La irónica respuesta de Shaira a pregunta sobre si le han propuesto matrimonio: “Me han querido casar”

Shaira Peláez, recordada por su participación en el Factor XS, programa musical en el que deslumbró con la interpretación de Cucurrucucú Paloma, de Pedro Infante, dejó atrás la imagen de esa niña tierna y se transformó en una despampanante mujer de 21 años. Actualmente, la cantante forma parte de la obra de teatro musical Mujeres a la plancha y también trabaja en sus proyectos artísticos en solitario.

En agosto de 2024, Shaira sorprendió a sus seguidores con la noticia de su deseo de convertirse en madre, a pesar de que no se le conoce pareja todavía. Aunque inicialmente aseguró que se sentía muy joven para eso, no descartó que esto ocurriera en unos años “cuando tenga una buena estabilidad y un buen hombre a mi lado”.

Como es habitual, la artista es bastante activa en sus redes sociales, en las que constantemente interactúa con sus seguidores, al responder algunos interrogantes sobre su vida privada y profesional. En medio de la dinámica de preguntas y respuestas, la joven reveló si en algún momento de su vida le habían propuesto matrimonio, pero su respuesta causó risas por la ironía que venía impresa en esta.

Un contundente “sí” fue suficiente para que sus seguidores salieran de dudas sobre su situación sentimental. Sin embargo, en video agregó un audio que dio un contexto adicional a su afirmación, con la reacción de un personaje de la producción de Chepe Fortuna que hacía referencia a que no ve necesario que esto ocurra por el momento. “Me han querido casar, comprometer y yo no estoy lista para eso”, mencionó.

Esta respuesta estaría ligada con unas declaraciones que entregó en el pasado, cuando afirmó que llegó a hablar de matrimonio con Cristian Nodal, cuando estalló el escándalo de su infidelidad con la también cantante Ángela Aguilar.

Según la colombiana, cuando ella tenía 14 años y Nodal 18, se prometieron una relación futura. “Al principio hablamos mucho y con él habíamos dicho que nos íbamos a casar en seis años. Nosotros hablábamos y teníamos mucha química”, explicó la artista en declaraciones que no tardaron en hacerse virales.

¿Cuántas cirugías se ha realizado Shaira?

En otra actividad en su perfil de Instagram, la cantante respondió de forma abierta al persistente interrogante de sus seguidores sobre los procedimientos estéticos a los que se ha sometido.

A modo de sarcasmo, la artista respondió el interrogante a sus seguidores, y enumeró la “supuesta” cantidad de intervenciones quirúrgicas a las que se ha sometido. “Yo tengo tetas, culo, labios, ojos, de todo, todas las cirugías del mundo”, dijo.

Aunque luego también aclaró que solo ha pasado por una rinoplastia debido a un tema funcional y aprovechó para que este llevara un componente estético. Lo anterior, debido a una lesión en la nariz que sufrió cuando era niña. “Últimamente, si me han estado preguntando esto, pero la verdad es que tengo solo una cirugía que fue funcional y estética, que fue la rinoplastia”, agregó.

Debido a la insistencia de su comunidad de fans, la cual acumula más de un millón en la red social, la santandereana publicó unas fotografías de cuando era pequeña para comprobar que no se ha realizado más intervenciones. “De niña era muy traviesa y me tocó hacerme ese procedimiento, pero no más, no me he inyectado los labios, ni me he puesto ácido hialurónico, ni nada, ni masajes me hago para que sepan”, enfatizó.

Desde su participación en Factor X, la santandereana ha evolucionado no solo como profesional de la música ranchera y de despecho, sino también como figura pública que incursiona en el ámbito empresarial.