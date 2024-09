Paola Turbay se accidentó en España: sufrió heridas en su rostro

La actriz tuvo un accidente en España - crédito @paolaturbay/Instagram

La exreina de belleza Paola Turbay compartió en sus redes sociales que, en medio de un viaje a España junto a la actriz Alejandra Azcárate, sufrió un accidente en su rostro. La también comediante y presentadora Azcárate compartió en su cuenta de Instagram un video en el que su amiga y colega tenía una bolsa de hielo en el lado izquierdo de su cara.

Turbay compartió que estaba en búsqueda de unas pastillas en su cuarto de hotel, pero decidió no prender la luz y se dirigió al baño para abrir el mueble, donde se almacenan artículos personales, y se golpeó fuerte con una de las gavetas.

“Iba a buscar unas pastillas y en esos cuartos hay que meter la llave para prender la luz, entonces no quise prender la luz, y fui por el por el estuche del baño y al agacharme ¡pum! Me di contra eso”, explicó la presentadora en un video publicado por si colega Alejandra.

La exreina que representó a Bogotá en el Concurso Nacional de Belleza se mostró preocupada por las complicaciones que podrían salir en su rostro después del golpe: “¿Se ve o no se ve? Me va salir un morado”, preguntó y la comediante le respondió: “Obvio, te diste duro. Ya tienes un morado, ya lo tienes”.

Además, Alejandra aprovecho para regañar a su amiga: “Esto es para que entiendas que eres un adulto mayor y debes encender la luz Paola”, pero ella se defendió: “No, no necesariamente. Yo me defiendo sin luz”.

El golpe de la exjurado del programa Colombiana tiene talento en los años 2012 y 2013 preocupó a sus seguidores, así que montó un video explicando la situación con más detalles: “Si vieron la historia de Alejandra Azcárate, de esta mañana, se dieron cuenta el totazo que me pegué ¡Ahí va! Que me han preguntado que cómo va el ojo. Mi primer pistero, mañana bajará por acá”, expresó mostrando su cara en un clip compartido en la red social Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores.

El viaje de Turbay y Azcárate es junto a dos amigas más; la artista plástica y visual Daniela Naranjo y la empresaria Sandra Celix. Las cuatro decidieron emprender una travesia en Barcelona, España, recorriendo las bodegas del viñedo de la Familia Torres, “una dinastía española que durante años se ha encargado de producir vinos exquisitos”, explicó la presentadora y modelo bogotana.

Las actrices se encuentran disfrutando del recorrido probando vinos exquisitos. Aunque Azcárate reveló que al principió no estaba convencida de realizar este viaje: “Alguien hace poco me sugirió hacer un plan en búsqueda de bienestar. La propuesta me llamó la atención pero la decliné porque las actividades tan serenas de entrada me resultaron muy aburridas. Sin embargo la idea me quedó sonando y decidí crear mi propio programa con el fin de elevar el ánimo a su máxima expresión”.

“¿Qué consideré necesario? Reunirme con buenas amigas, empacar una pequeña maleta, conversarle al hígado de forma apacible para pedirle compasión y ponerme a disposición absoluta del vino. Aquí estoy, mal acompañada como corresponde, con toda la actitud para perder la noción del tiempo y lista para dejarme sorprender. Estar abierta al gozo es una auto invitación cargada de bondad, por eso a partir de este momento me declaro en poder de Todo Wine con el fin de disfrutar un recorrido maravilloso por las bodegas Familia Torres”, escribió en una publicación de su Instagram junto a una fotografía del comienzo de esta aventura.