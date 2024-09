Sebastián Yatra llegará a Broadway: el colombiano protagonizará la obra “Chicago”, en el mismo papel que interpretó Richard Gere

Sebastián Yatra debutará en Broadway en Chicago - crédito Europa Press

El cantante colombiano Sebastián Yatra, una de las figuras más destacadas de la música latina, ha dado un paso más en su carrera al anunciar su debut en Broadway.

A partir del 25 de noviembre de 2024, Yatra se unirá al elenco del icónico musical Chicago, en el cual le va a dar vida al papel de ‘Billy Flynn’ en el legendario Ambassador Theatre de Nueva York. Su participación se extenderá hasta el 22 de diciembre, un período en el que se espera que su presencia en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo marque un hito en su trayectoria artística.

Debido a que Sebastián Yatra es conocido a nivel nacional e internacional por su fusión de baladas románticas, pop latino y reguetón, ha podido conquistar millones de corazones alrededor del mundo y ganar múltiples premios. Así mismo, su versatilidad y carisma también lo han convertido en un ícono global.

En declaraciones recientes, Yatra expresó la inmensa emoción que siente al dar este nuevo paso en su carrera.

“Llegar a Broadway era algo que ya me había imaginado, pero parecía imposible y ahora que se está haciendo realidad en Chicago, que es un espectáculo tan icónico, es algo que me llena de mucha emoción. Este es un compromiso que requiere mucha disciplina y no veo la hora de aprender mucho del elenco y el equipo técnico”, comentó el cantante.

Además, recordó cómo hace años, al asistir a una presentación de Evita en Broadway protagonizada por Ricky Martin, se sintió profundamente inspirado al ver a un latino en un papel principal en inglés.

El debut de Sebastián Yatra en Broadway promete ser un evento imperdible, no solo para sus fanáticos, sino también para los amantes del teatro musical. Su versatilidad, carisma y talento indudable auguran un éxito en su nueva faceta como actor en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo.

El elenco actual de Chicago también incluye a Charlotte d’Amboise como ‘Roxie Hart’, Robyn Hurder que le dará vida a ‘Velma Kelly’, Orfeh será la matrona ‘Mamá' Martin, Red Concepción estará como ‘Amos Hart’ y R. Lowe como Mary Sunshine.

Qué es ‘Chicago’, el musical en el que se presentará Sebastián Yatra

Se ha convertido en el musical estadounidense de mayor permanencia en la historia de Broadway, ha sido un fenómeno cultural desde su estreno, el cual se hizo en el Richard Rodgers Theatre el 14 de noviembre de 1996, donde permaneció hasta febrero de 1997.

Luego de eso, se trasladó al Shubert Theatre y se representó en ese teatro hasta el 26 de enero de 2003. Sin embargo, la reposición se reabrió en el Ambassador Theatre el 29 de enero del 2024, que es en donde se va a presentar Sebastián Yatra.

La producción, que ha ganado seis premios Tony, incluido el de mejor reestreno de musical en 1997, y un premio Grammy a la mejor grabación de elenco musical, sigue siendo un referente en el teatro musical. Bajo la dirección del galardonado Walter Bobbie y con coreografías de Ann Reinking, Chicago ha mantenido su relevancia gracias a la calidad de su producción y al talento de quienes lo interpretan, lo que hace que la llegada del cantante colombiano sea más emocionante para el público y los expertos.

La llegada de Sebastián Yatra a Broadway no solo refuerza su estatus como un artista multifacético, sino que también subraya la creciente presencia y relevancia de los artistas latinos en la escena internacional.

“Llevaba mucho tiempo guardando este secreto, pero por fin les puedo contar que voy a ser protagonista en Broadway. [...] No me dejo de sorprender y de agradecerle a la vida por estas oportunidades tan especiales, recuerdo haber ido a ver a Ricky Martin en Evita hace 12 años antes de lanzarme como artista, y ahora estar a punto de vivir ese mismo sueño, me vuela la cabeza”, escribió el colombiano en su perfil de Instagram cuando les dio la noticia a sus seguidores.