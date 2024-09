“El dolor puede ser un maestro muy severo, aunque es un maestro con gusto”: Daniel Habif

Daniel Habif, conferencista, autor, y emprendedor mexicano - crédito Cortedía Daniel Habif

Daniel Habif, conferencista, autor, y emprendedor mexicano conocido por sus charlas motivacionales y su enfoque en el desarrollo personal y profesional llega a Colombia con su gira “Ascender”. Visita varias ciudades del país y abre segunda fecha en Bogotá tras su sold out del 4 de septiembre.

Habif ha ganado popularidad en América Latina y otras regiones de habla hispana gracias a su estilo apasionado y emotivo que combina elementos de espiritualidad, psicología y experiencias de vida personal. Además, se ha convertido en una figura sumamente influyente en el mundo de habla hispana. Con más de 9.1 millones de seguidores en sus redes sociales y un canal de YouTube con millones de vistas.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

En entrevista con Infobae Colombia, Daniel Habif habla de cómo “Ascender” logrará transformar la vida de las personas y por qué sacudirá los cimientos de la gente.

“Ya no es una conferencia, esto contiene la base sólida de la de la inspiración del arte, de la ciencia. Está mucho más enfocado a hacer un show que trastoque los cinco sentidos de del espectador y es mucho más corto. La conferencia dura tres horas, tres horas y media. Tiene el toque de la música, el toque de la poesía y el toque integrativo del público arriba del escenario. Los visuales son completamente diferentes y eso lo hace una experiencia más inmersiva y también más integral.

“Esto considero, es una receta de cosas diferentes, que no se ha presentado en ningún lado, sin tratar de ser de ninguna perspectiva ni tampoco pretencioso y al mismo tiempo va a generar mucho cambio. Creo que va a sacudir los cimientos de la de la gente y de las personas que forman parte del proyecto”.

Habif afirma que las personas que asistan al evento se van a llevar herramientas muy efectivas para una transformación y tendrán un punto de inflexión en quien lo presencie porque no es para gente que solamente está pasando un derrumbe o una transición.

“No es para gente que solamente está pasando un derrumbe o una transición a un desierto complejo en la vida, sino es para quien está en búsqueda, es para quien está en un vacío, es para quien está en una duda o es para quien quiere provocar algo completamente diferente en su en su vida”, dice Habif.

Ascender tiene el toque de la música, el toque de la poesía y el toque integrativo del público arriba del escenario - crédito Instagram oficial Daniel Habif

¿Dentro de esa mezcla de cosas que vamos a ver en este evento, cuál es la que puede llegar a conectar de manera significativa al público para su transformación?

Daniel Habif: la curación: la curación que va mucho más allá de lo de lo físico, ese estado en el dolor que ya no controla ni domina tu vida, ni tus opiniones, ni tus creencias, ni tus en tus convicciones. Hay una verdad que todos compartimos y esa verdad es que en muchas ocasiones en el sufrimiento del derrumbe no siempre salimos siendo mejores, sino todo lo contrario, a veces realmente salimos cansados y no siempre las lecciones del dolor son muy claras porque el dolor puede ser un maestro muy severo, aunque es un maestro con gusto, no siempre es benevolente y creo que es importante que el individuo tenga la capacidad de encontrar rutas y senderos que no siempre son los más bonitos, pero para poder hacer un cambio de naturaleza,

Lo interesante del quebranto es que cuando nos rompemos y nos empezamos a reconstruir vamos tomando piezas, pero no siempre quedamos igual. Es como cuando armas un juguete, lo desarman, lo quieres volver a armar y te empiezan a sobrar piezas y ese es el tema de la reconstrucción a veces esa pieza puede ser una persona, a veces esa pieza es un trabajo.

Y muchas ocasiones del ser humano quiere ser igual que ayer, la intención es que ya no te obligues a ser igual que ayer, ni mejor ni más fuerte, simplemente una nueva naturaleza. Entonces creo que es comprender algo que parece tan sencillo, que es brutalmente complejo, porque está en nuestra cabeza, pero no entendemos del todo cómo hacerlo, entonces creo que ya estamos esperando todos. Siempre estamos esperando mejores momentos en la vida, pero hay que provocar esos momentos. El acto de levantarse y sacudirse el polvo es brutalmente abrumador y hay personas que les cuesta mucho trabajo levantase de la cama. Levantarte nada más de la cama, es un acto casi heroico, yo he estado ahí. Lo que quiero es que las personas salgan de ahí más ligeras.

Lo que una vez fue esencial para ti ahora es completamente innecesario. Es decir, tu antiguo yo estaba construido para un mundo diferente, pero ese mundo ya no existe o por lo menos es un mundo que ya no te reconoce porque tú ya lo entiendes de todo. Entonces necesitas parar, hacer una pausa, re contemplar resignificar y reconsiderar, cuáles son los caminos que estás tomando y qué es lo que en realidad se te enciende en el alma.

"Lo interesante del quebranto es que cuando nos rompemos y nos empezamos a reconstruir vamos tomando piezas" - crédito VisualesIA

¿De qué van a hablar con el público?

D.H: vamos a hablar de las heridas, vamos a hablar de los traidores, de las de los narcisistas, de los manipuladores, vamos a hablar de qué significa hacer el amor, de qué es la intimidad, de qué son los celos, que es la familia, cuánto dolor puede haber en un abandono de un padre, de una madre, vamos a hablar de cosas que nada más están en la en la parte más este delgadita de la dermis, sino que se meten a los a los sótanos de nuestra vida.

¿Hay un método para cambiar ese “chip” de las personas ante la negación al cambio, ante la negatividad? Hay una forma para que la gente pueda tener ese potencial para salirse del quebranto?

D.H: Si la mente tiene la capacidad de modificar su propia genética, también tenemos la capacidad de desinstalar nuestro software y volver a colocarlo.

No somos una computadora, o sea, no todos funcionamos de la misma de la misma manera, no es que existe una receta cada quien tiene que encontrar su propio sazón. Lo que sí es analizar, si nuestro cambio no sucede porque hay una necedad. Uno se puede equivocar una vez y creo que un error nuevo no es considerado error, dependiendo del contexto, pero por lo regular uno dice bueno me equivoqué por primera vez en esto; ya si te equivocas dos veces pues en ti habita cierta terquedad. Hasta el momento, es una terquedad sana, ya si es una tercera vez, eso es una necedad, ya si hay una cuarta, eso no es una necedad, eso es una soberbia y si hay soberbia hay un vicio y si hay un vicio necesitas desinstalar ese software o a veces no necesitas desinstalar esos software, sino hacer un cambio de hardware por completo. Hay gente que dice bueno, pasa la página, no? Tú no estás pasando la página, tú le estás cambiando el libro completo.

Para tener esos actos de conciencia uno tiene que caer en humildad. A veces el dolor nos da personalidad nos da identidad y vamos por la vida hablando de nuestro dolor porque es la única plática que tenemos, primero porque hemos olvidado hace un montón de tiempo lo que es la alegría. Hay gente que ya no se acuerda que es estar alegre y es difícil, primero porque hay unos contextos que son muy opresivos y sobre todo nuestro continente. Entonces estoy tratando de que en ningún momento yo sea insensible, pero la verdad es que todos tenemos una responsabilidad absoluta de con este fideicomiso llamado, vida.

A la gente no le gusta pedir ayuda porque se sienten débiles y es todo lo contrario, hay que ser muy valiente para decir me estoy muriendo, me pueden ayudar, por favor?, pero una vez más el ego o la soberbia te dice, tú puedes solito. Estamos aplaudiendo la autosuficiencia, ‘todo mundo puede hacer las cosas solo y eso es una mentira’ el ser humano necesita de otro. Sí crees que no necesitas a nadie tu mundo es chiquitito, pequeñito.

A la gente no le gusta pedir ayuda porque se sienten débiles y es todo lo contrario - crédito visualesIA

¿Nos puedes dar algunos ‘tips’ para controlar las emociones, para ver con más positivismo la vida?

D.H: yo te voy a te voy a dar uno, es uno muy potente: cuestiónate. A veces tenemos la creencia de que uno está libre de cuestionarse a sí mismo y eso es uno de los más grandes errores. Hay personas que se consideran a sí mismas obras completas, es decir, personas establecidas, logradas, creen que han alcanzado, digamos un estado de suficiencia que los exime de cualquier tipo de introspección o de cualquier tipo de autocrítica. Una postura no puede ser solo la arrogancia que hay en tu vida, sino una postura de temor de la cual no eres consciente del todo, porque enfrentarte a las verdades incómodas de ti es ‘muy heavy’. La autocomplacencia nos ha hecho mucho daño

Aparte es un escudo contra el crecimiento personal. Entonces todo aquello que te exima de auto criticarte, hacerlo con misericordia, hacerlo con amor, con prudencia, pero caer en la autocomplacencia es un obstáculo horrible. Mi recomendación es reconsidera tu relación con la autocrítica y con la introspección, te tienes que sentar contigo mismo. Tú te acuerdas de en las películas cuando ponen un foco así y están interrogando al al supuesto al malo? uno tiene que hacer eso consigo mismo todos los días de su vida sin ser un verdugo, pero la verdad es que el principal sospechoso del derrumbe de tu vida eres tú.

No es: es que mamá, es que mi socio, es que mi amigo, es que el novio, pero si lo escogiste tú no? es que había un vacío en mí y tengo ‘Daddy issues’. Pero hay cosas de las que uno no es consciente del todo por eso uno tiene que preguntarle al otro y tú cómo me ves? No mira, yo te veo que te estás convirtiendo en un monstruo. Mira, yo te veo cada día más necio, más soberbio o más solitario ; si uno no pregunta, no tiene puntos de comparación, no hay ningún parámetro como para decir, ok, tengo que revaluar lo que estoy haciendo pero uno tiene la fortuna de estar acompañado de gente que lo quiere que te dice, mira en tu cabeza suena muy bien lo que tú dices pero tus hechos dicen otra cosa.