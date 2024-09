Esta es la razón por la que Caterine Ibargüen lloró en ‘MasterChef Celebrity’

La deportista lloró cuando presentó su plato en el reto de salvación en ‘MasterChef Celebrity’ - crédito Canal RCN

Caterine Ibargüen, la destacada atleta colombiana y medallista olímpica, está participando en la sexta temporada de Masterchef Celebrity.

La antioqueña, conocida por sus logros en el atletismo, especialmente en salto triple, ahora muestra sus habilidades culinarias en el popular programa de televisión del Canal RCN. A lo largo de los episodios, ha demostrado su competitividad y superación, características que también la han llevado a destacarse en la cocina.

Caterine Ibargüen recibió críticas de los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina en un desafío de eliminación - crédito Canal RCN

Su participación ha generado gran interés entre los seguidores del reality de gastronomía y sus admiradores, quienes la apoyan en este nuevo desafío fuera de las pistas deportivas.

Sin embargo, todo no ha sido fácil para la deportista puesto que en el reciente capítulo la exatleta olímpica no pudo contener las lágrimas después de presentar su plato durante un reto de salvación y recibir críticas por parte de los chefs.

En esta ocasión, los concursantes debían preparar platos con tres ingredientes seleccionados a ciegas. Ibargüen, con una mezcla de coco, pepino y lulo, se enfrentó dificultades durante la preparación.

A pesar de sus esfuerzos, Caterine Ibargüen no pudo finalizar el arroz de coco y rompió en llanto - crédito Canal RCN

“Yo escogí el coco, escogí un pimentón que me salió pepino y escogí un lulo y aquí les presento un plato que he llamado tres para tres, tiene tres ricos chips de plátano con un encocado a base de pepino porque lo hice en brunua (un tipo de corte)”, explicó la medallista.

Pese a sus esfuerzos, no logró finalizar el arroz de coco, por el cual recibió comentarios negativos por los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Adria Marina. A su paso al atril, Caterine recibió elogios por el sabor de su plato, aunque fue destacado que era demasiado sencillo para los estándares del reto: “Esa salsa de lulo es un hit, gracias”, expresó el chef bogotano y el cartagenero, por su parte, agregó: “Aquí pasa algo Cate, el plato es delicioso, pero puede ser muy sencillo. Muchas gracias”.

La frustración por no haber conseguido completar su receta visiblemente afectó a la deportista, que rompió en llanto ante la evaluación de los chefs: “Yo lloro mucho, así como soy de grande lloro largo”, expresó la antioqueña.

Claudia Bahamón y Adria Marina consolaron a Caterine Ibargüen tras su emotivo momento en el programa - crédito Canal RCN

La presentadora Claudia Bahamón se acercó para consolar a la antioqueña, pidiéndole que no llorara. La chef Adria Marina también intervino, preguntándole a la atleta cómo se sentía, con humor, Caterine respondió: “es que el pepino hace como de cebolla y me pone a llorar” y la mexicana le contestó: “Oye, yo en el restaurante a veces lo utilizo como excusa me pongo a picar cebolla para darle con todo (...) bueno Cate, tienes buena cocción de los camarones, buena salsa, aquí solo me falta una guarnición”.

Sus compañeros y demás participantes del programa mostraron su apoyo. Vicky Berrío corrió a darle un abrazo y consolarla, mientras que otros compañeros le aplaudieron desde el balcón y la elogiaron por su esfuerzo: “Kate está realmente angustiada (...) ella tiene mente de competidora y se debe estar dando más duro que cualquiera”, expresó Domica Duque y Juan Pablo Llano agregó: “Hay frustración de que no te salgan las cosas es muy competitiva Cate (...) está frustrada y cuando la frustración sale se manifiesta de muchas maneras”. Mientras que el comediante Franko Bonilla comentó: “Téngale cuidado a una campeona mundial o una medalla de oro que tenga un mal salto porque al día siguiente llega es rompiendo como saben competir y tienen un corazón de oro “.

La actriz también lloró en el reto de salvación - crédito Canal RCN

Otros participantes también enfrentaron dificultades en el mismo reto del programa, como Carolina Cuervo que también lloró en el atril al hablar de la complejidad humana: “En lo difícil que es respirar (...) se nos olvida respirar y yo creo que estar acá es eso, es aprender a respirar”. Vicky Berrío, Paola Rey y Jacques Toukhmanian, conocido como ‘Jacko’, presentaron sus platos ante los exigentes jueces. Mientras que Vicky obtuvo comentarios críticos pero constructivos, ‘Jacko’ recibió el “pin de la inmundidad” porque fue el peor plato del desafío y Paola tuvo la salvación del reto.