En Cali remolcaron una moto sobre otra para “ahorrarse lo de la grúa”

Aun entre varios, fue difícil arrancar - crédito @madeincali.ve / TikTok

En redes, los caleños se preguntan qué tienen en la cabeza los infractores de la Sucursal del cielo, tras conocer el video en el que dos hombres intentan remolcar una motocicleta sobre otra, con ayuda de otros dos sujetos, en una vía principal.

En la grabación, difundida ampliamente a través de plataformas como X y TikTok, se ve cómo entre el conductor y el parrillero logran ubicar la segunda moto, de lado, y luego intentan mantener el equilibrio para poder avanzar en su scooter.

Conductor y parrillero estuvieron a punto de perder el equilibrio en más de una ocasión - crédito @madeincali.ve / TikTok

“Another day in Cali. llevando una moto sobre otra moto y atrás el copiloto. son cosas que solo se ven aquí en Cali, Colombia ¿Cuál es esa técnica, mi papa? ¿Será que logra arrancarla?”. Se necesita equilibrio, peor no dejan de ser unos salvajes... unos salvajes”, se escucha decir al hombre tras el teléfono con el que se realizó la toma, mientras, con mucha dificultad, intentan poner el vehículo en marcha.

Y es que, semejante hazaña o falta de sensatez, parecía imposible sin ayuda. Tanto que otros dos hombres que, al parecer, iban en un vehículo color rojo, se bajaron para ayudarlos y darles un “empujoncito” con el que pudieran arrancar.

La denuncia con el video no pasó desapercibida en las redes sociales, en donde los caleños se preguntan si llegaron o no a su destino y en qué momento les pareció buena idea “ahorrarse lo de la grúa” así:

“Cosas que solo pasan en GTA Cali”, “Cali es Cali”, “Ojala no se la estuvieran robando”, “Si no eres de Cali, no lo entenderías”, “Esos son los indignados con los retenes”, “Mi bella Cali”, “Simplemente Cali”, “Esto es Caliwood”, “¿Pero a la gente qué le pasa?”, “Después se enojan si les ponen una multa”, “Moto al cuadrado”, “Hay talento, solo falta apoyarlo”,

Motos que sobrepasen sus dimensiones de carga podrían enfrentarse a cuantiosas multas en Colombia:

Colombia cuenta con una serie de normas estrictas respecto al transporte de enseres domésticos para garantizar la seguridad vial y proteger la vida de los usuarios. Según el Ministerio de Transporte, solo vehículos específicos, que cumplan con ciertas condiciones técnicas, están autorizados para realizar este tipo de traslados. Aquellos que incumplan estas normativas pueden enfrentar severas consecuencias, que incluyen multas, retención de la carga y la inmovilización del vehículo. La legislación también puede imponer la prohibición temporal o permanente de realizar este tipo de trabajos.

En Antioquia se les vio a dos motociclistas transportando una estufa - crédito Denuncias Antioquia

Desde el Ministerio de Transporte insistieron en que estas medidas para mantener el orden en las carreteras y prevenir accidentes. Un portavoz enfatizó: “Hacemos un llamado a la ciudadanía para que utilice únicamente los vehículos debidamente autorizados para el transporte de enseres domésticos.” Este proceso de autorización implica diversas inspecciones y certificaciones para asegurar que los vehículos estén en condiciones óptimas y cumplan los estándares de seguridad necesarios.

La retención de la carga no solo supone una sanción económica, también pérdidas de tiempo significativas para aquellos afectados. El incumplimiento de las normas puede resultar en multas considerables y en modos efectivos de disuasión como la inmovilización del vehículo. Un agente de tránsito comentó: “La inmovilización del vehículo es una herramienta efectiva para reducir el número de infracciones y garantizar la seguridad vial”.

En Bogotá, dos motociclistas fueron sorprendidos transportando los soportes de una cama- crédito @OscuraColombia

Para quienes planeen mudanzas, es crucial verificar que el vehículo destinado al traslado de sus enseres esté debidamente autorizado. Consultar las listas y datos proporcionados por las autoridades locales puede evitar complicaciones legales y administrativas.

Las medidas tienen como objetivo proteger a quienes están directamente involucrados en el transporte de cargas domésticas y también a todos los usuarios de las vías en Colombia. Así, se busca reducir los riesgos asociados con el transporte de estos artículos. Con información sobre estos controles y su importancia, se pretende concienciar a la ciudadanía de la necesidad de cumplir con las normativas para contribuir a una mayor seguridad vial.