“El cirujano que me operó estaba borracho”: Epa Colombia tuvo que volver al quirófano por grave error

Epa Colombia reveló que su primera rinoplastia la hizo un cirujano borracho - crédito @epa_colombia/ Instagram

Desde sus redes sociales, la reconocida empresaria de keratinas e influencer, Epa Colombia, reveló la dura razón por la que tuvo que volver al quirófano para que le arreglaran su nariz, pues sorprendió a sus seguidores publicando unas fotos dentro del quirófano mientras le realizan una segunda rinoplastia.

Sin embargo, algunos de sus seguidores más fieles recordaron que varias veces ha confesado que se operó la nariz, por lo que despertó la curiosidad de una segunda intervención. Por esa razón, la creadora de contenido les explicó a sus seguidores que se trataba de una intervención para corregir la rinoplastia anterior.

“Te quiero confesar algo. Hace siete años me operaron por publicidad y recuerdo que el cirujano que me operó estaba borracho y me hicieron muchas maldades, pero yo los perdono porque eso al fin y al cabo fue por publicidad”, dijo la empresaria mientras explicaba a sus seguidores el nuevo procedimiento que se iba a hacer.

La creadora de contenido se volvió a operar la nariz - crédito @epa_ colombia

“Esta nueva cirugía sí la pagué yo, y eso que ustedes veían como si fuera un moco dentro de la nariz no lo era. Lo que pasó es que por dentro la piel se hundió y quedó así, eso fue terrible”, explicó la creadora de contenido, dando a entender que notó esas deformidades meses después de la cirugía.

Además, recordó los graves problemas que también tuvo con el procedimiento que se realizó en su mentón, pues hace unos días confesó que el hueso que le pusieron terminó deformándose. “Otra confesión: todos los meses me tenía que aplicar ácido hialurónico para mantener ese mentón tan horrible, porque el mentón se me subió y me lo tapaba. Les digo que Epa Colombia se va y llega una nueva más radiante y apoteósica”.

La influencer dijo que su mentón también fue intervenido por una deformación que tenía - crédito @epa_kera100k/Instagram

En el video de la influencer, confesó que se sometió a la extracción del ácido hialurónico que se inyectó en los últimos años, con el que intentaba recuperar la forma natural de su nariz. Sin embargo, asegura que por más que varios doctores intentaron, siempre tuvo una deformidad en una aleta de su nariz. “Por eso es que los cirujanos en Colombia no deberían tomar, y con el mentón es lo mismo. Por eso me tocaba reírme un poco torcida para que no se me viera deforme la cara, porque además eso me dejó torcidos los labios”.

Epa además reiteró que se hizo la cirugía de reconstrucción porque esos problemas en su nariz y mentón afectaron casi todo su rostro, incluso hasta el punto en que sus facciones torcidas no le dejaban hablar bien.

Otras intervenciones a las que se sometió la influencer

En el corto video, también reveló a sus seguidores que en la misma cirugía le hicieron cambio de sus prótesis mamarias, y aunque esperaba que de una vez le hicieran una lipoescultura, por algunos cambios que tuvo por ser mamá, aseguró que va a esperar para hacérsela después. “Dejen que yo me recupere en unos 6 meses o un año de esta cesárea y me van a ver haciéndome la lipo, amiga”.

Las imágenes de Epa Colombia después de su cirugía

La empresaria agradeció a sus seguidores todos los mensajes de apoyo - crédito @epa_colombia

El 31 de agosto, la empresaria de Keratinas compartió unas fotos en las que se le ve despertarse de la anestesia, mientras tiene un vendaje en su nariz y otros que le ayudan a soportar el peso de su mentón para que no se deforme de nuevo. Además, se le ve un poco confundida y desorientada mientras habla con la voz un poco más baja. “Yo estoy consciente, mis seguidoras me compran las keratinas, me ayudan a salir adelante y a crecer como empresaria”, dijo Epa mientras despertaba de la anestesia.