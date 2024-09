Paloma Valencia elogió el discurso del presidente Javier Milei en la ONU: “Me encantó”

Paloma Valencia destacó los cuestionamientos que el presidente de Argentina, Javier Milei hizo con respecto a la ONU- crédito Colprensa

En la sede de la Onu en Nueva York, el presidente argentino, Javier Milei, dio un discurso en el que arremetió contra el organismo multilateral, acusándolo de haberse desviado de sus principios rectores originales.

Según su intervención, Milei aseguró que la ONU se ha convertido en un ente dedicado a impulsar una doctrina ideológica mundial, en particular a través de la denominada Agenda 2030, la cual tildó de “programa de gobierno supranacional de corte socialista”.

El discurso del presidente argentino llamó la atención en sectores cercanos políticamente a Milei en Colombia. Tal fue el caso de la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, que en su cuenta de X elogió el discurso de Milei. “Me encantó”, escribió la legisladora de oposición.

La legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República, compartió un fragmento del discurso de Milei en particular. En este comentó que: “Estamos ante un fin de ciclo. El colectivismo y el postureo moral de la agenda woke se han chocado con la realidad y ya no tienen soluciones creíbles para ofrecer a los problemas reales del mundo. De hecho, nunca las tuvieron. Si la Agenda 2030 fracasó, como reconocen sus propios promotores, la respuesta debería ser preguntarnos si no fue un programa mal concebido desde el inicio. Aceptar esa realidad y cambiar el rumbo. No se puede pretender persistir en el error redoblando la apuesta de una agenda que ha fracasado”.

Y agregó que: “Siempre ocurre lo mismo con las ideas que vienen de la izquierda: diseñan un modelo acorde a lo que el ser humano debería ser según ellos y, cuando los individuos actúan libremente de otra manera, no tienen mejor solución que restringir, reprimir y coartar su libertad. Queremos expresar oficialmente nuestro disenso sobre el Pacto del Futuro firmado el día domingo e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en el disenso de este pacto, sino en la creación de una nueva agenda para esta noble institución: la Agenda de la Libertad”.

En ese sentido, la congresista contraria al Gobierno de Gustavo Petro, Paloma Valencia comentó sobre estas palabras que Milei llamó a defender la libertad y la democracia de manera activa, dejando atrás la neutralidad y abrazando la idea de que estos valores fundamentales deben ser promovidos y protegidos a nivel global. Con entusiasmo, Valencia subrayó la importancia de este enfoque, valorando el énfasis en la libertad y la democracia como “imperativos” para el desarrollo de las naciones.

“Me encantó el discurso de @JMilei proponiendo una nueva agenda para la ONU: la defensa de la libertad. No más neutralidad; defender la democracia y la libertad es el imperativo. Viva la libertad, carajo”, escribió Valencia en su cuenta de X.

Por otro lado en el fragmento que compartió del discurso de Milei, el presidente argentino también comentó que Argentina abandonará su histórica postura de neutralidad para situarse al frente de la defensa de la libertad. Citando a Tomás Paine, quien afirmaba que aquellos que desean disfrutar de las bendiciones de la libertad deben estar dispuestos a soportar el esfuerzo de defenderla, Milei instó a los argentinos y a los ciudadanos del mundo a unirse en esta lucha. Y concluyó su intervención diciendo: “¡Viva la libertad, carajo!”.

No obstante, las el presidente argentino no solo recibió aplausos desde Colombia, pues, para muchos el jefe de Estado de Colombia, Gustavo Petro le lanzó una pulla a Milei en la ONU.

En su intervención, el jefe de estado criticó el lema más popular del líder argentino “viva la libertad carajo”, señalando que quienes lo pronuncian con entusiasmo lo hacen desde una posición de poder que impone prohibiciones y censura.

“Ellos pagan las campañas, ellos son los dueños de los medios de comunicación, ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película “No mires arriba”, ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado”, comentó el presidente Petro.

En el primer discurso del presidente Gustavo Petro ante la asamblea general de la Organización de las Unidas (ONU), en septiembre de 2022, anunció el cambio de la política de drogas - Crédito Cortesía Presidencia