben en la actualidad una factura (documento equivalente) que puede ser entregado de manera física o virtual. Este proceso abarca varias etapas: la validación, el reporte, la emisión y finalmente, la entrega del documento.

La compañía de energía habilitó en su página web un registro dirigido a clientes de segmentos residenciales, empresariales y gubernamentales que necesiten la factura electrónica a su nombre, con el propósito de respaldar costos, gastos y deducciones para efectos contables y tributarios. Este proceso permite que los usuarios registrados reciban, a partir del 1 de noviembre de 2024, el documento equivalente electrónico emitido por la Dian junto con su representación gráfica. Esta versión incluye información sobre la tarifa aplicada, el consumo, el periodo de liquidación y los cobros por otros productos y servicios.

El documento, equivalente electrónico, conservará la misma información de la factura actual, añadiendo un código QR y un Código Único de Documento Electrónico (Cude), que servirán como identificadores del documento, según lo establece la Dian. La representación gráfica llegará al correo electrónico registrado en formato .pdf, mientras que el documento equivalente de la Dian se enviará en formato .xml.

Para los clientes que no hagan el registro en la página web de la compañía, continuarán recibiendo la factura por el canal seleccionado de manera previa, ya sea en formato físico o virtual.

De acuerdo con la empresa de energía, no habrá modificaciones en la tarifa aplicada, el consumo, los periodos de liquidación, disposiciones de ley como el consumo de subsistencia y contribuciones, recaudos como el servicio de aseo o alumbrado público, y otros productos o servicios del portafolio de Enel X, Crédito Fácil o de terceros. Los canales de pago y de atención al cliente, tanto presenciales como digitales, seguirán operando de manera normal al momento de realizar la implementación de la nueva normativa.

Qué propósito tienen estos cambios

Por disposición de la Dian, el modelo de facturación pasa ahora del formato físico al digital, con lo que se amplía también a otros sectores, como el de los espectáculos.

Este cambio en la manera de facturar los servicios públicos está ligado con la Resolución 000165 del 1 de noviembre de 2023, así como también los tiquetes de pasajes aéreos, los pagos de peajes, las boletas de ingreso a espectáculos públicos, entre otros.

Así, la Dian, por medio de la Resolución 008 de 2024, determinó que el cambio en la forma de facturar esos y otros servicios iniciaría el 1 de mayo e irá hasta el 1 de noviembre de 2024, comenzando por los grandes contribuyentes (desde mayo), seguidos por los declarantes del impuesto sobre la renta que no tengan a calidad de grandes contribuyentes (desde junio), los no declarantes del impuesto sobre la renta y los sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas (desde julio).

Por ende, el siguiente grupo de contribuyentes que debe iniciar con la aplicación de la factura electrónica corresponde a las empresas de servicios públicos, que empezaron desde el 1 de agosto de 2024, acorde al calendario que estableció a la autoridad tributaria.

Finalmente, el cambio a la facturación digital no modifica la obligación de los consumidores de efectuar los pagos en las fechas establecidas por cada empresa. Los pagos podrán seguir haciéndose en los distintos puntos físicos disponibles o mediante cualquier canal electrónico.