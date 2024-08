Nataly Umaña habló de cómo se dividían las cuentas con Alejandro Estrada: “Quiero sentirme consentida”

Nataly Umaña afirmó que los gastos con Alejandro Estrada se dividían en un 50/50, pero llegó un punto en que eso comenzó a jugarles en contra - crédito @andresreinafotografo/Instagram

Nataly Umaña y Alejandro Estrada se transformaron en una de las parejas más seguidas por los colombianos durante 2024, luego de su sonada ruptura frente a las cámaras de la televisión colombiana.

Luego de 12 años de vida en común, la actriz recordada por sus papeles en Los Reyes o El cartel de los sapos se sumó a los participantes de la primera temporada del reality show La casa de los famosos Colombia, del Canal RCN. Allí inició un amorío con el también concursante Miguel Melfi, cantante panameño, lo que la convirtió en blanco de cuestionamientos y ataques en redes sociales.

El propio Alejandro Estrada –que en ese momento se encontraba grabando Masterchef Celebrity– fue testigo de ello, y durante uno de los programas hizo una entrada sorpresa a la casa estudio en la que terminó oficialmente su matrimonio delante de las cámaras y le entregó su anillo de casado.

Tras finalizar su participación en el programa de telerrealidad, la pareja inició formalmente su proceso de divorcio y tomó caminos distintos: Alejandro inició una nueva relación con la periodista Dominica Duque, con la que coincidió en Masterchef Celebrity, mientras que Nataly se radicó en México, donde actualmente participa del rodaje de una telenovela.

Debido a sus compromisos laborales, la actriz fue invitada al pódcast mexicano 4usinfiltros. Allí la ibaguereña de 38 años habló abiertamente sobre su matrimonio con Estrada. Comentó que al principio había una gran conexión entre ambos, pero con el paso del tiempo surgieron lo que llamó “temas no negociables” que ambos decidieron ignorar y postergar, hasta que las tensiones acumuladas llevaron a Nataly a cuestionar su propia felicidad y su lugar en la relación.

“Llegó un momento en el que vi una oportunidad de vida y dije: ‘otra vez estoy siendo yo, riéndome, pensando distinto y lo que me gusta ser, mi esencia’”, confesó la actriz.

Uno de los temas que más llamó la atención del podcast en su casi una hora de duración, fue la manera en que la pareja decidió manejar las cuentas. Nataly explicó que desde el inicio de su matrimonio la pareja acordó dividir los gastos por igual. “La economía de siempre, vamos 50/50 siempre desde un comienzo, así fue. Son códigos y tratos desde un inicio que aceptamos los dos”, explicó la actriz.

Pero a pesar de que esa dinámica funcionó durante mucho tiempo, Umaña afirmó que luego de varios años comenzó a sentir que necesitaba más que una simple equidad financiera. “De repente pasan años y sigue siendo 50/50 y no está mal, pero llega un momento en que digo no, quiero sentirme consentida”, admitió, apuntando que esperaba que su entonces esposo fuese más detallista.

Alejandro Estrada le hizo fuerte crítica a la producción de ‘Masterchef Celebrity’ tras su eliminación

En cuanto al actor, cuando no debe estar despejando dudas acerca de su anterior matrimonio, lo viene haciendo por el controvertido final de su participación en el reality de cocina, luego de que fuese expulsado por usar parte de la preparación de Dominica Duque en la suya propia para completar su plato. El jurado interpretó esto como una acción tramposa, lo que precipitó su salida.

Durante su paso por el programa El Mañanero de la emisora La Mega, le preguntaron por esta situación debido a que salvo Dominica Duque, ninguno de sus compañeros bajó a despedirse de él como se hace tradicionalmente. Pese a ello, aseguró que no le afectó dicha postura.

“A mí no me hacía falta, me hacía falta que bajara ella [Dominica Duque]. Pero a veces pasa y lo importante es que, en el programa, vuelve y juega, con todo esto que venía sucediendo, pues yo obviamente llevaba una excelente relación”, indicó.

Eso dio pie a que Estrada cuestionara al canal por considerar que estaban buscando generar polémicas entre los famosos innecesariamente. “En algún momento nace una regla dentro del programa que es tirémosle el delantal a alguien, y les molesta. Cuando Dominica, inclusive, le pone el delantal a Paola, sucede eso, y se molestaron y se dividió el grupo. Este sí es un llamado directo al reality. No era un reality necesario para generar discordia, ya lo tenían”, puntualizó.

